Calendrier économique : c'est l'heure des résultats de Tesla et de Google (22.07.2026)

La saison des résultats aux États-Unis bat son plein. General Motors a publié hier des chiffres étonnamment bons. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 48 milliards de dollars, contre des prévisions de 47 milliards, et le bénéfice par action s’est élevé à 3,57 dollars, contre les 3,2 dollars attendus.

De plus, l’entreprise a revu à la hausse de quelques pour cent ses prévisions de fin d’exercice pour ses principaux indicateurs opérationnels. Aujourd’hui, c’est au tour d’acteurs encore plus importants de se manifester. Les rapports trimestriels tant attendus de Tesla et de Google sont attendus. La journée ne s’annonce pas aussi intense sur le plan macroéconomique. La publication des données les plus importantes de la journée est déjà derrière nous. L’inflation britannique, bien qu’elle ait surpris à la baisse en termes d’indice global, n’a pas donné aux investisseurs de raisons de renoncer à leurs paris sur des hausses de taux de la BoE. 🌏 Principales publications macroéconomiques Mardi Allemagne L’indice ZEW du climat économique allemand a progressé de 15,8 points en juillet, se renforçant nettement en territoire positif et signalant une nouvelle amélioration des anticipations concernant l’économie allemande. L’évaluation de la situation économique actuelle s’est également améliorée, bien que dans une moindre mesure.

L’indicateur a progressé de 3,4 points pour s’établir à -77,6 points, ce qui signifie que les conditions actuelles sont toujours jugées très négativement.

Le président du ZEW, Achim Wambach, a indiqué que les réformes commençaient à porter leurs fruits et que l’amélioration concernait à la fois les secteurs d’exportation et la demande intérieure. Le secteur automobile reste l’un des segments les moins performants de l’économie. Hongrie Notre attention s’est toutefois portée hier sur la Hongrie, ce qui peut paraître quelque peu inattendu. La MNB, ou Banque nationale hongroise, a procédé à sa deuxième baisse de taux d’intérêt depuis le début de la guerre en Iran. Cette baisse résulte du fait que l’inflation (1,7%) est tombée en dessous de l’objectif d’inflation de la banque (3 % ± 1 point de pourcentage).

Malgré ces baisses, le taux de référence en Hongrie reste supérieur de 2 points de pourcentage à celui de la Pologne. Il existe donc une marge importante pour un nouvel assouplissement. Si la croissance des salaires, qui reste assez dynamique (7% en termes réels, c'est-à-dire après prise en compte de l'inflation), ne vient pas y faire obstacle, nous nous attendons à de nouvelles baisses lors des prochaines réunions. Mercredi Royaume-Uni Aujourd’hui, les îles britanniques sont au premier plan, d’où nous sont parvenues les données d’inflation du mois de juin. L’inflation globale a baissé plus que prévu (à 2,6%), ce qui s’explique bien sûr en grande partie par la baisse des prix des carburants à la pompe. Toutefois, pour les investisseurs, l’absence d’évolution de l’inflation sous-jacente, qui est restée à 2,6%, et la très légère baisse de l’inflation des services (3,6%), qui reste le principal facteur de préoccupation pour la Banque d’Angleterre, pourraient s’avérer plus importantes.

Au vu des valorisations du marché, les investisseurs s’attendent toujours à deux hausses de taux de la Banque d’Angleterre avant la fin de l’année. La première pourrait intervenir dès septembre. Il est difficile d’envisager une hausse lors de la prochaine réunion (30 juillet). 📆 Calendrier macroéconomique Mercredi Pologne : ventes au détail (juin) Heure : 8 h 30 Précédent : 3% Consensus : 5,3%

Pologne : Confiance des consommateurs (juin) Heure : 8 h 30 Précédent : -9,9 Consensus : -10,2

Afrique du Sud : Inflation IPC (juin) Heure : 9 h 00 Précédent : 4,5% Consensus : 4,7%

Stocks de pétrole brut du DOE Heure : 15 h 30 Précédent : -1 692 000 Consensus : -1 950 000

Jeudi Australie : Taux de chômage (juin) Heure : 2 h 30 Précédent : 4,4 % Consensus : 4,4 %

Pologne : Taux de chômage (juin) Heure : 8 h 30 Précédent : 5,9 % Consensus : 5,8 %

🗂️ Publication des résultats des entreprises AT&T ($T.US) – avant l'ouverture du marché (BMO)

Philip Morris ($PM.US) – avant l'ouverture du marché (BMO)

GE Vernova ($GEV.US) – avant l'ouverture du marché (BMO)

Tesla ($TSLA.US) – après la clôture du marché (AMC)

Alphabet ($GOOGL.US) – après la clôture du marché (AMC)

IBM ($IBM.US) – après la clôture du marché (AMC)

ServiceNow ($NOW.US) – après la clôture du marché (AMC)

Southwest Airlines ($LUV.US) – après la clôture du marché (AMC) 3 marchés à surveiller US500 : Nous sommes sans aucun doute face à la journée la plus intense de cette semaine en ce qui concerne la publication des résultats des plus grandes entreprises américaines. L’attention du marché se portera naturellement sur les géants : Tesla, Google, AT&T et IBM. Leurs cours pourraient influencer de manière significative les indices dont ils font partie ainsi que le sentiment général du marché.

: Nous sommes sans aucun doute face à la journée la plus intense de cette semaine en ce qui concerne la publication des résultats des plus grandes entreprises américaines. L’attention du marché se portera naturellement sur les géants : Tesla, Google, AT&T et IBM. Leurs cours pourraient influencer de manière significative les indices dont ils font partie ainsi que le sentiment général du marché. PÉTROLE : Les tensions entre les États-Unis et l’Iran se sont considérablement accrues après la mort d’au moins trois soldats américains, décédés à la suite d’attaques iraniennes en Jordanie et en Irak le week-end dernier. Nous avons connu 11 nuits consécutives de bombardements. Les médiateurs (le Qatar, l’Égypte et le Pakistan) devaient présenter hier aux deux parties une proposition de cessez-le-feu de 10 jours, ce qui laisse entrevoir une lueur d’espoir pour un retour à la situation antérieure à la signature du mémorandum de 60 jours. Tant les autorités de Téhéran que l’administration du président Trump se sont déclarées prêtes à reprendre les négociations.

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran se sont considérablement accrues après la mort d’au moins trois soldats américains, décédés à la suite d’attaques iraniennes en Jordanie et en Irak le week-end dernier. Nous avons connu 11 nuits consécutives de bombardements. Les médiateurs (le Qatar, l’Égypte et le Pakistan) devaient présenter hier aux deux parties une proposition de cessez-le-feu de 10 jours, ce qui laisse entrevoir une lueur d’espoir pour un retour à la situation antérieure à la signature du mémorandum de 60 jours. Tant les autorités de Téhéran que l’administration du président Trump se sont déclarées prêtes à reprendre les négociations. USDJPY : La paire a atteint hier son plus haut niveau depuis près de 40 ans, franchissant la barre des 163 pour la première fois depuis 1986. À long terme, cela résulte évidemment en premier lieu du retour en grâce de la stratégie de carry trade. Ces derniers jours, cependant, le facteur dominant à l’origine de l’affaiblissement est la question de la nouvelle escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran et la hausse des prix des matières premières énergétiques qui en découle. Près de 90 % des besoins énergétiques du Japon sont couverts par les importations et, en temps normal, ses principaux fournisseurs sont les pays du Moyen-Orient.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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