BREAKING : Nouvelle hausse des stocks de pétrole, baisse des stocks de carburant

Stocks de pétrole : +3,08 millions de barils (prévision : +0,5 million). Il s'agit d'une hausse significative, qui dépasse de plus de six fois le consensus du marché (Bloomberg).

(prévision : +0,5 million). Il s'agit d'une hausse significative, qui dépasse de plus de six fois le consensus du marché (Bloomberg). Stocks de distillats : -3,14 millions de barils (prévision : -1,25 million). Une baisse très marquée, qui suggère une forte demande en diesel et en fioul domestique ou des problèmes de production.

(prévision : -1,25 million). Une baisse très marquée, qui suggère une forte demande en diesel et en fioul domestique ou des problèmes de production. Stocks d'essence : -1,59 million de barils (prévision : -1,55 million). Ce résultat correspond presque parfaitement aux prévisions, indiquant une demande saisonnière stable.

(prévision : -1,55 million). Ce résultat correspond presque parfaitement aux prévisions, indiquant une demande saisonnière stable. Taux d'utilisation des raffineries : -0,1 point de pourcentage (prévision : +0,8 point de pourcentage). Une baisse surprenante de l'activité des raffineries, qui explique en partie la hausse des stocks de pétrole (pétrole non transformé).

(prévision : +0,8 point de pourcentage). Une baisse surprenante de l'activité des raffineries, qui explique en partie la hausse des stocks de pétrole (pétrole non transformé). Importations en provenance du Mexique : -59 % (baisse à 165 000 barils par jour). Il s'agit d'un niveau historiquement bas, résultant de la politique du Mexique visant à limiter les exportations au profit de ses propres raffineries (notamment Dos Bocas). Il s'agit de la 7e hausse consécutive des stocks de pétrole aux États-Unis. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le pétrole s'accumule, mais les stocks de carburants s'amenuisent Le rapport de l'EIA dresse le portrait d'un marché « à deux vitesses », ce qui, dans le contexte du cessez-le-feu récemment annoncé entre les États-Unis et l'Iran, pourrait compliquer davantage les évaluations : Choc d'offre sur les matières premières : L'augmentation des stocks de pétrole de plus de 3 millions de barils, alors que le marché s'attendait à une hausse symbolique, constitue un signal baissier . Cela résulte principalement d'une baisse du débit (taux d'utilisation) des raffineries et d'importations soutenues en provenance du Canada, qui ont compensé les pénuries provenant d'autres sources. Nous avons observé une augmentation très forte des stocks au cours des dernières semaines.

L'augmentation des stocks de pétrole de plus de 3 millions de barils, alors que le marché s'attendait à une hausse symbolique, constitue un . Cela résulte principalement d'une baisse du débit (taux d'utilisation) des raffineries et d'importations soutenues en provenance du Canada, qui ont compensé les pénuries provenant d'autres sources. Nous avons observé une augmentation très forte des stocks au cours des dernières semaines. Crise des distillats : Alors que le prix du pétrole augmente, les stocks de carburants finis (en particulier les distillats) fondent rapidement. Il s’agit d’un signal haussier pour les marges de raffinage. Le marché des produits reste extrêmement tendu, ce qui pourrait empêcher les prix des carburants à la pompe de baisser, même si le prix du Brent lui-même s’effondrait en réaction à la trêve.

Alors que le prix du pétrole augmente, les stocks de carburants finis (en particulier les distillats) fondent rapidement. Il s’agit d’un pour les marges de raffinage. Le marché des produits reste extrêmement tendu, ce qui pourrait empêcher les prix des carburants à la pompe de baisser, même si le prix du Brent lui-même s’effondrait en réaction à la trêve. « Désintoxication » mexicaine : La chute brutale des importations en provenance du Mexique (de 233 000 b/j) constitue un changement structurel. Les États-Unis doivent se tourner vers d’autres sources de brut lourd (par exemple, l’augmentation des importations en provenance du Venezuela à 321 000 b/j), ce qui accroît les coûts logistiques pour les raffineries de la côte du Golfe (PADD 3).

La chute brutale des importations en provenance du Mexique (de 233 000 b/j) constitue un changement structurel. Les États-Unis doivent se tourner vers d’autres sources de brut lourd (par exemple, l’augmentation des importations en provenance du Venezuela à 321 000 b/j), ce qui accroît les coûts logistiques pour les raffineries de la côte du Golfe (PADD 3). Contexte géopolitique : Ces données arrivent sur le marché au moment même où la « prime de guerre » s’évapore à la suite de la trêve du 7 avril. L’excédent d’offre de brut aux États-Unis (+3 millions de barils) donne à l’administration Trump un argument supplémentaire dans les négociations : l’Amérique montre qu’elle dispose de réserves, ce qui affaiblit la position de négociation de l’Iran concernant le détroit d’Ormuz.

Ces données arrivent sur le marché au moment même où la « prime de guerre » s’évapore à la suite de la trêve du 7 avril. L’excédent d’offre de brut aux États-Unis (+3 millions de barils) donne à l’administration Trump un argument supplémentaire dans les négociations : l’Amérique montre qu’elle dispose de réserves, ce qui affaiblit la position de négociation de l’Iran concernant le détroit d’Ormuz. Libération des réserves : Depuis le 20 mars, seuls 2 millions de barils de pétrole ont été libérés de la Réserve stratégique de pétrole (SPR), malgré l’annonce d’une libération pouvant atteindre 172 millions de barils. Il convient de souligner que le pétrole réagit aujourd’hui aux questions concernant l’Iran. Les dernières informations indiquent que l’Iran exige qu’Israël cesse d’attaquer le Liban. Sans cessation des attaques, l’Iran déciderait, selon certaines sources, d’abandonner le cessez-le-feu assez rapidement.

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