Points clés Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique de momentum mesurant la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix sur 14 périodes.

Une valeur supérieure à 70 indique un actif potentiellement suracheté, et une valeur inférieure à 30 signale un actif potentiellement survendu.

L'analyse des divergences haussières et baissières permet de repérer des essoufflements ou des retournements potentiels de tendance sur des actifs comme Bitcoin ou le Nasdaq.

Le RSI ne doit pas constituer une stratégie unique, mais servir d'outil complémentaire au sein d'une approche d'investissement globale.

L'analyse technique occupe une place centrale dans la compréhension des fluctuations des marchés financiers. Pour les investisseurs débutants, maîtriser des outils simples et éprouvés permet d'évaluer la tendance des cours avec davantage de sérénité. Présenté par Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB France, cet épisode pédagogique détaille le fonctionnement du Relative Strength Index (RSI), un oscillateur fondamental pour détecter les essoufflements de tendance et mieux appréhender les opportunités du marché. 📊 Définition et principes fondamentaux du RSI Fonctionnement de l'indicateur de momentum Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum conçu pour mesurer la vitesse ainsi que la force des variations de cours d'un actif. Il effectue un calcul comparatif entre la moyenne des clôtures haussières et la moyenne des clôtures baissières sur une période donnée, généralement fixée à 14 périodes. Cet oscillateur évolue sur une échelle graduée allant de 0 à 100. Interprétation des zones de surachat et de survente L'utilisation principale du RSI réside dans l'identification des situations extrêmes du marché. Lorsque l'indicateur franchit le seuil des 70, l'actif est considéré comme potentiellement suracheté, suggérant qu'une hausse est peut-être excessive et qu'un repli est possible. À l'inverse, un niveau inférieur à 30 signale un actif survendu, ce qui indique une baisse potentiellement exagérée et la possibilité d'un rebond. Antoine insiste sur le fait que ces seuils indiquent des événements possibles, et non des certitudes absolues. 🔍 Analyse des divergences et rôle dans la stratégie Détection des divergences haussières et baissières Au-delà des simples zones extrêmes, le RSI est particulièrement efficace pour détecter des divergences. Une divergence baissière survient lorsque le prix d'un actif forme des sommets de plus en plus hauts alors que le RSI enregistre des pics descendants, comme illustré sur le Bitcoin avant ses sommets historiques ou sur l'indice Nasdaq. À l'inverse, une divergence haussière se caractérise par des creux descendants sur le cours accompagnés de creux ascendants sur l'indicateur, annonçant un possible retournement à la hausse. Intégration du RSI dans une méthode globale Malgré sa grande utilité, le RSI ne doit jamais être utilisé de façon isolée pour prendre des décisions financières. Antoine souligne qu'un investisseur doit bâtir sa méthode sur plusieurs stratégies et utiliser un ou deux oscillateurs en complément. De plus, une divergence peut parfois persister pendant une longue période, notamment sur des actifs à forte tendance haussière, d'où la nécessité de combiner le RSI avec d'autres analyses. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Qu'est-ce que la période de paramétrage du RSI ? La période représente le nombre d'unités de temps prises en compte pour calculer le RSI. Par défaut, la valeur standard utilisée par la majorité des analystes est de 14 périodes (que ce soit en données journalières, hebdomadaires ou horaires). 2. Une zone de surachat signifie-t-elle qu'il faut vendre immédiatement ? Non, un RSI supérieur à 70 indique seulement une hausse potentiellement excessive. Un actif très recherché peut rester en zone de surachat pendant une période prolongée sans subir de correction immédiate. 3. Quelle est la différence entre une divergence haussière et une divergence baissière ? Une divergence haussière apparaît lorsque les prix font un plus bas alors que l'indicateur remonte, suggérant une fin de baisse. Une divergence baissière survient lorsque les prix atteignent un plus haut alors que l'indicateur baisse, signalant un essoufflement de la hausse.



Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

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