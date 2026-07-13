BREAKING : Trump réinstalle un blocus dans le détroit et annonce un « péage » de 20 % sur le trafic empruntant cette voie 🚢

Les cours du pétrole ont réagi par une hausse soudaine et brutale à la déclaration de Trump concernant le rétablissement du « blocus iranien » et le nouveau rôle des États-Unis en tant que « gardien » rémunéré du détroit d’Ormuz – le marché a immédiatement intégré ce risque géopolitique dans ses cours, même si la circulation des marchandises doit officiellement être maintenue. Ce qu’a déclaré Trump Le président américain a annoncé sur Truth Social que le détroit d’Ormuz « est et restera ouvert, avec ou sans l’Iran », tout en rétablissant un blocus visant exclusivement les navires et les clients iraniens. Cette nouvelle mesure concerne le modèle de financement : les États-Unis deviennent désormais le « gardien officiel du détroit d’Ormuz » et prélèveront une redevance de 20 % sur la valeur de toutes les marchandises transportées via le détroit en échange d’une protection. La réaction du marché pétrolier Le graphique du CFD sur le pétrole, sur la période M5, montre un « pic lié à l'actualité » classique : le cours s'envole brusquement de 78,3 USD environ à 79,85 USD, franchissant d'un seul coup les trois moyennes mobiles exponentielles (50/100/200). Le RSI (14) a bondi à 72,2, entrant en zone de surachat, ce qui confirme que le mouvement a été très rapide et impulsif – typique d’une réaction à une actualité géopolitique. Il convient de garder à l’esprit le contexte de ces derniers mois : le marché a déjà réagi de manière similaire à de nombreuses reprises aux déclarations de Trump concernant le détroit d’Ormuz ; par exemple, en avril, le brut WTI a bondi de 8 % pour dépasser les 104 dollars à la suite de l’annonce d’un blocus des ports iraniens, et en juillet, le Brent a frôlé la barre des 80 dollars après la rupture de la trêve avec l’Iran. L’histoire montre que de tels mouvements ont tendance à être de courte durée si le flux réel de pétrole traversant le détroit n’est pas véritablement perturbé. Pourquoi est-ce important pour le marché ? Le détroit d’Ormuz représente environ 20 % du commerce mondial de pétrole ; ainsi, même un risque hypothétique pesant sur son débit fait grimper la prime de risque intégrée au prix.

Cette nouvelle mesure – un « péage » de 20 % sur les cargaisons – crée un précédent susceptible d’augmenter les coûts logistiques et les taux de fret ; le marché en tient en partie compte dans ses prix sous la forme d’une hausse du coût du transport du pétrole, et pas seulement comme un risque pesant sur l’approvisionnement.

La question clé pour la suite des événements est la suivante : l’Iran acceptera-t-il son rôle d’acteur « exclu » sans riposter militairement, ou considérera-t-il cela comme une nouvelle escalade et prendra-t-il des mesures de rétorsion dans la région ?

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