- L'annonce de la fin du cessez-le-feu avec l'Iran par Donald Trump fait chuter la Bourse de Paris de 1,73%.
- Les tensions militaires propulsent le Brent à 78 dollars (+4%), entraînant dans son sillage le secteur de l'énergie.
- TotalEnergies s'isole dans le vert avec un gain de 1,0%, pendant que les transports, le luxe et l'automobile reculent.
- L'annonce de la fin du cessez-le-feu avec l'Iran par Donald Trump fait chuter la Bourse de Paris de 1,73%.
- Les tensions militaires propulsent le Brent à 78 dollars (+4%), entraînant dans son sillage le secteur de l'énergie.
- TotalEnergies s'isole dans le vert avec un gain de 1,0%, pendant que les transports, le luxe et l'automobile reculent.
Le cours du CAC 40 perd 1,73% ce mercredi en cours de séance, plombé par une escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. La fin annoncée du cessez-le-feu propulse les tarifs du brut en hausse de 4%, ravivant également les tensions sur le marché des obligations souveraines européennes.
L'escalade géopolitique pèse sur les marchés
Fin du cessez-le-feu au Moyen-Orient
Donald Trump a annoncé ce mercredi à Ankara, lors du sommet de l'OTAN, la fin du cessez-le-feu avec l'Iran. Le président américain a précisé ne plus vouloir discuter avec les dirigeants iraniens. La déclaration diplomatique ravive instantanément l'instabilité dans la région stratégique du Moyen-Orient.
Une attaque iranienne a directement visé un transporteur de gaz naturel liquéfié qatari navigant dans cette zone hautement stratégique pour le commerce maritime mondial. L'armée américaine a mené de nouvelles frappes visant des cibles militaires sur le territoire iranien. Les opérations font craindre un embrasement régional à grande échelle. Des attaques de représailles ont d'ores et déjà visé des infrastructures américaines situées au Koweït et à Bahreïn ce mercredi.
Le cours du CAC 40 subit directement les conséquences de cette détérioration géopolitique. En cours de séance, l'indice de la Bourse de Paris affiche une baisse de 1,73%, touchant tous les secteurs à l'exception de l'énergie. Les contrats à terme américains pointent également vers une ouverture dans le rouge à Wall Street selon les données du pré-marché, reflétant une aversion au risque généralisée parmi les investisseurs internationaux.
Tensions sur les taux et l'énergie
Les opérateurs ajustent leurs positions face à ce regain de risque géopolitique, délaissant les actions au profit d'actifs jugés plus sûrs. Le taux d'emprunt à échéance dix ans de la France est passé de 3,67% la veille en clôture, à 3,76%. Son équivalent allemand, référence pour la zone euro, franchit le seuil symbolique des 3 % pour s'établir à 3,059% au lieu de 2,99% mardi soir.
Sur le marché des matières premières, les craintes de nouvelles perturbations de l'offre au Moyen-Orient soutiennent fortement les hydrocarbures. Le cours du pétrole de référence Brent progresse de 4% pour atteindre 78 dollars le baril. Le WTI américain enregistre de son côté une hausse de 3% pour coter à 74 dollars.
La poussée des prix de l'énergie ranime les anticipations d'inflation au sein de la zone euro. Une telle situation complique la tâche de la Banque centrale européenne, qui surveille attentivement les pressions sur les prix à la consommation. Les investisseurs évaluent l'impact d'un baril durablement cher sur les marges des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages.
Les actions françaises en ordre dispersé
Le secteur de l'énergie porté par l'or noir
La hausse abrupte du cours du pétrole profite mécaniquement aux sociétés liées à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures. TotalEnergies (TTE.US) gagne 1,0% en séance et signe la seule véritable progression au sein de l'indice parisien. La major pétrolière bénéficie de la remontée directe des tarifs de l'énergie, dopant ses perspectives de rentabilité à court terme.
Source: xStation5
Les parapétroliers suivent l’impulsion sur les actions françaises. Vallourec (VK.FR) avance de 3,63% après l'annonce de la finalisation de son rachat d'actions d'un montant de 110 millions d'euros. Le groupe confirme son intention de distribuer près de 650 millions d'euros à ses actionnaires sur l'année 2026, incluant un dividende exceptionnel sous réserve d'approbation le 29 juillet.
L'ingénierie maritime participe à ce mouvement favorable. GTT (GTT.FR) s'adjuge 2,78% suite à l'obtention d'une commande au deuxième trimestre de la part du chantier naval Jiangnan. L'entreprise concevra les cuves de quatre méthaniers pour le compte de l'armateur chinois Cosco Shipping Energy, avec des livraisons prévues entre le troisième trimestre 2029 et 2030.
Luxe, transports et industrie sous pression
Le secteur aérien subit de plein fouet l'augmentation anticipée du coût du carburant. Air France-KLM (AF.FR) abandonne 5,49% et le gestionnaire Aéroports de Paris (ADP.FR) cède 4,23%. L'industrie automobile figure également parmi les plus fortes baisses du jour, avec des replis notables de 3,11% pour le constructeur Renault.
Le compartiment du luxe se réorganise à travers un accord de licence beauté exclusif d'une durée de 50 ans entre Gucci, marque de Kering (KER.FR), et L'Oréal (OR.FR). L’entente entrera en vigueur mi-2027, après la résiliation du contrat liant Gucci à l'américain Coty, qui recevra environ 400 millions de dollars en contrepartie. Kering recule de 2,84% et L'Oréal cède 1,97% à la mi-séance.
Les autres valeurs industrielles évoluent majoritairement dans le rouge. Alstom (ALO.FR) perd 1,93%, malgré la signature d'un contrat de maintenance de deux ans en Suède chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros. Airbus (AIR.FR) annonce de son côté la création d'une coentreprise avec le motoriste allemand MTU Aero Engines pour développer un moteur électrique à hydrogène.
❓ FAQ
Pourquoi le cours du CAC 40 baisse-t-il ce mercredi ?
Le cours du CAC 40 subit les conséquences de la fin du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les craintes d'une escalade militaire incitent les opérateurs à réduire leur exposition aux actifs risqués et aux actions françaises.
Comment les tensions géopolitiques influencent-elles le cours du pétrole ?
Les affrontements au Moyen-Orient font peser un risque immédiat sur l'offre mondiale d'hydrocarbures. Cette menace de perturbation logistique propulse le cours du pétrole à la hausse, le Brent grimpant de 4% en quelques heures.
Quelles actions résistent à la baisse de la Bourse de Paris ?
Le secteur énergétique se démarque, directement porté par le bond de l'or noir. TotalEnergies enregistre la seule véritable progression du CAC 40, tandis que Vallourec et GTT s'inscrivent également en forte hausse.
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