BREAKING : Les Émirats arabes unis quittent l'OPEP💥

Les Émirats arabes unis ont annoncé aujourd’hui une décision historique : ils se retireront de l’OPEP et de l’OPEP+ à compter du 1er mai 2026. Les Émirats arabes unis sont membres de l'organisation depuis 1967 — d'abord par l'intermédiaire de l'émirat d'Abou Dhabi, puis, après la formation officielle de la fédération en 1971, en tant que membre à part entière. Cette décision est motivée par des intérêts nationaux et par la volonté de bénéficier d'une plus grande flexibilité en matière de politique de production, sans avoir à se conformer aux quotas imposés par l'organisation. Source : message officiel transmis par JavierBlas sur X

Les Émirats arabes unis produisent actuellement environ 4 millions de barils de pétrole par jour et prévoient de porter ce chiffre à 5 millions de barils d'ici 2027. Suite à son retrait de l'OPEP, le producteur émirati a annoncé qu'il augmenterait sa production de manière progressive et responsable, en fonction des conditions du marché, sans restrictions strictes en matière de quotas. Un autre facteur à prendre en compte est la crise actuelle dans le golfe Persique et les perturbations dans le détroit d'Ormuz, qui déstabilisent depuis des mois l'approvisionnement en pétrole du marché mondial. Les cours du pétrole brut ont légèrement baissé juste après l'annonce, même si le marché a rapidement récupéré une partie de ses pertes. Le prix du WTI a reculé, passant d'environ 105-106 dollars à 103,98 dollars, les trois moyennes mobiles exponentielles (50, 100, 200) s'échangeant toujours en dessous du cours du marché. Les analystes, notamment ceux d'UBS, préviennent que le départ des Émirats arabes unis affaiblit la capacité de l'OPEP à défendre les prix du pétrole en période de ralentissement économique. Les Émirats arabes unis sont l'un des plus grands producteurs du cartel. Source : xStation

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