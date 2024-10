Barnier : Un discours de politique générale très attendu

Michel Barnier face à l'Assemblée : Un Discours Crucial sur le Budget Ce mardi 15 heures, le Premier ministre Michel Barnier va prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, abordant des questions cruciales sur le budget alors que la France continue de voir son déficit et sa dette grimper. L’ancien négociateur du Brexit devra offrir des réponses claires pour faire face à cette situation, en particulier en matière de dépenses publiques et de fiscalité. Le plan de Barnier cible principalement les grandes entreprises, épargnant pour l'instant une réforme plus radicale des dépenses publiques. Ce discours intervient avant la présentation officielle du budget le 9 octobre. Une Augmentation Exceptionnelle de l'Impôt sur les Grandes Entreprises L'une des mesures phares attendues est l'augmentation exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés pour les grandes multinationales. Le gouvernement vise 300 groupes dont le chiffre d'affaires dépasse un milliard d'euros, avec une hausse du taux d'imposition de 25 % à 33,5 %, rétablissant ainsi le niveau d’avant 2017. Cette mesure, temporaire et prévue pour un an, pourrait générer environ huit milliards d'euros selon les estimations de Bercy. Cette augmentation de la fiscalité s’accompagnera du maintien et du renforcement de l’impôt sur les rentes des énergéticiens, ainsi que la mise en place d'une taxe sur les rachats d'actions, un projet évoqué par Emmanuel Macron depuis 2022. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des Réactions Partagées sur les Conséquences Économiques L'alourdissement de la fiscalité sur les grandes entreprises suscite déjà de vives critiques, notamment de la part de certains économistes. Marc Touati, par exemple, s’inquiète de l’impact de cette augmentation sur l’activité économique. Selon lui, ponctionner les entreprises, déjà lourdement taxées, pourrait freiner leur rentabilité et, par conséquent, limiter les recettes fiscales attendues. Pour Touati, "la moindre augmentation de l’impôt sur les sociétés pourrait casser l’activité économique". Il estime qu’un équilibre doit être trouvé pour ne pas compromettre la santé des entreprises, surtout dans un contexte de ralentissement économique mondial. Un Manque d'Ambition sur la Réduction des Dépenses Publiques Si Michel Barnier compte sur l’augmentation des impôts pour corriger la trajectoire du déficit, ses annonces sur la réduction des dépenses publiques semblent plus modestes. Seules des diminutions limitées sont envisagées, notamment sur les aides à l'apprentissage, le crédit d'impôt recherche, et la fiscalité des locations meublées type Airbnb. Cependant, aucune réforme structurelle profonde n'est envisagée pour le moment, une situation que certains experts jugent insuffisante. Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG, souligne qu’une discussion plus approfondie sur la réduction des dépenses publiques est indispensable pour assurer un redressement durable des finances publiques. La Nécessité d’une Réforme du Secteur Public La question des dépenses publiques, et en particulier celle de l’emploi public, est un enjeu majeur pour de nombreux observateurs. Avec un effectif total de 5,7 millions de fonctionnaires, la France continue d'augmenter ses effectifs publics, notamment avec près de 200 000 nouveaux agents ajoutés lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Selon Eric Dor, une réduction de l’emploi public est essentielle, notamment en ne remplaçant qu’une partie des départs en retraite. Il plaide également pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies pour accroître la mobilité des fonctionnaires. Cependant, Michel Barnier n’a pas montré de volonté d’aborder cette question, malgré son importance dans la maîtrise du déficit. Un Enjeu Politique pour le Premier Ministre Cette déclaration de politique générale constitue un moment clé pour Michel Barnier. En plus des enjeux budgétaires, le Premier ministre se prépare à affronter les critiques des députés et du Sénat sur sa gestion des finances publiques. S’il n’envisage pas de solliciter un vote de confiance à l'issue de son discours, l'exercice représente une première confrontation directe avec le Parlement. Alors que la situation budgétaire se détériore, Barnier devra démontrer sa capacité à naviguer entre la nécessité d’augmenter les recettes fiscales et celle de contenir les dépenses publiques sans heurter des intérêts catégoriels sensibles.

