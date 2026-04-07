BREAKING: EURUSD progresse légèrement après la publication de l'indice PMI des services de la zone euro 💡

Zone euro (chiffres définitifs) PMI des services : 50,2 (estimation : 50,1 ; précédent : 50,1) — légèrement supérieur aux prévisions, se maintenant de justesse au-dessus du seuil d'expansion

PMI composite : 50,7 (estimation : 50,5 ; précédent : 50,5) — une légère révision à la hausse ; l'économie de la zone euro reste au-dessus du seuil Allemagne PMI des services : 50,9 (estimation : 51,2 ; précédent : 51,2) — légèrement en deçà des prévisions, mais toujours en phase d'expansion

Indice PMI composite : 51,9 — conforme aux prévisions, sans surprise France PMI des services : 48,8 (estimation : 48,3 ; précédent : 48,3) — légèrement supérieur aux prévisions, mais toujours en phase de forte contraction dans le secteur des services

Indice PMI composite : 48,8 — conforme aux prévisions, l'économie se contracte pour le deuxième mois consécutif Italie PMI des services : 48,8 (estimation : 50,9 ; précédent : 52,3) — forte déception , chute brutale sous le seuil des 50 points alors que l'activité était en phase d'expansion soutenue

Indice PMI composite : 49,2 (estimation : 51,3 ; précédent : 52,1) — tout aussi décevant, fort ralentissement de l'activité Espagne PMI des services : 53,3 (estimation : 50,6 ; précédent : 51,9) — une nette surprise positive , le secteur des services s'accélère

Indice PMI composite : 52,4 (estimation : 50,5 ; précédent : 51,5) — L'Espagne s'impose clairement comme l'économie la plus dynamique de la zone euro en mars Les chiffres de l'indice PMI de mars dressent le portrait d'une Europe profondément divisée : l'Espagne connaît une nette accélération, l'Allemagne parvient à peine à maintenir son expansion, tandis que la France et l'Italie — deux des plus grandes économies de l'Union — sont entrées en contraction, l'Italie affichant une détérioration particulièrement frappante par rapport au mois dernier. Pour la BCE, ces chiffres sont particulièrement gênants dans un contexte où l'inflation a bondi à 2,5 % : la banque centrale doit désormais trouver un équilibre entre la lutte contre la hausse des coûts énergétiques et le risque d'entraîner une partie importante de la zone euro dans la récession. Les données confirment que le choc énergétique résultant du conflit au Moyen-Orient touche les différents pays de manière asymétrique, ce qui complique encore davantage la tâche de mener une politique monétaire unique pour l'ensemble de l'union monétaire. L'euro progresse légèrement après la publication des données.

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