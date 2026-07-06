La Bourse asiatique entame la semaine sans direction claire, les opérateurs limitant leurs prises de risque à l'aube de la saison des résultats dans le secteur de l'intelligence artificielle. Ce lundi, les places financières de la zone Asie-Pacifique clôturent en ordre dispersé. L'attention se porte sur les actions du compartiment technologique et les prochaines publications macroéconomiques en Chine.

La Bourse asiatique suspendue aux indicateurs chinois

L'attentisme des indices de Chine continentale

Les places financières de Shanghai et de Shenzhen affichent une stagnation parfaite lors de la première séance de la semaine. Les gérants de fonds évitent de prendre des positions lourdes en l'absence de catalyseurs économiques majeurs ce lundi matin. La neutralité traduit une hésitation plus large qui affecte l'ensemble des actifs risqués de la zone géographique.

Le CSI 300 termine la séance à l'équilibre strict (0%) à 4 842 points. Le Shanghai composite affiche un très léger repli de 0,06% pour clôturer à 4 041 points. Les investisseurs limitent leurs engagements directionnels sur la Bourse asiatique continentale en ce début de semaine.

Les opérateurs boursiers préfèrent conserver une part importante de liquidités avant des échéances d'entreprises jugées déterminantes. Les arbitrages se limitent à des réajustements de portefeuilles marginaux au sein des secteurs défensifs. Cette léthargie sectorielle pèse temporairement sur la tendance des indices régionaux.

Les anticipations d'inflation sous surveillance

Les données de l'inflation de juin 2026 pour la Chine retiennent l'attention des salles de marché. Le consensus prévoit une baisse de l'indice des prix à la consommation (IPC) à 1,1% en glissement annuel, contre 1,2% au mois de mai. Le léger ralentissement s'explique par la récente baisse des prix mondiaux de l'énergie.

La hausse des prix reste contrainte par une consommation des ménages chinois toujours peu vigoureuse. À l'inverse, l'indice des prix à la production (IPP) devrait atteindre 4,1% en juin contre 3,9% en mai. Les coûts industriels suivent ainsi une trajectoire différente de la demande finale.

Une confirmation de ces estimations pèsera sur les prochaines décisions de politique monétaire de la PBOC. Les cambistes analysent ces données pour évaluer le comportement du yuan face au dollar sur le Forex.

Contrastes entre Hong Kong, Tokyo et Séoul

Le repli du brut soutient le Hang Seng et le Topix

À Hong Kong, le Hang Seng gagne 1,14% à 23 616 points. La place financière profite directement de la détente des cours du pétrole. Le baril de Brent recule pour toucher des plus bas de près de quatre mois à 71,78 $, apaisant les craintes liées aux pressions inflationnistes importées.

L'OPEP+ a validé une augmentation de ses objectifs de production de 188 000 barils par jour supplémentaires à partir du mois d'août, après des ajustements similaires en juin et juillet. Parallèlement, le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz reste fluide, même si les pourparlers diplomatiques entre Washington et Téhéran n’ont pas encore abouti.

L'économie locale affiche par ailleurs des signes d'accélération concrets. L'indice des directeurs d'achat (PMI) S&P Global de Hong Kong grimpe de 50,4 en mai à 52,0 en juin, signant sa plus forte progression depuis février. Au Japon, le Topix profite également de la baisse des coûts énergétiques pour s'adjuger 0,92% à 4 102 points. Certains opérateurs s'exposent à ces indices régionaux via des ETF spécifiques.

Le poids des semi-conducteurs pèse sur le Nikkei et le Kospi

Le Nikkei 225 japonais abandonne 0,16% à 69 621,86 points. L'indice subit le recul de sa forte composante technologique, les investisseurs allégeant leurs portefeuilles avant les annonces du secteur. En Corée du Sud, le Kospi cède 0,46% à 8 051 points.

La Banque de Corée met en garde contre les véhicules d'investissement à effet de levier sur Samsung et SK Hynix, deux entreprises qui représentent plus de 50% de la capitalisation de l'indice sud-coréen. Samsung (SMSN.UK) anticipe une multiplication par 18 de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, à 56,35 milliards de dollars, soutenant son titre de 2,75% en amont de la publication officielle.

SK Hynix (HY9H.DE) prépare pour sa part une introduction en bourse de 28 milliards de dollars sur le Nasdaq le 10 juillet. L'action du fabricant de semi-conducteurs recule de 3,38% à Séoul ce lundi. L'affaiblissement du won et les ventes nettes des investisseurs non-résidents pénalisent la séance sud-coréenne.

Source: xStation5

❓ FAQ

Quels sont les facteurs qui influencent la Bourse asiatique cette semaine ? L'évolution des indices dépend des prochaines données macroéconomiques chinoises, particulièrement l'inflation, et des résultats trimestriels des géants technologiques. La baisse des prix du pétrole joue également un rôle modérateur sur les indices dépendant des importations énergétiques.

Pourquoi l'indice Kospi a-t-il reculé malgré les bonnes prévisions de Samsung ? Le repli du Kospi s'explique par la baisse de 3,38% du titre SK Hynix avant son introduction sur le Nasdaq, combinée aux avertissements de la Banque de Corée face à l'effet de levier sur les semi-conducteurs. La faiblesse de la monnaie locale a aussi encouragé les ventes des investisseurs étrangers.

Quel est l'impact de la baisse des cours du pétrole brut sur les indices de la région ? Le reflux du baril de Brent sous le seuil des 72 dollars allège les coûts de production des importateurs nets d'énergie de la zone Asie-Pacifique. Ce phénomène favorise la hausse de l'indice Hang Seng à Hong Kong et soutient la progression du Topix à Tokyo, en apaisant les anticipations de hausse des prix à court terme.