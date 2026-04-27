Brent au plus haut depuis le 13 avril

Les cours du pétrole ont augmenté à l'ouverture des marchés en ce dernier lundi d'avril, alimentés par les tensions persistantes au Moyen-Orient et malgré la publication de rapports contestables par Axios. Le contrat Brent de juillet se maintient actuellement au-dessus de 100 dollars le baril, tandis que le contrat de juin s'échange autour de 108 dollars, se rapprochant des niveaux de clôture records observés ces dernières semaines. Il convient de noter que la partie la plus éloignée de la courbe des taux à terme s'oriente à la hausse, comme en témoignent les contrats à plus long terme. Le contrat d'août se négocie déjà près de ses sommets.

Échec des négociations du week-end

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad se sont achevés sans qu'un accord ne soit conclu. Donald Trump a rappelé ses négociateurs, invoquant un manque de volonté de dialogue de la part de l'Iran. À l'inverse, le Premier ministre iranien a présenté ses condoléances à Trump suite à la tentative d'assassinat de samedi dernier, tandis que le ministre des Affaires étrangères Aragchi a rencontré des hauts responsables à Oman pour discuter de questions relatives au détroit d'Ormuz.

Le plan de l'Iran : ouvrir le détroit d'Ormuz et retarder les négociations sur le nucléaire

Selon Axios, l'Iran aurait, par l'intermédiaire de médiateurs au Pakistan, soumis aux États-Unis une proposition d'accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, tout en reportant à une date ultérieure les négociations sur les questions nucléaires.

La proposition suggère de prolonger et éventuellement d'officialiser un cessez-le-feu et de lever le blocus maritime. Parallèlement, les négociations concernant l'enrichissement d'uranium et l'ensemble du dossier nucléaire seraient explicitement dissociées et reportées, ce qui constitue un point de friction majeur pour Washington. Ce sont les préoccupations nucléaires qui ont initialement conduit à la série d'attentats à la bombe de l'année dernière et au déclenchement de la guerre actuelle, qui se poursuit depuis fin février (bien qu'un cessez-le-feu soit en vigueur depuis 20 jours).

Le marché interprète cela comme un signe que Téhéran donne la priorité à l'accès physique aux voies d'exportation du pétrole. Pour les États-Unis, il ne s'agirait que d'une victoire partielle, car la question centrale de la recherche potentielle sur les armes nucléaires resterait en suspens. D'un autre côté, le monde pourrait voir un retour à une relative normalité avec la reprise de l'approvisionnement en provenance du golfe Persique, bien que les conditions exactes du rétablissement du trafic dans le détroit d'Ormuz restent floues.

Crédibilité des rapports d'Axios

Axios s'appuie largement sur des sources anonymes au sein de l'administration américaine et dans la région, ce qui constitue à la fois son atout (un accès privilégié) et son principal sujet de critique. Certains observateurs et analystes des médias reprochent à Axios de trop s'appuyer sur des sources anonymes, de privilégier la rapidité au détriment de la vérification, et d'avoir tendance à publier des rumeurs difficiles à confirmer de manière indépendante, ce qui risque de nuire à sa crédibilité auprès d'un public plus conservateur.

À l'inverse, des organismes d'évaluation indépendants, tels que Ad Fontes Media, classent Axios parmi les sources généralement fiables qui ne sont pas nécessairement favorables au président Trump. Néanmoins, en ce qui concerne l'Iran, de nombreux articles d'Axios ont par la suite été démentis par de hauts responsables iraniens.

Trump affirme que l'Iran manque d'espace de stockage

Dans une récente interview accordée à Fox News, Trump a brossé un tableau alarmiste : il affirme que l'Iran n'a « plus que trois jours » avant que ses infrastructures pétrolières ne commencent à « exploser de l'intérieur ». Il fait valoir qu'en raison du blocus, l'Iran ne peut pas charger de pétrole sur des pétroliers et que ses réservoirs terrestres sont presque pleins. (Leur capacité est estimée à environ 120 millions de barils, ce qui signifie qu'au rythme actuel de production iranienne, ils seraient pleins en un peu plus d'un mois).

Au cours du premier mandat de Trump, la production iranienne est passée d'environ 3,9 millions de barils par jour (mbj) à seulement 2 mbj. L'absence d'application des sanctions sous la présidence de Biden a entraîné un rebond de la production ; depuis 2024, celle-ci oscille autour de 3,3 à 3,4 mbj. Les exportations ont chuté à presque zéro pendant le premier mandat de Trump. Cependant, l'Iran conserve certaines capacités de transit via la mer Caspienne (grâce à des accords d'échange), ce qui signifie que les exportations ne devraient pas tomber à zéro. Source : Bloomberg Finance LP

Le même document cite des analyses de l'AEI (Critical Threats Project) et d'Energy Aspects, selon lesquelles l'Iran serait proche de sa limite de stockage, ce qui obligerait à fermer des champs pétroliers. Une baisse similaire de la production s'est produite lors du premier mandat de Trump. D'autres estimations, telles que celles rapportées par le New York Times et les commentateurs de CNN, suggèrent un horizon plus long : de « deux semaines ou plus » à « deux ou trois mois » de production soutenue avant que le stockage ne devienne une contrainte critique. Cela indique que Trump amplifie considérablement sa rhétorique par rapport au consensus analytique.

Cours : les contrats d'août atteignent de nouveaux sommets

Le cours au comptant du Brent se négocie actuellement entre 106 et 108 dollars américains, proche des plus hauts niveaux de clôture enregistrés ces dernières semaines. Sur la plateforme xStation, le contrat de juillet est actuellement le plus liquide, avec un volume de près de 80 000 positions, s'échangeant légèrement en dessous de 102 dollars. Parallèlement, le contrat d'août atteint de nouveaux sommets, des niveaux jamais vus ces dernières semaines. Cela suggère que le marché estime que les tensions sur le marché pétrolier vont persister. Le Brent d'août s'échange juste au-dessus de 96 dollars, même si un test du niveau des 100 dollars reste possible.

Contrat à terme sur le Brent d'août à la bourse ICE. Source : Bloomberg Finance LP

Le marché reste caractérisé par un important backwardation, les prix à court terme et au comptant s'échangeant à des niveaux nettement plus élevés. Récemment, l'écart entre le pétrole physique (Dated Brent) et le contrat du mois le plus proche a atteint 15 dollars ; il s'est depuis réduit à moins de 10 dollars, s'établissant entre 6 et 7 dollars. Cela ne signifie pas que le marché n'est plus tendu ; cela reflète plutôt une hausse à l'extrémité longue de la courbe et une certaine baisse de la demande.

La courbe à terme est actuellement plus élevée qu'il y a un mois. Source : Bloomberg Finance LP

Autres répercussions sur le marché

Le marché est en proie à l'incertitude. Polymarket estime actuellement les chances d'une paix durable entre l'Iran et les États-Unis à moins de 33 % d'ici le 31 mai, et à moins de 50 % d'ici le 30 juin. Il y a deux semaines, ces probabilités étaient nettement plus élevées. Goldman Sachs a relevé ses prévisions concernant le prix du pétrole à 90 dollars pour le quatrième trimestre 2026, alors que le contrat de décembre s'échange actuellement à 86 dollars. Le marché à terme ne montre des signes de stabilité qu'à partir du milieu de l'année prochaine, avec des cotations oscillant entre 75 et 80 dollars.

Au vu des perspectives fondamentales actuelles, on peut s'attendre à de nouvelles hausses de prix, en particulier sur les contrats à terme ; il est donc essentiel de suivre l'évolution de la situation à chaque renouvellement de position. À l'inverse, si la paix est rétablie plus tôt, les prix pourraient connaître une baisse rapide de 10 à 20 %, suivie d'une réévaluation des fondamentaux qui conduirait probablement à une remontée ultérieure. Ces scénarios ne tiennent pas compte d'une destruction majeure de la demande ; toutefois, une baisse de la demande similaire à celle observée lors de la pandémie de COVID-19 est peu probable. Néanmoins, pour que le marché s'équilibre dans le contexte actuel, la demande devrait baisser d'au moins 5 millions de barils par jour.

Le Brent s'échange à son plus haut niveau depuis le 13 avril. Une zone de résistance clé se situe à 105 $. En cas de correction, le premier objectif est la zone des 95 $, suivie de la moyenne mobile sur 50 périodes, proche de 92 $. Source : xStation5