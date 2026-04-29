BREAKING : Le blocus naval américain reste en place❗️Le WTI dépasse les 105 dollars 🛢️ 📈

Le marché pétrolier traverse actuellement une phase d'extrême volatilité. La conjonction de données sur les stocks américains d'une faiblesse surprenante et de l'escalade des tensions au Moyen-Orient a propulsé les cours du WTI de plus de 5 % en une seule séance, poussant les cotations vers des niveaux de résistance clés observés depuis plusieurs mois. Selon le dernier rapport d'Axios, Trump a rejeté l'offre de l'Iran, a réaffirmé le blocus du détroit d'Ormuz et a déclaré qu'il envisagerait une intervention militaire si l'Iran ne réagissait pas. En valeur nominale, nous assistons à la plus forte hausse depuis le 2 avril, et en pourcentage, depuis le 21 avril. Bien que les niveaux actuels semblent élevés, il convient de noter l'important déport à la baisse des contrats à terme (backwardation), ce qui signifie que les prix du pétrole seraient nettement plus élevés sans cela. Une ponction gigantesque sur les stocks américains Le dernier rapport de l'EIA a fourni des données indiquant clairement un resserrement rapide du marché physique. Les stocks de brut américains ont diminué de 6,23 millions de barils, un résultat écrasant par rapport aux prévisions d'une baisse symbolique de 0,23 million. Les produits raffinés ont été encore plus durement touchés : Essence : Baisse de 6,07 millions de barils (prévision : -2,1 millions). Distillats : Baisse de 4,49 millions de barils (prévision : -2,1 millions). Une telle ponction suggère que le monde se tourne désespérément vers les ressources américaines pour combler les déficits d'approvisionnement dans un contexte de turbulences mondiales. Fait crucial, le contrat de décembre a franchi la barre des 80 dollars pour la première fois, indiquant que le marché perd confiance dans une résolution rapide des problèmes d'approvisionnement. Géopolitique : Trump et le scénario du « siège » de l'Iran Le principal moteur de la hausse actuelle n'est pas seulement les données statistiques, mais les informations en provenance de Washington. L'administration Donald Trump a tenu des discussions avec des représentants du secteur pétrolier concernant un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, qui, selon certaines fuites, pourrait durer des mois. La perspective d'un « siège » de l'Iran s'étendant sur plusieurs mois, coupant l'une des voies de transport les plus critiques au monde, paralyse l'offre. Le marché anticipe désormais un scénario où le pétrole du Moyen-Orient serait bloqué de manière permanente, positionnant les États-Unis comme un fournisseur clé, mais fortement mis à contribution. Le Brent s'est récemment négocié en hausse de 6 % à 110,73 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain a progressé de 7,15 % à 106,70 $. Analyse technique : vers l'extrême Le prix du WTI se rapproche rapidement d'une zone de résistance critique située entre 105 et 110 dollars. Scénario haussier : Le franchissement du niveau de 106,80 dollars (cours de clôture de début mars) ouvrira la voie vers les plus hauts de l'année, autour de 117–119 dollars . La dynamique est du côté des acheteurs, et la tendance haussière — soutenue par la moyenne mobile sur 100 heures — reste intacte. De plus, la moyenne sur 50 périodes n'a été franchie que momentanément.

Le franchissement du niveau de (cours de clôture de début mars) ouvrira la voie vers les plus hauts de l'année, autour de . La dynamique est du côté des acheteurs, et la tendance haussière — soutenue par la moyenne mobile sur 100 heures — reste intacte. De plus, la moyenne sur 50 périodes n'a été franchie que momentanément. Scénario baissier : Une réaction de l'offre dans la zone actuelle pourrait entraîner un mouvement baissier, avec des objectifs initiaux aux niveaux de 98 à 100 dollars.

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