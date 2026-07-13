Une semaine dense attend les investisseurs, marquée par une série de résultats d'entreprises financières et la première audition de Kevin Warsh en tant que président de la Fed.

Les tensions entre l'Iran et les États-Unis concernant le détroit d'Ormuz alimentent l'incertitude sur les marchés des matières premières.

Les futures américains s'inscrivent en baisse, affectés par le repli des valeurs technologiques liées aux puces mémoires, notamment sur le Nasdaq.

L'ouverture de la semaine boursière s'annonce prudente. Les futures américains évoluent en territoire négatif, notamment sur le Nasdaq, où la baisse des valeurs liées aux puces mémoires pèse sur la tendance. Ce recul intervient alors que les investisseurs réévaluent les risques liés aux récents échanges de frappes entre l'Iran et les États-Unis, tout en se tournant vers les marchés actions et les résultats d'entreprises à venir.

Tensions géopolitiques et impact sur les marchés

Le détroit d'Ormuz au cœur de l'attention

Les récents événements au Moyen-Orient occupent le devant de la scène. Les États-Unis et l'Iran ont échangé des frappes au cours du week-end, Téhéran ayant ciblé des installations américaines dans plusieurs pays du Golfe et déclaré la fermeture du détroit d'Ormuz. Cette situation accroît les préoccupations concernant la sécurité de la navigation dans cette zone stratégique.

Les autorités chinoises ont officiellement appelé à la restauration d'un passage sûr et libre. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que le maintien de la libre navigation servait les intérêts de toutes les nations. Cette escalade directe entre Washington et Téhéran ajoute une prime de risque significative sur les actifs financiers mondiaux en ce début de semaine.

Réactions sur les matières premières

La situation dans le Golfe influence directement le cours des matières premières. Le risque d'une perturbation prolongée des flux énergétiques contraint les investisseurs à ajuster leurs positions. Parallèlement, l'or, valeur refuge par excellence, subit des prises de bénéfices après ses récents sommets, perdant 40 $ pour s'établir à 4 073,70 $.

La volatilité reste une composante majeure des échanges. Si les indices européens tentent de stabiliser leur trajectoire — le DAX gagnant 51 points à 25 118 et le FTSE 100 reculant légèrement à 10 490 — l'Asie a accusé le coup. Le Nikkei a notamment chuté de 1 315 points, soit 1,92 %, à 67 242.

Une semaine déterminante pour les investisseurs

La saison des résultats financiers

Les opérateurs se concentrent sur la publication des résultats d'entreprises. Le secteur financier est particulièrement attendu, avec les comptes de JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Wells Fargo. Ces publications permettront d'évaluer la santé des bilans bancaires face aux taux actuels.

Le secteur de la santé n'est pas en reste, avec des annonces prévues pour des groupes comme JNJ et UnitedHealth. Ces publications, en tant que composantes du Dow Jones, influenceront la direction globale des indices. L'attention se porte également sur les prévisions financières fournies par les dirigeants, souvent plus scrutées que les chiffres passés.

L'agenda monétaire et économique

La politique monétaire demeure un axe de suivi prioritaire. Kevin Warsh, nouvellement nommé président de la Réserve fédérale (Fed), doit témoigner devant le Congrès mardi pour la première fois. Ce rendez-vous est l'occasion pour les marchés de décrypter ses intentions concernant la trajectoire des taux directeurs.

Par ailleurs, les données sur l'inflation sont attendues en milieu de semaine, avec la publication des indices des prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI). Ces indicateurs offriront une lecture précise des pressions inflationnistes aux États-Unis, influençant directement les anticipations des investisseurs sur la politique de la Fed.

Actualités entreprises : les mouvements sectoriels

Le secteur technologique sous pression

Les valeurs technologiques connaissent une séance difficile, particulièrement dans le segment des mémoires. SK Hynix a plongé, entraînant une chute de 9 % de l'indice Kospi en Corée du Sud et déclenchant un arrêt des cotations. Cette correction reflète des inquiétudes croissantes sur le secteur de l'intelligence artificielle.

Parallèlement, Apple fait face à une action en justice. La firme a poursuivi OpenAI, accusant l'entreprise d'avoir tenté de détourner des informations confidentielles. Dans le même temps, Meta a annoncé l'expansion de son centre de données en Louisiane pour atteindre 5 gigawatts de capacité de calcul, confirmant ses investissements massifs dans l'infrastructure liée à l'IA.

Automobile et consommation

Le constructeur automobile Stellantis a communiqué des chiffres de livraisons pour le deuxième trimestre, en hausse de 10 % sur un an, atteignant près de 1,6 million d'unités. Cette progression est portée par une forte dynamique en Amérique du Nord. Toutefois, le secteur automobile reste sous surveillance après l'ouverture d'une enquête judiciaire visant Shawn Fain, président du syndicat UAW.

Dans le commerce de détail, le groupe britannique Morrisons est en discussion pour une transaction immobilière d'environ 600 millions de livres sterling, impliquant notamment l'investisseur américain Realty Income. Ces opérations de cession d'actifs montrent une volonté des entreprises de restructurer leurs bilans dans un environnement économique incertain.

❓ FAQ

Pourquoi les futures américains sont-ils en baisse ce lundi ? Les futures américains reculent principalement en raison de la faiblesse des valeurs technologiques, notamment les fabricants de puces mémoires, et de l'incertitude géopolitique liée aux frappes entre l'Iran et les États-Unis.

Quels événements surveiller cette semaine sur les marchés actions ? Les investisseurs surveillent la saison des résultats des grandes institutions financières, l'audition de Kevin Warsh à la Fed, ainsi que les chiffres de l'inflation (CPI et PPI) qui orienteront la stratégie des actions et des indices.

Quel est l'impact des tensions au Moyen-Orient sur le cours du pétrole ? La fermeture du détroit d'Ormuz et les frappes militaires introduisent une prime de risque sur les matières premières. Les investisseurs craignent une perturbation de l'offre énergétique, ce qui génère une volatilité accrue sur les cours pétroliers.

Comment les investisseurs débutants peuvent-ils suivre ces indicateurs ? Le suivi des futures américains et des indices sectoriels permet de mesurer le sentiment de marché. Il est recommandé de consulter régulièrement les calendriers économiques pour anticiper les publications des résultats et les annonces des banques centrales.