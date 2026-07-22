Le Nikkei 225 japonais est stable à +0,02% et le Kospi sud-coréen progresse de +0,74%. Les marchés asiatiques clôturent la séance de ce mercredi dans un climat contrasté. La fermeté du cours du pétrole, avec une progression de +2,50% à 93,50 $ pour le Brent, alimente les craintes inflationnistes dans l'ensemble de la région. Les marchés d'Asie-Pacifique oscillent désormais entre la reprise des valeurs de semi-conducteurs et la prudence avant la publication des résultats des géants technologiques américains.

La hausse des matières premières énergétiques pèse sur les bourses asiatiques

La flambée du baril de brut confirme les inquiétudes géopolitiques

Les affrontements militaires au Moyen-Orient se sont intensifiés pour la onzième nuit consécutive. Les frappes aériennes ont visé des centres de commandement, des bases de missiles et des dépôts de drones dans les villes de Bouchehr, Tabriz et Bandar Abbas. En réplique, Téhéran a ciblé des installations situées au Koweït, en Jordanie, en Syrie et à Bahreïn. Malgré les tentatives de médiation menées par le Qatar, l'Égypte et le Pakistan en vue d'un cessez-le-feu de dix jours, la mort de trois soldats américains en Jordanie et en Irak entretient une vive tension géopolitique.

La dégradation sécuritaire exerce une pression haussière directe sur le marché de l'énergie. Le pétrole Brent s'établit à 93,50 $ le baril, ce qui représente une progression de plus de 8% sur une semaine. De son côté, le baril de WTI s'échange à 86,50 $, en hausse de plus de 6% sur sept jours. Les variations pèsent directement sur la facturation énergétique des grands pays importateurs d'Asie.

Les économies asiatiques fortement dépendantes des achats de brut font face à un alourdissement immédiat de leurs coûts d'approvisionnement. Le Japon importe près de 90% de ses besoins énergétiques, un facteur qui fragilise sa balance commerciale lors de chaque envolée des cours. La hausse du brut menace d'affecter les marges industrielles tout en compliquant les arbitrages des banques centrales régionales. Les investisseurs réévaluent ainsi le risque d'inflation importée sur l'ensemble des chaînes de production de la zone.

Pression sur la monnaie japonaise et résurgence du carry trade

Le renchérissement des importations de pétrole pèse lourdement sur la devise japonaise. Le yen a enregistré une nouvelle phase de repli face aux principales devises internationales au cours des dernières séances. Le mouvement de faiblesse de la monnaie nationale perturbe l'équilibre des échanges commerciaux du pays. Les grands groupes exportateurs nippons subissent des volatilités de change accrues dans ce climat d'incertitude.

La baisse du yen s'explique notamment par la résurgence des stratégies de carry trade. La technique consiste à emprunter en yens à des taux d'intérêt bas pour investir sur des devises offrant des rendements plus élevés. Ces flux de capitaux sortants accentuent la baisse de la monnaie nippone sur le marché des changes.

Les marchés d'actions japonais ont conservé une orientation légèrement positive. L'indice Nikkei 225 a gagné 0,02% pour clôturer à 66 036 points et le Topix a progressé de 0,45% à 4 033 points. Les acteurs du marché ont néanmoins limité leurs prises de position avant la diffusion des résultats des grandes capitalisations américaines. La prudence prévaut à l'approche des déclarations financières de grands acteurs internationaux sur les indices boursiers.

Le secteur de la technologie et la vigueur des indices chinois

Le marché des puces mémoire soutient Séoul face à la prudence de Wall Street

La tendance du secteur technologique américain s'est propagée aux bourses asiatiques durant la nuit. Le sursaut fait suite à un redressement partiel des valorisations des semi-conducteurs après le net repli de la semaine précédente. Les cours de la microélectronique réagissent vivement aux prévisions de demande liée aux composants de l'intelligence artificielle. Les opérateurs asiatiques suivent de près l'évolution des commandes en provenance des groupes nord-américains.

En Corée du Sud, l'indice Kospi a terminé la journée sur un gain de 0,74% à 6 798 points. La demande mondiale soutenue pour les puces mémoire continue de porter les bilans des fabricants locaux. Sur le plan des indicateurs macroéconomiques, l'indice des prix à la production (IPP) sud-coréen a progressé de 8,6% sur un an en juin. La hausse préliminaire mesurée par la Banque de Corée demeure inchangée par rapport aux données du mois précédent.

Les acteurs de marché concentrent désormais leur attention sur les publications trimestrielles des géants technologiques américains. La parution des comptes d'Alphabet et la publication concernant l'action Tesla doivent apporter des précisions sur les dépenses réelles en infrastructures d'IA. Ces annonces d'entreprises serviront de catalyseur pour l'ensemble des sous-traitants asiatiques du secteur électronique.

Ajustements réglementaires et repli de l'indice Hang Seng à Hong Kong

Les bourses chinoises affichent une évolution plus contrastée au terme de la séance. L'indice Shanghai Composite a grignoté 0,07% à 3 867 points, alors que l'indice CSI 300 s'est replié de 0,46% à 4 717 points. Les indices chinois accusent les doutes persistants des investisseurs quant à la vigueur de la reprise économique nationale. Les réserves concernant la consommation intérieure freinent la progression des grandes entreprises cotées de la région.

Sur le plan réglementaire, Pékin prépare un durcissement des contrôles à l'exportation sur les technologies liées à l'intelligence artificielle. Des responsables du ministère du Commerce ont engagé des discussions avec des groupements industriels du secteur des puces et de l'IA. Ces démarches visent à encadrer la propriété intellectuelle et à prévenir les transferts non autorisés de technologies d'avenir. Les nouvelles directives administratives imposent un cadre plus strict aux jeunes entreprises locales de la tech.

À la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng s'est déprécié de 1,20% pour terminer la séance à 24 841 points. La baisse des titres technologiques et du secteur automobile a pesé sur l'orientation générale du marché hongkongais. En parallèle, l'entreprise Zhongji Innolight a ouvert le livre d'ordres pour son introduction en bourse, ciblant un montant de 7 milliards de dollars (6,1 milliards d'euros). Il s'agirait de la plus importante IPO réalisée à Hong Kong depuis celle d'Alibaba en 2019, qui avait atteint 12,9 milliards de dollars.

❓ FAQ

Pourquoi la bourse asiatique réagit-elle aux tensions au Moyen-Orient ? La bourse asiatique subit l'impact direct des variations sur le cours du pétrole, la majorité des économies d'Asie dépendant des importations d'hydrocarbures. Une hausse du baril alimente l'inflation locale et pèse sur la balance commerciale de pays majeurs comme le Japon et la Corée du Sud.

Quel est l'impact des puces mémoire sur le Nikkei 225 et le Kospi ? La demande globale en puces mémoire soutient directement la valorisation des géants technologiques cotés à Séoul et Tokyo. Les mouvements observés sur le Nikkei 225 et le Kospi restent étroitement liés aux investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle et aux publications d'entreprises du secteur.

Comment les résultats trimestriels influencent-ils l'action Tesla et la tech asiatique ? Les publications trimestrielles des grands groupes technologiques américains, incluant l'action Tesla et Alphabet, servent de baromètre pour la chaîne d'approvisionnement asiatique. Des prévisions solides de dépenses d'investissement aux États-Unis soutiennent les fournisseurs de composants optiques et de semi-conducteurs en Asie.

Quels facteurs expliquent l'évolution des indices chinois à Shanghai et Hong Kong ? Les indices chinois évoluent sous la pression des incertitudes économiques internes et du renforcement des contrôles réglementaires sur les puces d'IA. La baisse de l'indice Hang Seng à Hong Kong traduit également la nervosité des investisseurs face aux tensions géopolitiques mondiales.