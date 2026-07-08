L’indice de Séoul recule de 5,35% à la clôture ce mercredi 8 juillet 2026. L'escalade militaire au Moyen-Orient et la clôture négative de Wall Street ont déclenché un mouvement de ventes sur les marchés asiatiques. La fragilité du sentiment pénalise la majorité des indices boursiers de la région Asie-Pacifique, l'exposition aux risques énergétiques pesant sur les économies importatrices.

Correction généralisée sur les marchés asiatiques

Le plongeon des valeurs technologiques à Séoul et Tokyo

L'indice sud-coréen KOSPI a mené la correction en abandonnant 5,35% pour finir à 7 247 points. Les opérateurs de la place de Séoul ont réduit leurs expositions, provoquant un recul important de plusieurs indices boursiers de la région. Les valeurs technologiques ont souffert, à l'image du fabricant de puces Samsung Electronics qui a abandonné 6,25% au cours de la séance et son concurrent direct SK Hynix s'est replié de 5,68%.

La baisse sectorielle découle directement des alertes de surchauffe qui pèsent sur l'industrie mondiale liée à l'intelligence artificielle. Les investisseurs ont choisi de prendre une pause pour réévaluer la trajectoire des bénéfices à long terme des fabricants de semi-conducteurs. Les pertes subies durant la nuit par le Nasdaq américain ont fourni un signal fort de retrait pour les gérants locaux.

À la bourse de Tokyo, le mouvement de désengagement s'est manifesté de façon plus modérée mais reste aligné sur la tendance macroéconomique. L'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,80% à 67 133 points, atteignant son plus bas niveau en près de quatre semaines. Le Topix a quant à lui cédé 1,37% à 4 006 points, pénalisé par des prises de bénéfices sur les grandes entreprises exportatrices.

Le risque pétrolier et géopolitique au Moyen-Orient

Les nouvelles opérations militaires menées par Washington en Iran menacent directement l'équilibre précaire de la production de brut. Les événements provoquent une hausse immédiate des cours des matières premières. Cela alourdit mécaniquement la facture énergétique des nations dépendantes des importations, un facteur négatif pour les marchés asiatiques. L'armée américaine a visé des dispositifs de surveillance côtière, des sites de lancement de drones et des systèmes de défense aérienne.

En réponse à ces interventions, les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir ciblé des installations militaires américaines basées au Koweït et au Bahreïn. La riposte croisée accentue les craintes d'un embrasement régional durable et interrompt la phase d'apaisement diplomatique observée ces dernières semaines. Les gestionnaires de fonds réduisent leurs positions sur les actifs risqués pour se réfugier vers des valeurs moins exposées.

La décision de Washington de suspendre la dérogation permettant à l'Iran d'exporter son brut aggrave le risque de déficit d'offre sur le marché physique. Téhéran estime que cette initiative enfreint directement l'accord-cadre conclu pour stopper le conflit. Le blocage réglementaire et militaire incite les opérateurs à la prudence, ce qui pénalise directement la performance des places.

Résistance de Hong Kong et perspectives de l'intelligence artificielle

La hausse solitaire de l'indice Hang Seng

À contre-courant du repli généralisé des marchés asiatiques, la bourse de Hong Kong a enregistré une progression ce mercredi. L'indice Hang Seng s'est adjugé 2,99% pour s'établir à 24 199 points lors de sa clôture. Le secteur technologique a orchestré ce mouvement haussier, ce qui aide la place financière à s'isoler des tensions internationales et profite aux valeurs technologiques locales.

Les investisseurs ont fondé leurs décisions sur la reconduction des engagements de plusieurs actionnaires de référence concernant leurs titres sous blocage temporaire. La certitude que ces périodes d'interdiction de vente n'aboutissent pas à des liquidations a rassuré les acheteurs au sein du secteur technologique. Le facteur interne a neutralisé le sentiment négatif provenant des places occidentales et des tensions géopolitiques environnantes.

Les places de Chine continentale n'ont pas partagé cet élan haussier et sont restées orientées à la baisse, pesant sur les autres indices boursiers de la zone. Le Shanghai Composite a reculé de 0,49% à 3 971 points et l'indice CSI 300 s'est contracté de 0,77% pour finir à 4 756 points. Les tensions persistantes entre les administrations américaine et chinoise continuent de peser sur les valorisations des grandes entreprises nationales.

L'évaluation de la haute technologie via l'introduction de Momenta

L'introduction en bourse de la société Momenta Global sur la place de Hong Kong a fait office de test pour le compartiment lié à l'intelligence artificielle. Le titre de l'entreprise a achevé sa première séance de cotation stable à 295,60 HKD et s'est calé exactement sur son prix d'émission initial. La stabilité intervient alors que le marché fait face à un volume élevé d'expirations de périodes de conservation d'actions.

Créée en 2016 par Cao Xudong, un ancien chercheur de l'entité Microsoft, la structure développe et commercialise des solutions logicielles d'aide à la conduite pour l'industrie automobile. Les programmes gèrent de manière autonome le freinage, les changements de voie ainsi que les manœuvres de stationnement, sous la surveillance constante du conducteur. Le carnet de clients comprend des constructeurs d'envergure tels que Toyota, Mercedes-Benz et Audi.

L'entité prévoit de diriger 60% des fonds levés lors de cette opération vers ses divisions de recherche et développement. Le solde sera réparti entre les services de robotaxis à hauteur de 20%, les activités de production de série pour 10% et le fonds de roulement pour 10%. Les données officielles issues du prospectus de la société tablent sur plus de 680 000 véhicules équipés de ces technologies fin 2025.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques ont-ils reculé ce mercredi ? La baisse s'explique par l'intensification des tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, conjuguée aux lourdes pertes subies la veille par l'indice technologique Nasdaq à New York.

Quel a été l'impact des tensions géopolitiques sur les indices boursiers ? Les frappes américaines et les sanctions pétrolières contre Téhéran ont fait progresser les cours du brut, ce qui dégrade les perspectives économiques des pays asiatiques importateurs net d'énergie.

Comment s'exposer aux actions du secteur technologique en Asie ? L'exposition à ces actifs peut se faire par l'acquisition directe d'actions de sociétés cotées à Tokyo ou Hong Kong, ou via des fonds indiciels négociés en bourse axés sur la haute technologie ou l'intelligence artificielle.