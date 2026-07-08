Le cours de l'or dessine une figure graphique de compression depuis plusieurs semaines, limitant la progression de l'actif. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, observe attentivement le repli technique pour identifier la prochaine zone de relance. L'analyste s'appuie sur les retracements de Fibonacci pour cartographier les scénarios.

Configuration technique du métal jaune

Un biseau baissier sous surveillance

L'évolution du cours de l'or s'inscrit dans un mouvement de consolidation caractérisé par un biseau baissier très net. La figure chartiste indique souvent un épuisement de la pression vendeuse, prélude à un mouvement de hausse soudain. La géométrie de marché justifie une surveillance accrue des niveaux de rupture de la part des traders.

Une ligne de résistance oblique bloque actuellement toute velléité de reprise pour le métal précieux. Le prix a déjà testé ce niveau à quatre reprises au minimum, confirmant son statut d'obstacle majeur pour les acheteurs. La cassure de cette diagonale donnerait un signal d'achat clair pour réamorcer la tendance haussière de fond.

En cas de faiblesse persistante, une zone de support clé se dégage entre 3 825 et 3 300 dollars. Le rectangle vert sert de base de repli si le scénario baissier se prolonge. Un passage dans cette zone offrirait une assise théorique pour relancer le cours de l'or à plus longue échéance.

Les niveaux de résistance à franchir

L'analyse en unité de temps réduite révèle des seuils d'intervention très précis pour les algorithmes de trading. Les acteurs automatisés dominent les volumes sur les contrats à terme et dictent le rythme des mouvements intraday. Antoine chiffre le premier obstacle intermédiaire autour de 4 230 dollars, correspondant à un ratio technique opposé.

Si le support immédiat situé entre 4 075 et 4 045 dollars tient bon, l' once aura l'élan nécessaire pour attaquer ces barrières. L'objectif théorique suivant se place à 4 262 dollars, niveau dont le franchissement validerait la sortie par le haut du biseau. La cassure ouvrirait la voie à un retracement complet du précédent mouvement de baisse.

Une fois ces verrous sautés, les projections graphiques pointent vers la cible des 4 950 dollars. En cas d'emballement haussier plus large, le métal précieux pourrait même viser la barre des 6 400 dollars l' once. La séance s'annonce donc décisive pour confirmer la capacité des acheteurs à reprendre la main sur ce marché.

Le contexte prudent sur les indices boursiers

Le Nasdaq pénalisé par la technologie

Le marché actions américain affiche une hésitation notable. Le S&P 500 enregistrait une baisse de 0,45% à la clôture de mardi soir et le Nasdaq reculait de 1,77% sur la même séance. Cette sous-performance du compartiment technologique s'explique directement par le repli de l'indice des semi-conducteurs, en baisse de 3,78%.

L'indice technologique américain reste pour le moment enfermé dans un triangle de consolidation. Apple parvient à surnager parmi les grandes capitalisations, mais le reste du secteur des puces électroniques subit des dégagements. L'ouverture d'un gap baissier sur les valeurs liées à cette thématique renforce la nervosité ambiante des opérateurs.

L'analyste fixe un niveau d'alerte à 7 250 points pour le S&P 500. La perte de ce support déclencherait une correction plus large sur les indices boursiers américains, potentiellement liée à un dégonflement du secteur des composants. Tant que ce seuil préserve les cotations, les acheteurs conservent des cibles placées à 7 765 points pour le marché large et 31 800 points pour le Nasdaq.

Bitcoin et pétrole en phase de repli

Le marché des cryptomonnaies subit également une phase de lourdeur, à l'image du Bitcoin qui peine à se relancer en données horaires. La première devise numérique tente bien des rebonds de court terme, mais se heurte à une offre persistante. Les cibles baissières immédiates se situent à 55 000, 54 000 puis 51 000 dollars.

La faiblesse se retrouve sur le marché de l'énergie, avec un baril de brut qui a enfoncé l'ensemble de ses supports à court terme. La configuration graphique confirme la fin du scénario de relance de l'inflation par les matières premières. Les intervenants devront scruter la publication des stocks de brut américains, prévue à 16h30.

Antoine invite enfin sa communauté à étudier la psychologie des sportifs de haut niveau pour améliorer leur approche financière. La résilience et l'humilité observées chez certains athlètes constituent des qualités directement transposables à la gestion d'un portefeuille. L'attente du signal technique parfait sur le cours de l'or illustre précisément ce besoin de patience.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.

❓ FAQ

Quels sont les niveaux de résistance actuels pour le cours de l'or ? La ligne oblique du biseau baissier constitue le premier frein majeur. L'analyse identifie ensuite la zone des 4 230 dollars comme l'obstacle décisif à franchir pour valider un retournement technique de fond.

Pourquoi le S&P 500 et le Nasdaq baissent-ils ? Le recul des actions américaines s'explique par la forte baisse du secteur des semi-conducteurs. Les valeurs liées aux composants électroniques ont ouvert avec un gap baissier, entraînant le repli de 1,77% de l'indice technologique à la clôture de mardi soir.

Quelles sont les cibles baissières pour le Bitcoin ? Le marché des devises numériques manque de force acheteuse en données horaires. Les vendeurs ciblent les seuils des 55 000, 54 000 puis 51 000 dollars en cas de poursuite du mouvement correctif actuel.