Les indices américains affichent une orientation indécise ce mercredi en pré-marché, rythmés par un regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les investisseurs évaluent les risques sur les marchés financiers alors que l'Iran a mené de nouvelles frappes de drones et de missiles balistiques dans la région du golfe Persique. La résurgence des hostilités bouscule les arbitrages et pousse le cours du pétrole à la hausse à quelques heures de l'ouverture de Wall Street.

Tensions géopolitiques et impact sur les indices américains

Reprise des hostilités militaires dans le Golfe

Une série d'attaques nocturnes menées par l'Iran dans la région du golfe Persique perturbe le climat des affaires. Les drones iraniens ont touché la zone portuaire du Koweït, ce qui a entraîné la suspension immédiate des vols civils au sein de l'aéroport. De plus, des missiles balistiques ont ciblé la base militaire d'Ali Al Salem avant d'être neutralisés par les forces du CENTCOM. Téhéran qualifie ces opérations de riposte après des actions américaines contre ses infrastructures sur l'île de Qeshm et contre un pétrolier.

Face à cette escalade, les responsables diplomatiques américains tentent d'ajuster leur stratégie de pression économique. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que l'appui de l'Iran aux factions armées constituait une ligne rouge infranchissable. Il évoque une possible modulation des sanctions financières à condition que Téhéran se soumette à des restrictions de long terme. La réouverture définitive du détroit d'Ormuz ne fera pas l'objet d'un chantage commercial selon le gouvernement américain.

De son côté, Donald Trump a communiqué via la plateforme Truth Social pour exclure tout accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Le président américain a ouvert la porte à une éventuelle rencontre bilatérale avec les dirigeants iraniens sans fixer de calendrier précis. La déclaration politique s'ajoute à l'incertitude globale qui pèse sur les marchés financiers internationaux à quelques heures de l'ouverture de Wall Street. Les opérateurs attendent désormais la réponse militaire ou diplomatique concrète de l'administration américaine dans les prochains jours.

Le cours du pétrole sous pression inflationniste

Les perturbations dans le détroit d'Ormuz provoquent une réaction immédiate sur les prix de l'énergie. Le cours du pétrole de référence Brent grimpe de 2,15% pour s'établir à 97,90 dollars le baril ce mercredi. Simultanément, le baril de WTI progresse de 1,20% et atteint 95,70 dollars en séance. Le rebond ravive les craintes d'une accélération de la hausse des prix à la consommation.

La hausse de l'or noir intervient alors que le rapport de l'American Petroleum Institute fait état d'un net recul des réserves de brut aux États-Unis. Les stocks américains ont chuté de 6,8 millions de barils pour la semaine close au 29 mai (contre -2,8 millions de barils la semaine dernière), ce qui dépasse la baisse de 3,6 millions anticipée par les analystes. En revanche, les réserves d'essence affichent un gonflement de 3,45 millions de barils sur la même période.

Les investisseurs redoutent que la persistance d'un baril proche des 100 dollars ne vienne contrarier les efforts de désinflation en Occident. La fragilité évidente du cessez-le-feu ravive l'aversion au risque et complique la tâche des banquiers centraux. Une hausse prolongée des coûts énergétiques pèserait directement sur les marges des entreprises industrielles mondiales.

Réaction des places mondiales et politique de la Fed

Climat morose sur les indices européens et records en Asie

En Europe, le regain géopolitique pèse modérément sur les indices en début de journée. Le CAC 40 parisien cède 0,25% tandis que le DAX à Francfort recule de 0,81% en séance. L'indice Euro Stoxx 50 affiche une baisse de 0,49% au même moment. Le FTSE 100 britannique enregistre également un repli de 0,21% pour se situer à 10 351 points, montrant la prudence générale des indices européens.

À l'inverse, les bourses asiatiques affichent une vigueur remarquable ce mercredi matin. Au Japon, le Nikkei 225 a bondi de 2,83% pour clôturer à 68 524,43 points, inscrivant un nouveau record historique. Les investisseurs observent l'approbation par le gouvernement japonais d'un budget supplémentaire de 3 100 milliards de yens. Le plan inclut un fonds de réserve de 2 500 milliards de yens destiné à subventionner le coût du carburant pour les ménages.

Le reste de la région asiatique montre une dynamique plus contrastée mais globalement positive. En Chine continentale, l'indice Shanghai Composite avance de 0,22% et le CSI 300 s'adjuge 0,49%. La place de Hong Kong fait exception puisque l'indice Hang Seng abandonne 1,56% après ses gains récents, alors que les indices européens restent ancrés dans le rouge. Enfin, à Séoul, l'indice Kospi termine sa session sur une légère progression de 0,15%.

Perspectives monétaires et menaces douanières

Le comportement des indices américains dépend également des déclarations en provenance de la Réserve fédérale. Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a averti qu'une reprise des tensions inflationnistes exigerait de nouveaux relèvements des taux d'intérêt. Cette posture restrictive tempère l'optimisme général concernant un assouplissement monétaire rapide aux États-Unis. Les investisseurs attendent désormais les statistiques de l'emploi ADP prévues cet après-midi pour affiner leurs prévisions, avec un consensus de 116 000 créations de postes.

Le front commercial ajoute une autre source d'incertitude réglementaire pour les multinationales. Le bureau du représentant américain au commerce envisage d'instaurer des barrières douanières supplémentaires ciblant 60 pays partenaires. Les taxes proposées atteindraient au moins 10% pour des pays comme le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni ou les membres de l'Union européenne.

D'autres puissances économiques majeures subiraient des prélèvements encore plus lourds fixés à 12,5%. Sont notamment visés la Chine, le Japon, l'Inde, le Brésil et la Corée du Sud. Une telle offensive protectionniste risque de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'augmenter le coût des composants importés. Les opérateurs tentent d'évaluer quelles entreprises disposent du pouvoir de fixation des prix nécessaire pour absorber ces taxes.

Tendance sectorielle et résultats d'entreprises

Le secteur de la technologie soutenu par les puces

Malgré un repli de 0,05% sur les contrats à terme du S&P 500, le Nasdaq 100 résiste et avance de 0,25% en pré-marché. La surperformance provient de l'élan persistant du compartiment des semi-conducteurs lié aux infrastructures d'intelligence artificielle. La veille, l'indice de référence SOX s'est adjugé 5,87%. L’action Marvell Technology est attendue en hausse de 12% après son envolée de 32,52% hier.

Plusieurs publications trimestrielles soutiennent l'optimisme autour des technologies de pointe. L'entreprise Palo Alto Networks a dévoilé un bénéfice net par action ajusté de 0,85 dollar au troisième trimestre, supérieur aux attentes du marché. La direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 11,415 et 11,425 milliards de dollars.

Dans le domaine des logiciels, GitLab affiche une hausse de 23% de son chiffre d'affaires trimestriel à 264,2 millions de dollars. Le bénéfice ajusté s'élève à 0,23 dollar par action contre un consensus fixé à 0,21 dollar. Toutefois, le groupe annonce une réduction de ses effectifs de 14% et son retrait de 22 pays. Ces décisions entraîneront une charge de restructuration exceptionnelle évaluée entre 30 et 35 millions de dollars. L’action est attendue en baisse de 5,25% avant l’ouverture.

Annonces de rachat d'actions et prévisions révisées

Le secteur de la distribution et de la consommation enregistre des mouvements de valorisation notables ce mercredi. Ulta Beauty a fait état d'un bénéfice trimestriel de 7,74 dollars par action, supérieur aux attentes du consensus. Le chiffre d'affaires progresse de 11% sur un an pour atteindre 3,16 milliards de dollars. La direction table désormais sur un bénéfice annuel révisé à la hausse entre 28,36 et 28,80 dollars par titre.

Du côté des opérations de gestion du capital, plusieurs entreprises déploient de vastes plans de rachat de titres. Le conseil d'administration de Shopify a validé une enveloppe additionnelle de 3 milliards de dollars pour ses actions de classe A. Cette décision porte l'autorisation globale de rachat du géant du commerce en ligne à 5 milliards de dollars. De même, GameStop a approuvé un plan de rachat d'actions propres d'un montant maximal de 2 milliards de dollars. Le titre est attendu en hausse de 13% avant l’ouverture, après la publication d’un chiffre d’affaires en hausse de 14%.

À l'inverse, certaines entreprises subissent le ralentissement de l'activité économique générale. Le constructeur de véhicules récréatifs Thor Industries a abaissé sa prévision de bénéfice annuel dans une fourchette de 3,30 à 3,80 dollars par action. Le titre devrait ouvrir en baisse de -4,82% à l’ouverture des marchés américains.

❓ FAQ

Pourquoi les indices américains évoluent-ils en ordre dispersé ce mercredi ? L'évolution contrastée des indices américains en pré-marché s'explique par l'arbitrage entre deux forces économiques. D'un côté, le regain de tensions militaires au Moyen-Orient pèse sur le sentiment général des marchés financiers. De l'autre, la vigueur persistante du secteur de l'intelligence artificielle soutient le compartiment technologique de la cote, notamment les puces électroniques.

Quel est l'impact de la crise géopolitique sur le cours du pétrole brut ? Les frappes nocturnes de drones iraniens dans le golfe Persique font craindre des blocages logistiques prolongés dans le détroit d'Ormuz. Cette situation pousse le cours du pétrole Brent à approcher le seuil des 99 dollars le baril. Cette hausse alimente les craintes liées à l'inflation et pourrait pousser la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps que prévu.

Comment réagissent les indices européens face à la situation au Moyen-Orient ? Les indices européens comme le CAC 40 affichent un léger repli ce mercredi matin en raison des incertitudes géopolitiques mondiales. Les investisseurs européens font preuve de prudence et se tournent en partie vers des valeurs défensives ou des matières premières. À l'inverse, le marché japonais inscrit de nouveaux sommets grâce à des mesures de soutien budgétaire nationales.

Comment s'exposer aux variations de l'énergie sur les marchés ? L'exposition au cours du pétrole brut peut passer par l'achat d'actions de compagnies pétrolières cotées en bourse ou par des paniers d'actifs thématiques comme les fonds sectoriels répliquant l'énergie. Ces choix permettent de diversifier les portefeuilles sans détenir physiquement de barils de brut.