Broadcom dépasse les prévisions, mais son action chute de près de 13 % ⚔️

Des résultats financiers très solides grâce à l'IA Broadcom a publié des résultats très solides pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, confirmant ainsi qu'elle reste l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des infrastructures d'IA. Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 48 % à/a pour s'établir à 22,19 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions du marché, tandis que le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 2,44 dollars, contre des prévisions de 2,40 dollars. Les flux de trésorerie se sont révélés très solides : le flux de trésorerie disponible a augmenté de 60 % à/a pour atteindre 10,26 milliards de dollars, soit pas moins de 46 % du chiffre d'affaires. Le principal moteur de croissance a été le segment des semi-conducteurs, dont le chiffre d'affaires a progressé de 79 % à/a pour atteindre 15,0 milliards de dollars, notamment grâce aux ventes de puces d'IA, qui ont bondi de 143 % à/a pour atteindre le niveau record de 10,8 milliards de dollars. Le point faible du rapport a été le segment des logiciels d'infrastructure, qui a progressé de 9 % à/a pour atteindre 7,18 milliards de dollars, mais s'est révélé légèrement en deçà des attentes non officielles, pourtant élevées, du marché. Broadcom compared with competitors Par rapport aux grands groupes du secteur des semi-conducteurs, Broadcom semble en bonne santé, même s’il ne figure pas en tête en termes de rendement depuis le début de l’année. Depuis le début de l’année, l’action AVGO a progressé d’environ 38 %, bien que ce chiffre ne tienne pas encore compte de la baisse de près de 13 % enregistrée en après-bourse à la suite de la publication des résultats trimestriels. À titre de comparaison, l’indice NASDAQ 100 a progressé d’environ 20 %. Broadcom’s valuation remains demanding Broadcom is trading at a significant premium compared to some of its competitors: AVGO’s trailing twelve-month (TTM) price-to-earnings ratio stands at around 91, which is significantly higher than that of Nvidia and Qualcomm. AMD is the exception here. This is an important context for the market reaction following the earnings release: even a very solid financial report and ambitious forecasts might not be enough if the market has already priced in a highly optimistic scenario. Management highlights record demand for AI chips Management’s commentary was clearly optimistic, especially regarding AI. CEO Hock Tan emphasized very strong demand for custom AI chips. New AI chip orders in the quarter exceeded USD 30 billion, significantly above the actual sales delivered during the period. Management also highlighted the high value of shipments and production capacity secured through 2028. Broadcom confirmed strategic relationships with major technology clients, including Google, Anthropic, OpenAI, and Meta, as well as its participation in the AI XPV platform, which aims to finance and deploy large-scale computing capacity for AI laboratories. Another key point of the message was the emphasis that Broadcom does not intend to compete in the off-the-shelf server rack segment, but instead focuses on the most specialized and high-margin segment of the value chain: ASICs, XPUs, and networking solutions. The outlook remains strong, but the valuation leaves no room for error The outlook presented by the company remains very strong, although the market reaction showed that expectations for Broadcom were already extremely high. For the third quarter of FY2026, the company forecasts revenue of around USD 29.4 billion, above the previous consensus, with an adjusted operating margin of around 67%. Key assumptions include: approximately USD 20.5 billion in semiconductor revenue,

approximately USD 16.0 billion in AI semiconductor revenue, representing year-over-year growth of more than 200%,

approximately USD 8.9 billion in infrastructure software revenue,

maintaining the annual AI chip revenue forecast for FY2026 at USD 56 billion and the target of exceeding USD 100 billion in FY2027. Despite the very strong results, Broadcom shares fell nearly 13% in after-hours trading, which can be interpreted more as the result of profit-taking and overly high expectations than a deterioration in the company’s fundamentals. The market reacted negatively, among other things, to the slight disappointment in the software segment, the lack of an upgrade to the long-term AI forecast for FY2027, and the significant reduction in share buybacks compared to the previous quarter.

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