Le cours du Bitcoin repasse au-dessus de la barre des 78 000 dollars ce 22 avril 2026, en hausse de 2,33% à 78 178 dollars. L'Ethereum suit la même pente avec un gain de 2,85% à 2 391 dollars. Deux moteurs alimentent ce rebond : la prolongation de la trêve entre Washington et Téhéran annoncée par Donald Trump, et les achats massifs de Strategy, l'ex-MicroStrategy de Michael Saylor, qui vient de dépasser BlackRock en volume de bitcoins détenus. Pour comprendre le fonctionnement technique de l'actif, la page XTB dédiée au Bitcoin rappelle les fondements du réseau.

Le cours du Bitcoin repasse la barre des 78 000 dollars

Un rebond déclenché par la prolongation de la trêve américano-iranienne

Le cours du Bitcoin avait brièvement chuté sous les 75 000 dollars en début de semaine avant de revenir vers ses plus hauts mensuels. La détente géopolitique a joué un rôle moteur. Donald Trump a prolongé la trêve entre les États-Unis et l'Iran pour une durée indéterminée, le temps de laisser Téhéran finaliser une proposition unifiée en vue de pourparlers formels à Islamabad.

Les tensions restent présentes autour du détroit d'Ormuz, où la marine américaine et le Corps des Gardiens de la révolution islamique maintiennent leurs positions. L'absence de nouvelle frappe cinétique a suffi à rassurer les investisseurs. Parallèlement, l'indice dollar DXY recule de ses sommets récents, ce qui libère mécaniquement de la liquidité vers les actifs durs comme les cryptomonnaies.

Depuis fin février, le Bitcoin a surperformé l'or. Le métal jaune recule d'environ 10% tandis que le Bitcoin gagne plus de 15% sur la même période. Cet écart redessine la fonction de l'actif dans une allocation macroéconomique, entre profil de risque et couverture. Le cours s'est maintenu au-dessus de 70 000 dollars durant les mouvements baissiers récents, signe d'une structure technique qui tient.

Strategy acquiert 34 164 BTC et dépasse BlackRock

Le second moteur du rebond vient de la demande institutionnelle. Strategy, anciennement MicroStrategy, a annoncé le 20 avril avoir acquis 34 164 bitcoins pour environ 2,54 milliards de dollars, à un prix moyen de 74 395 dollars par unité. Il s'agit de la troisième plus grosse acquisition de son histoire et de la plus forte semaine d'accumulation depuis novembre 2024.

La société dirigée par Michael Saylor détient désormais 815 061 BTC, acquis pour un total de 61,56 milliards de dollars à un prix moyen de 75 527 dollars. Cette opération lui permet de dépasser pour la première fois l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock (802 823 BTC), qui était jusqu'alors le plus gros détenteur coté au monde. Le rendement BTC depuis le début de l'année 2026 atteint 9,5% selon les chiffres communiqués par la société.

Depuis début 2026, Strategy a ajouté près de 80 000 BTC à ses réserves. L'acquisition a été financée par des ventes d'actions sur son programme d'offre au marché (ATM), à hauteur de 2,54 milliards de dollars. Les ETF Bitcoin spot américains enregistrent également des entrées nettes consécutives depuis le 14 avril, ce qui confirme la persistance de la demande institutionnelle. La formation XTB sur le trading des cryptomonnaies détaille les mécanismes de marché pertinents pour suivre ces flux.

L'Ethereum progresse de 2,85% à 2 391 dollars

Une dynamique alimentée par les flux vers les ETF spot

L'Ethereum suit la même trajectoire haussière que le Bitcoin, avec un gain de 2,85% à 2 391 dollars ce 22 avril. La deuxième cryptomonnaie par capitalisation bénéficie d'un rebond coordonné avec l'ensemble du complexe des actifs numériques après l'annonce de la prolongation de la trêve.

Les ETF spot Ethereum américains ont enregistré huit séances consécutives d'entrées nettes positives, un signe de consolidation de la demande institutionnelle sur cet actif. Depuis leur lancement en juillet 2024 aux États-Unis, les ETF Ethereum ont attiré environ 11,7 milliards de dollars d'entrées cumulées pour 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le détail des supports d'exposition à l'ether accessibles à un investisseur européen est présenté dans le guide XTB sur les ETF Ethereum.

L'écart reste significatif avec le Bitcoin, dont les ETF spot américains pèsent environ 128 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce ratio de 1 pour 10 reflète une préférence institutionnelle marquée pour le Bitcoin comme réserve de valeur numérique. Les flux récents sur l'Ethereum suggèrent toutefois un regain d'intérêt mesurable.

Les niveaux techniques à surveiller autour de 2 400 dollars

Sur le plan graphique, l'Ethereum a défendu la zone de support à 2 250 dollars avant de rebondir au-dessus de 2 300 dollars. Le prix évolue désormais au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 100 heures, ce qui constitue un premier signal haussier à court terme. Un canal ascendant se dessine sur l'intervalle horaire avec une résistance proche de 2 365 dollars.

La zone de résistance majeure se situe à 2 385 dollars, puis à 2 400 dollars. Un franchissement net de ces niveaux pourrait ouvrir la voie vers 2 430 dollars, puis 2 500 dollars à court terme. À la baisse, le premier support se trouve à 2 300 dollars, suivi de 2 250 dollars et de 2 200 dollars.

La moyenne mobile sur 200 jours reste un objectif intermédiaire pour les deux cryptomonnaies. Pour le Bitcoin, elle se situe autour de 85 000 à 86 000 dollars, encore hors d'atteinte immédiate. La page Ethereum de XTB présente des éléments complémentaires sur l'ether et les autres actifs numériques.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du Bitcoin rebondit-il ce 22 avril 2026 ? Le cours du Bitcoin progresse de 2,33% à 78 178 dollars principalement sous l'effet de la prolongation indéterminée de la trêve entre les États-Unis et l'Iran. Cette détente géopolitique est renforcée par l'acquisition de 34 164 BTC par Strategy pour 2,54 milliards de dollars, qui signale une demande institutionnelle soutenue.

Quel est l'impact de la trêve US-Iran sur le cours du Bitcoin ? La trêve apaise la prime de risque géopolitique et entraîne une rotation hors des valeurs refuges traditionnelles vers les actifs risqués. Le Bitcoin en profite directement : l'indice dollar recule, ce qui libère mécaniquement de la liquidité vers les cryptomonnaies et les actifs durs.

Pourquoi les flux institutionnels privilégient-ils le Bitcoin plutôt que l'Ethereum ? Les ETF spot Ethereum gèrent environ 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion contre 128 milliards pour ceux du Bitcoin. Ce ratio de 1 pour 10 reflète une préférence institutionnelle marquée pour le Bitcoin comme réserve de valeur numérique, même si l'ether attire désormais des flux nets positifs sur plusieurs séances consécutives.

Comment s'exposer au cours du Bitcoin et de l'Ethereum depuis la France ? L'exposition aux cryptomonnaies peut passer par l'achat direct sur une plateforme réglementée ou par des produits cotés en bourse comme les ETP (Exchange Traded Products) adossés au Bitcoin ou à l'ether, accessibles via un compte-titres ordinaire en Europe. Les ETF spot américains ne sont pas distribués aux résidents européens en raison des exigences UCITS.