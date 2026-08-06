Résultats de SoftBank : Intel et l'IA ne suffisent-ils pas ?

L'un des principaux investisseurs et bénéficiaires présumés de l'essor de l'IA, le groupe japonais SoftBank, a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2026. Malgré une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux attentes, le cours de l'action a nettement chuté après la publication, enregistrant des pertes supérieures à 4%. La baisse s'explique par une détérioration significative non seulement des bénéfices bruts, mais aussi de leur qualité. Analyse technique de SoftBank (D1) Malgré des valorisations très volatiles, la tendance haussière s’est maintenue. La demande a réussi à repasser rapidement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) lors des deux dernières corrections. Source : xStation5 Données financières Chiffre d’affaires : 2 020 milliards de yens contre des prévisions d’environ 1 920 milliards de yens. Croissance de plus de 10% en glissement annuel.

Marge brute : elle a progressé à 1 050 milliards de yens, dépassant les prévisions d’environ 955 milliards de yens, et affichant également une hausse d’environ 10 % en glissement annuel.

Résultat net : c’est sur ce point que la société a montré des faiblesses, et ce à plusieurs reprises. Il est tombé à 347,3 milliards de yens, contre 421,8 milliards un an plus tôt, soit une baisse de plus de 17%. Tout est dans les détails L’évaluation et l’estimation du « véritable » bénéfice par rapport à cette valorisation sont particulièrement difficiles pour des sociétés d’investissement telles que SoftBank. Le fait que l’entreprise investisse dans l’« IA », ou du moins tente de s’y exposer, ne facilite en rien cette tâche. Néanmoins, la décomposition des résultats en composantes révèle une détérioration progressive de la qualité des bénéfices. Le principal problème réside dans l’augmentation massive des frais commerciaux et administratifs, ainsi que des charges liées aux fluctuations des taux de change. Les frais commerciaux et administratifs ont bondi de près de 70% en glissement annuel pour atteindre 1 280 milliards de yens, tandis que les charges financières ont doublé pour s’établir à 328 milliards de yens. Les bénéfices de SoftBank sont actuellement pris entre deux feux : d’un côté, l’entreprise supporte tout le poids de sa stratégie commerciale, y compris la hausse des coûts dans le segment « AI Computing » ;

de l’autre, en raison de l’extrême volatilité du yen, les coûts de couverture pèsent sur les marges et les rendements. Cela se reflète dans le chiffre d’affaires du segment susmentionné, qui a progressé de 30% en dollars américains, mais de seulement 17% en yens. Deux indicateurs clés pour une société d’investissement, la valeur liquidative (VL) et le ratio prêt/valeur (LTV), ne font pas apparaître de bénéfices, mais ils suggèrent que de nombreuses allégations concernant des tensions entre les prêteurs et les entreprises spécialisées dans l’IA ne sont pas étayées par les données. Source : SoftBank Group Corp. La valeur nette d'inventaire (VNI) a presque doublé depuis la fin du troisième trimestre 2025, pour atteindre environ 70 000 milliards de yens. Dans le même temps, le ratio d'endettement (LTV) est passé d'un pic local d'environ 20% à environ 13%. Cela signifie que, malgré la croissance des actifs, le niveau d'endettement reste faible. Tout cela montre que, malgré l’énorme augmentation de la valeur des investissements de la société, celle-ci ne se traduit pas par des bénéfices réels pour l’entreprise, bien au contraire. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le secteur ? Les résultats médiocres, ou du moins décevants, de SoftBank ne signifient pas nécessairement un échec pour l’IA en soi, ni même pour SoftBank. Les résultats en baisse de SoftBank pourraient être la conséquence de décisions d’investissement spécifiques propres à la société et à son portefeuille, plutôt qu’à l’ensemble du secteur. Les faibles performances de SoftBank pourraient indiquer une mauvaise allocation de la part de SoftBank, une allocation qui pourrait être erronée non seulement sur le plan de l’orientation, mais qui pourrait également être affectée par une concentration excessive dont SoftBank est elle-même responsable. Même dans le cas de SoftBank, une baisse de rentabilité ne signifie pas nécessairement que la thèse d’investissement a échoué. Les sociétés d’investissement ont généralement un horizon temporel plus long et une plus grande tolérance à l’égard d’un manque de rentabilité ponctuel, à condition que la stratégie d’investissement soit fondamentalement justifiée.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."