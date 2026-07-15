Bitcoin franchit les 65 000 dollars

Bitcoin a dépassé son plus haut niveau depuis le 22 juin 2026, franchissant la barre des 65 000 dollars et inversant progressivement la tendance baissière qui s'était installée après sa chute sous les 60 000 dollars. Ces dernières semaines, le BTC a une nouvelle fois rebondi rapidement après être brièvement passé sous la barre des 60 000 dollars, les investisseurs espérant que ce sentiment positif puisse s’ancrer davantage à mesure que la corrélation entre le Bitcoin et les actions, le dollar américain et le pétrole continue de s’affaiblir. Bitcoin a-t-il trouvé un plancher ? Les ETF envoient les premiers signaux positifs Après huit semaines consécutives de sorties de capitaux, les ETF américains sur Bitcoin au comptant sont enfin revenus en territoire positif, attirant environ 197 millions de dollars d’entrées nettes. Bien que ce montant reste modeste par rapport aux plus de 4 milliards de dollars qui avaient quitté ces fonds en juin, de nombreux analystes y voient le premier signe d’une possible stabilisation du sentiment du marché. Selon Bloomberg, le discours du marché évolue progressivement de « Qui reste-t-il à vendre ? » vers « La pression à la vente s’essouffle-t-elle enfin ? » Les ETF américains sur Bitcoin au comptant ont mis fin à une série de huit semaines de sorties de capitaux, enregistrant environ 197 millions de dollars d’entrées nettes.

Le mois de juin a connu des sorties record dépassant les 4 milliards de dollars, ce qui fait des entrées récentes davantage un signal de stabilisation qu’le début d’un nouveau marché haussier.

Malgré la baisse du Bitcoin suite à la hausse des prix du pétrole et à la recrudescence des tensions au Moyen-Orient, les investisseurs institutionnels ne se sont pas précipités vers la sortie.

Selon Glassnode, Bitcoin pourrait former un plancher local dans la fourchette de 57 000 à 63 000 dollars, à condition qu’aucun choc macroéconomique majeur ne survienne.

FRNT Financial a qualifié ces flux positifs vers les ETF de premières « pousses vertes », mais a averti qu’il était encore trop tôt pour annoncer un renversement durable de la tendance.

Dans le même temps, le volume moyen quotidien des transactions sur les ETF au comptant américains sur le Bitcoin a chuté de 78 %, passant d’environ 5,8 milliards de dollars à son pic fin 2025 à environ 1,25 milliard de dollars aujourd’hui.

Glassnode estime que cette baisse de l’activité de trading reflète le fait que les investisseurs institutionnels reportent leur attention vers d’autres classes d’actifs. Le marché attend toujours le retour d’une forte demande Bien que la pression à la vente semble s’atténuer, les analystes soulignent que le marché n’a pas encore bénéficié d’une impulsion significative de la demande. Les volumes de transactions restent modérés, tandis que certains des plus grands acheteurs structurels de Bitcoin ont réduit leur activité. En conséquence, la stabilisation actuelle des prix pourrait ne représenter que les premières étapes d’un processus de rebond à long terme. Les données on-chain montrent que les détenteurs à long terme ont repris leurs achats, tandis que les investisseurs les moins solides continuent de réaliser des pertes.

Glassnode note que les détenteurs à long terme réalisent des pertes au rythme le plus rapide depuis fin 2022, une tendance qui, historiquement, a coïncidé avec les dernières phases des marchés baissiers.

Les entrées dans les ETF restent bien inférieures aux capitaux qui ont quitté ces fonds ces derniers mois, ce qui signifie qu’elles ne confirment pas encore un retour durable de la demande institutionnelle.

Strategy (anciennement MicroStrategy), l’un des plus grands acheteurs structurels de Bitcoin, a récemment suspendu ses achats, ce qui accroît l’importance des entrées dans les ETF pour soutenir les cours.

Tagus Capital, cité par Bloomberg, estime que les flux positifs vers les ETF contribuent à établir un plancher de prix, mais ne signalent pas encore le début d’un nouveau marché haussier.

Le principal défi pour les investisseurs consiste désormais à identifier les signaux confirmant que la pire phase de la vague de ventes a véritablement pris fin. Bitcoin (D1) Si l'on examine les deux dernières fortes baisses du Bitcoin, le cours a repris sa tendance baissière au premier trimestre après avoir rebondi jusqu'au retracement de Fibonacci de 38,2%, aux alentours de 98 000 $. Au cours de la deuxième correction, BTC a d’abord baissé après avoir atteint le niveau de Fibonacci de 38,2 % autour de 74 000 $, mais a finalement progressé jusqu’à environ 83 000 $, ce qui correspond au retracement de 61,8 %. Si les niveaux de Fibonacci continuent de déterminer la reprise actuelle, la prochaine résistance clé se situe près de 67 000 $, où se trouve le retracement de 38,2%, suivie du retracement de 61,8% autour de 75 500 $. Ces deux niveaux sont mesurés à partir de la vague baissière qui a débuté en mai de cette année. À la baisse, la zone comprise entre 57 000 et 60 000 dollars reste une zone de soutien clé, et il convient de noter que le Bitcoin a déjà rebondi à deux reprises à partir de niveaux inférieurs à cette fourchette au cours de l’année 2026. Source: xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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