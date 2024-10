Budget : La cour des comptes recommande une suppression de 100 000 postes

Une Hausse des Dépenses des Collectivités Territoriales La Cour des comptes a publié un rapport soulignant une hausse de +5,4 % des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales au cours des huit premiers mois de l’année. Cette augmentation est en grande partie due à l'inflation, aux dépenses sociales croissantes liées à la précarité, ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de personnel. Ces dépenses, qui concernent environ 2 millions d’employés, posent des défis budgétaires importants, et la Cour recommande une réduction des effectifs pour revenir aux niveaux du début des années 2010, impliquant ainsi la suppression de 100 000 postes d'ici 2030. Cette réduction permettrait d'économiser 4,1 milliards d’euros par an. Une Réduction des Effectifs Controversée La proposition de la Cour de réduire les effectifs des collectivités est fortement critiquée par les élus locaux. Murielle Fabre, secrétaire générale de l’Association des maires de France (AMF), a exprimé sa frustration face à l’idée que les collectivités soient perçues comme des variables d’ajustement budgétaire. Elle rappelle que les collectivités ont dû faire face à des baisses de dotations, des suppressions de recettes fiscales non compensées, et des transferts de compétences sans recevoir les ressources nécessaires pour les gérer. De plus, de nombreuses communes ont dû reprendre en main certains services publics, comme la police municipale. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les Collectivités Défendent Leur Gestion Les élus locaux, tels que le sénateur socialiste Thierry Cozic, contestent également l'idée selon laquelle les collectivités seraient mal gérées. Il souligne que certaines décisions, comme le transfert de la délivrance des titres d’identité des préfectures vers les mairies, ont contraint les collectivités à embaucher du personnel supplémentaire. De plus, Éric Bocquet, sénateur communiste, rappelle que les collectivités doivent avoir un budget à l’équilibre et ne peuvent emprunter que pour financer des investissements, ce qui réduit leur responsabilité dans l'accumulation de la dette nationale. Un Procès en Incompétence des Collectivités ? Le rapport de la Cour est également perçu comme une critique injuste de la gestion des collectivités locales. Éric Kerrouche, sénateur socialiste, considère que cette suggestion de suppression de postes de fonctionnaires territoriaux sous-entend que ces emplois seraient superflus. Il dénonce un procès en incompétence des collectivités, soulignant au contraire leur rôle crucial dans le maintien des services publics locaux. La Cour des comptes propose également de renforcer l’application des 1 607 heures annuelles de travail, ce qui permettrait de réduire les effectifs de 52 000 agents et d’économiser 1,3 milliard d’euros par an. Des Recettes en Baisse, des Dépenses en Hausse Les collectivités font face à des difficultés supplémentaires du côté des recettes, notamment en raison de la TVA, qui remplace la taxe d'habitation et rapporte moins que prévu, et de la baisse des droits de mutation sur les transactions immobilières. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement des collectivités ont augmenté en raison de l'inflation et de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."