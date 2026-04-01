BREAKING: Les ventes au détail américaines dépassent les prévisions ! L'EUR/USD est en hausse

Ventes au détail pour le mois de février Ventes au détail (en glissement mensuel) : résultat actuel 0,6 % (prévision : 0,5 % ; précédent : -0,2 %)

Ventes au détail hors automobiles (m/m) : actuel 0,5 % (prévision : 0,3 % ; précédent : 0,0 %)

Ventes au détail hors automobiles et carburants (m/m) : actuel 0,4 % (précédent : 0,3 %) Pourquoi cette lecture est-elle importante ? Les ventes au détail constituent l'un des principaux indicateurs de la santé de la consommation aux États-Unis, qui représente la majeure partie de la croissance économique. Ces données, en particulier celles excluant les automobiles et les carburants, permettent d'évaluer la vigueur réelle de la demande et le rythme actuel de l'activité économique. La croissance soutenue des ventes au détail témoigne de la résilience des consommateurs malgré des taux d'intérêt élevés. Du point de vue de la Réserve fédérale, ces chiffres influencent l'évaluation des pressions du côté de la demande et les anticipations concernant de futures baisses de taux. Pour les marchés financiers, elle détermine les valorisations du dollar, des obligations et des actions, tout en atténuant les craintes d'un ralentissement économique brutal.

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