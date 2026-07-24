BREAKING : Reprise dans la zone euro ? Les données positives de l'indice PMI sont tempérées par les prix élevés du pétrole et du gaz

Zone euro : rebond surprise à son plus haut niveau depuis cinq mois PMI composite : 51,9 | Prévision : 50,2 (Précédent : 50,0). Il repasse au-dessus du seuil de croissance pour la première fois depuis mars, atteignant son plus haut niveau en cinq mois, un niveau qui n’avait plus été observé depuis avant le conflit au Moyen-Orient.

| (Précédent : 50,0). Il repasse au-dessus du seuil de croissance pour la première fois depuis mars, atteignant son plus haut niveau en cinq mois, un niveau qui n’avait plus été observé depuis avant le conflit au Moyen-Orient. Industrie manufacturière : 52,0 | Prévision : 51,5 (Précédent : 51,4).

| (Précédent : 51,4). Services : 51,6 | Prévision : 49,8 (Précédent : 49,4). Les pressions sur les coûts ont atteint leur plus bas niveau depuis le début de la guerre, ce qui allège la pression sur la BCE concernant de nouvelles hausses des taux d’intérêt. Toutefois, cette situation pourrait être de courte durée, compte tenu de la hausse des prix du pétrole à 100 dollars et du gaz à plus de 60 euros/MWh. Les chiffres définitifs pourraient faire l’objet de révisions à la baisse significatives. Allemagne : retour inattendu à la croissance PMI composite : 51,2 | Prévision : 49,7 (Précédent : 49,5). Il met fin à une série de trois mois de baisse et repasse au-dessus du seuil neutre de 50 points.

| (Précédent : 49,5). Il met fin à une série de trois mois de baisse et repasse au-dessus du seuil neutre de 50 points. Industrie manufacturière : 52,2 | Prévision : 50,5 (Précédent : 50,3). Principal moteur de la croissance, l’indice a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois.

| (Précédent : 50,3). Principal moteur de la croissance, l’indice a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois. Services : 49,6 | Prévision : 49,0 (Précédent : 48,6). Un rebond notable, même si le secteur reste en dessous de la barre des 50 points. Malgré un début de troisième trimestre réussi, les incertitudes liées au Moyen-Orient et aux coûts de l’énergie assombrissent les perspectives d’une reprise durable. France : des résultats supérieurs aux prévisions malgré la faiblesse de l’industrie manufacturière PMI composite : 49,6 | Prévision : 47,8 (Précédent : 47,2). Le résultat a clairement dépassé le consensus du marché, atteignant son niveau le plus proche du seuil des 50 points depuis février.

| (Précédent : 47,2). Le résultat a clairement dépassé le consensus du marché, atteignant son niveau le plus proche du seuil des 50 points depuis février. Services : 49,8 | Prévision : 47,5 (Précédent : 46,8). Une croissance robuste — le niveau le plus élevé depuis décembre.

| (Précédent : 46,8). Une croissance robuste — le niveau le plus élevé depuis décembre. Industrie manufacturière : 50,0 (Précédent : recul à 50,0). Une déception ; le secteur s’est refroidi pour revenir à des niveaux neutres. La pression sur le budget des ménages due à la hausse des prix des carburants et à l’incertitude politique à l’approche de l’élection présidentielle crée un contexte fragile pour les entreprises. Perspectives pour l’Asie et les États-Unis Situation en Asie : Les données asiatiques dressent un tableau économique contrasté, même si la région reste globalement « au vert », au-dessus du seuil des 50 points. Le secteur manufacturier japonais affiche une solide croissance de la production, conservant des indicateurs élevés malgré des résultats inférieurs aux attentes. Dans le même temps, la croissance du secteur privé indien a ralenti par rapport aux mois précédents, principalement en raison d’un ralentissement dans les services. Les inquiétudes persistantes concernant les coûts des matières premières et la logistique, aggravées par les tensions mondiales, restent un défi majeur pour les entreprises asiatiques. En attente des chiffres de l’après-midi en provenance des États-Unis : après la vague de données en provenance du Vieux Continent, l’attention des marchés se tourne vers l’autre côté de l’Atlantique, où seront publiées les données préliminaires de l’indice PMI américain pour le mois de juillet. L’économie américaine a fait preuve d’une résilience considérable jusqu’à présent, notamment dans le secteur de la production, mais les investisseurs examineront de près la manière dont les entreprises nationales font face aux taux d’intérêt élevés, aux coûts de main-d’œuvre en hausse et aux pressions douanières. Les données d’aujourd’hui détermineront si les États-Unis maintiennent un rythme de croissance plus élevé ou s’alignent sur les chiffres européens plus modérés. Perspectives techniques de l’EURUSD L’EURUSD sort d’un canal de tendance haussière, qui a servi de correction à la tendance baissière en place depuis la mi-avril. La résistance clé actuelle se situe à 1,14 et au niveau de la moyenne mobile à 25 jours. Il convient de noter que les prix du gaz sont clairement en hausse ; la perspective de nouvelles hausses jusqu’à 100 €/MWh pourrait entraîner l’EURUSD vers de nouveaux plus bas. Dans un tel scénario, la voie serait ouverte à une baisse sous 1,13, voire potentiellement vers 1,1250. Toutefois, si les prix de l’énergie venaient à reculer, la paire pourrait remonter au-dessus de la moyenne mobile à 25 jours et rebondir vers 1,15.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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