Le groupe bancaire européen BNP Paribas a annoncé, ce lundi, la nomination de Guneet Dhingra au poste de responsable de la stratégie des taux américains et de James Egelhof en tant qu'économiste en chef pour l’économie américaine au sein de la division stratégie de marché et économie. Ces nominations interviennent alors que les États-Unis deviennent un marché crucial pour la croissance des banques européennes, qui cherchent à étendre leur empreinte mondiale. Guneet Dhingra, une expertise reconnue dans les taux américains Guneet Dhingra rejoint BNP Paribas après une carrière de 16 ans au sein de Morgan Stanley, où il occupait dernièrement le poste de responsable de la stratégie des taux américains. Dans son nouveau rôle, Dhingra aura pour mission de superviser la stratégie des produits de taux américains de la banque, y compris les bons du Trésor, les swaps, ainsi que les produits liés à l'inflation et à la volatilité. Son expertise en stratégie des taux et ses nombreuses années d’expérience en tant qu’analyste des marchés devraient permettre à BNP Paribas de renforcer son influence sur ce marché clé. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quant à James Egelhof, il sera responsable de la couverture de l’économie américaine pour BNP Paribas, incluant la prévision de la croissance, de l'inflation et des politiques monétaires. Anciennement à la tête de la recherche macroéconomique mondiale chez Jane Street, un fonds spéculatif, Egelhof a également travaillé pendant dix ans à la Federal Reserve Bank of New York, où il a dirigé une équipe de recherche quantitative. Sa solide expérience au sein de la Réserve fédérale en matière de stratégie monétaire et de marchés mondiaux est un atout majeur pour BNP Paribas. Des nominations stratégiques pour faire face à un environnement économique incertain Dans un contexte d'incertitude croissante et de volatilité des marchés, les nouvelles nominations de BNP Paribas visent à renforcer sa capacité à fournir des conseils avisés à ses clients et à anticiper les évolutions économiques et financières. Luigi Speranza, responsable de Markets 360 et économiste en chef chez BNP Paribas, a souligné que ces nominations permettront à la banque de mieux réagir aux développements du marché et d’offrir des analyses pointues de l’environnement économique. Les deux nouveaux dirigeants, Guneet Dhingra et James Egelhof, rapporteront à Calvin Tse, récemment nommé à la tête de la stratégie macroéconomique pour les Amériques et de l’économie américaine. Cette nouvelle organisation vise à étendre le rôle de Tse et à garantir une approche plus cohérente et réactive face aux défis économiques et aux besoins des clients en Amérique du Nord. Source : Reuters Graphique de BNP Paribas (intervalle D1) Le cours marque un fort rebond sur la limite inférieure des bandes de Bollinger, ce qui pourrait signaler une tendance haussière à court terme, mais une sortie de consolidation sur le plus long terme est encore à vérifier. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."