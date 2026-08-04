Le Nasdaq progresse de 0,6% et repasse au-dessus des 29 000 points 🔼 Résultats solides pour ON Semiconductor et Palantir

Les contrats à terme sur l'indice US100 progressent de 0,6 % alors que l'optimisme autour de l'IA refait surface à la veille d'une nouvelle journée chargée en résultats d'entreprises. Le sentiment des investisseurs avant l'ouverture des marchés américains est soutenu par les prévisions solides de Palantir et d'ON Semiconductor, qui renforcent la confiance des investisseurs dans le fait que les dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle commencent à se traduire par des retombées financières tangibles. L'attention des marchés se porte également sur une nouvelle série de résultats d'entreprises et sur les données macroéconomiques à venir, qui permettront de mieux évaluer la santé de l'économie américaine et du secteur des entreprises.

Le S&P 500 n’est plus qu’à une vingtaine de points d’atteindre son premier plus haut historique depuis juin, tandis que le Dow Jones a clôturé lundi à un nouveau plus haut historique, pour la première fois depuis juillet. Les résultats solides des grandes entreprises technologiques et l’optimisme persistant quant à la monétisation de l’IA restent parmi les principaux moteurs du marché boursier américain. Parallèlement, les récentes déclarations du président Trump ont ravivé l’espoir d’une désescalade progressive des tensions au Moyen-Orient, tandis que les cours du pétrole ont déjà reculé d’environ 10 % par rapport à leur pic récent.

Les leaders de l’IA continuent de renforcer le sentiment du marché

Après les solides résultats publiés la semaine dernière par Microsoft et Amazon, les investisseurs ont reçu une nouvelle confirmation que les investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA commencent à générer des rendements significatifs. Palantir a une nouvelle fois revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, invoquant une forte demande de la part tant des agences gouvernementales que des clients commerciaux pour sa plateforme logicielle basée sur l’IA.

Parallèlement, ON Semiconductor a publié des prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux attentes, portées par la demande croissante de puces de gestion de l’énergie utilisées dans les centres de données dédiés à l’IA. Ce sentiment positif s’est également propagé à l’ensemble du secteur de l’IA, Micron (+2,3 %), Nvidia (+0,7 %) et Marvell Technology (+4,4 %) affichant tous des hausses lors des échanges avant l’ouverture.

La saison des résultats continue de surpasser les moyennes historiques

La saison des résultats aux États-Unis reste exceptionnellement solide. Sur les 304 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre à la fin de la semaine dernière, 85,2 % ont dépassé les prévisions de bénéfices des analystes, un chiffre bien supérieur à la moyenne à long terme d’environ 67,5 %.

Le calendrier des résultats d’aujourd’hui comprend plusieurs grandes entreprises, notamment Merck, Pfizer, Caterpillar, Marathon Petroleum et McDonald’s. Par ailleurs, l’action Snap progresse de plus de 8 % après avoir dépassé les prévisions de chiffre d’affaires, soutenue par une hausse des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et une activité accrue de la part des grands annonceurs nord-américains.

Graphique US100 (D1)

Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 a opéré un rebond en forme de V et est remonté au-dessus du seuil des 29 000 points, se rapprochant de la résistance située au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours sur le graphique journalier. Un franchissement durable au-dessus de cette moyenne mobile pourrait marquer un tournant important dans la dynamique du marché à moyen terme.

Source: xStation5