Bitcoin recule à nouveau 📉 Analyse technique (03.04.2026)

Bitcoin a reculé à environ 66 000 dollars et n'a pas réussi ces derniers jours à rattraper ses pertes, malgré une tentative de rebond des indices boursiers. Les cryptomonnaies sont pénalisées par la vigueur du dollar américain et la flambée des rendements des bons du Trésor, qui prive les actifs risqués de liquidités. Le BTC est passé d'environ 76 000 $ en mars à 66 000 $, soit une baisse d'environ 15 %. La reprise de l'activité sur le marché au comptant et les entrées prudentes (mais positives) dans les ETF n'ont pas suffi à soutenir le cours.

Après la chute depuis environ 94 000 $ en janvier, la zone comprise entre 74 000 $ et 76 000 $ a déjà servi deux fois de résistance, et cette zone continue de constituer la principale barrière technique.

Dans le même temps, le Bitcoin a réagi à deux reprises par des baisses proches du retracement de Fibonacci de 38,2 % de la récente impulsion baissière, situé autour de 74 000 $.

Actuellement, le cours évolue dans la partie inférieure d'un canal haussier, avec des plus bas de plus en plus élevés qui continuent de se former. Une cassure sous les 66 000 $ pourrait signaler une faiblesse significative et une pression à la vente accrue, une cassure à la baisse.

La configuration actuelle ressemble à une formation en drapeau, qui est généralement un modèle de continuation de tendance, suggérant dans ce cas la poursuite de la tendance baissière. Une baisse vers les 65 000 $ pourrait ouvrir la voie à une vague de ventes plus importante, tandis qu'un retour au-dessus des 70 000 $ (premier niveau de résistance psychologique, renforcé par l'évolution des cours) pourrait ouvrir la voie vers les 74 000 $ et une éventuelle cassure haussière du canal ascendant, ce qui nécessiterait un passage au-dessus de la zone comprise entre 77 000 et 78 000 $. Bitcoin (H1) Source: xStation5

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