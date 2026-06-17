BREAKING : Forte baisse des stocks de pétrole, le Brent repasse au-dessus des 80 dollars

16h30 - EIA, variation des stocks de pétrole aux États-Unis : Stocks de pétrole brut : -8,26 M (Prévision : -3 M ; Précédent : -7,23 M)

Stocks d'essence : -0,91 M (Prévision : -1,4 M ; Précédent : +0,19 M)

Stocks de distillats : +0,95 M (Prévision : -0,2 M ; Précédent : -0,2 M) Ces chiffres indiquent une dynamique de hausse à court terme pour le pétrole. Le signal clé réside dans la combinaison d’une forte baisse des importations de brut et d’un taux d’utilisation très élevé des raffineries, ce qui se traduit par une forte diminution des stocks commerciaux. La marge de sécurité des réserves américaines devient critique à un moment où le marché anticipe déjà les meilleurs scénarios possibles concernant le conflit entre l’Iran et les États-Unis. La forte réduction des stocks résulte à la fois d’une chute brutale des importations de brut, en baisse de 754k barils par jour, et d’un taux de utilisation élevé des raffineries : le traitement du brut a atteint 17,2M barils par jour, et le taux d’utilisation des raffineries s’est établi à 96,7%. Les stocks commerciaux de brut aux États-Unis, hors Réserve stratégique de pétrole, ont baissé de 8,3 millions de barils pour s’établir à 418,2 millions de barils, soit déjà environ 6 % en dessous de la moyenne sur cinq ans. Les stocks d’essence ont baissé de 0,9 million de barils et se situent également à environ 6% en dessous de la moyenne sur cinq ans.

Les stocks de distillats ont augmenté de 1,0 million de barils, mais restent inférieurs de pas moins de 13 % à la moyenne sur cinq ans.

Les stocks totaux de brut, y compris la Réserve stratégique de pétrole (SPR), ont baissé de 17,2 millions de barils, la réserve stratégique à elle seule ayant diminué de 8,9 millions de barils. Bien que cette baisse soit importante, elle n’est pour l’essentiel pas « dictée par le marché ».

La baisse des stocks commerciaux de pétrole brut est visible dans deux régions clés : la côte du Golfe (baisse d’environ 4,8 millions de barils) et le Midwest (baisse d’environ 4,5 millions de barils). L’EIA part également du principe que le détroit d’Ormuz restera de fait fermé à court terme et que le trafic de pétroliers ne reprendra que progressivement à partir du troisième trimestre 2026, tandis que la normalisation complète de la production et des flux pourrait ne pas intervenir avant 2027. L’agence a également estimé que les stocks mondiaux connaîtraient des baisses très importantes au cours des deuxième et troisième trimestres 2026, et que les stocks de l’OCDE chuteraient à leurs plus bas niveaux depuis 2003. OIL (D1) Le RSI des contrats sur le pétrole se situe actuellement en zone de surachat extrême (autour de 30). Le cours a rebondi sur le niveau de Fibonacci de 78,6 % et pourrait tenter de repasser au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200. Si les vendeurs se replient vers une phase de consolidation autour de ces niveaux, le prochain objectif pourrait se situer aux alentours de 87 $. Source : xStation5.

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