Calendrier économique : tout d'un coup ! La décision de la Fed sur les taux et les résultats des géants de la tech vont mettre les investisseurs à rude épreuve (29/07/2026)

La séance d'aujourd'hui sur les marchés financiers s'annonce comme un véritable événement « de premier plan ». D'une part, un événement macroéconomique majeur nous attend avec la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, suivie de la conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh. Le marché anticipe actuellement une probabilité d'environ 30 % d'une hausse des taux lors de la réunion du FOMC d'aujourd'hui et de 100 % pour septembre. Du point de vue du marché, nous sommes proches d’une réunion « à pile ou face », ce qui signifie que le risque d’une surprise et d’un pic de volatilité (en particulier sur la paire EUR/USD) est immense. Cependant, l’attention des traders de Wall Street sera sollicitée à l’extrême, car le véritable test du sentiment à l’égard du secteur technologique et de la monétisation de l’IA aura lieu juste après la clôture des marchés. C’est à ce moment-là que deux géants —Meta Platforms et Microsoft — présenteront leurs résultats financiers du deuxième trimestre. Principales publications de la séance asiatique et de la matinée : Australie : l’inflation trimestrielle mesurée par l’IPC au deuxième trimestre s’est avérée inférieure aux prévisions, ce qui a soulagé la RBA. En glissement annuel, l’indice a reculé à 3,9 % (consensus : 4,1 %), tandis qu’en glissement trimestriel, il s’est établi à 0,6 % contre une prévision de 0,7 % (ces deux chiffres concernent le deuxième trimestre). En juin, l’inflation est passée de 4,0 % en mai à 3,8 %.

Suède : données préliminaires du PIB du deuxième trimestre étonnamment solides. L’économie a enregistré une croissance impressionnante de 1,4 % en glissement trimestriel (consensus : 0,7 % en glissement trimestriel) et de 2,8 % en glissement annuel (contre 1,9 % en glissement annuel prévu), se remettant ainsi du recul du trimestre précédent.

Norvège : solide rebond des ventes au détail hors automobiles en juin. Le chiffre s’est établi à 1,8 % en glissement mensuel, compensant clairement la forte baisse enregistrée en mai (-2,1 % en glissement mensuel).

Allemagne : les prix à l’importation ont baissé de 0,7 % en glissement mensuel en juin (conformément au consensus). En glissement annuel, ils ont progressé de 6,1 %. Calendrier macroéconomique (toutes les heures sont indiquées en CET) : 09h00 Pologne - Indice BIEC du marché du travail (juillet). Précédent : 76,9

10h30 Royaume-Uni - Approbations de prêts immobiliers (juin). Consensus : 57 000 | Précédent : 56 200

10h30 Royaume-Uni - Masse monétaire M4 (m/m) (juin). Consensus : 0,2 % | Précédent : 0,1 %

13h00 États-Unis - Indice MBA des demandes de prêts immobiliers (hebdomadaire). Précédent : 1,9 %

16h30 États-Unis - Variation des stocks de pétrole brut de l'EIA. Consensus : -1,3 million de barils | Précédent : 2,01 millions de barils

16h30 États-Unis - Variation des stocks d'essence de l'EIA. Consensus : -0,7 million de barils | Précédent : 0,76 million de barils

16h30 États-Unis - Variation des stocks de distillats de l'EIA. Consensus : 0,1 million de barils | Précédent : 1,4 million de barils

20h00 États-Unis - Décision du FOMC sur les taux d'intérêt. Consensus : 3,50-3,75 % | Précédent : 3,50-3,75 %

20h30 États-Unis - Conférence de presse de la Fed (Jerome Powell) à l'issue de la réunion du FOMC. Principales publications de résultats : Wall Street : Microsoft (MSFT) – Rapport prioritaire pour l'ensemble du secteur des « Big Tech » et pour les investisseurs évaluant le rythme de la monétisation de l'IA et la croissance du chiffre d'affaires du cloud Azure.

Meta Platforms (META) – Baromètre de la santé du marché de la publicité numérique et de l’ampleur des dépenses d’investissement (Capex) dans les infrastructures d’IA.

Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (avant l’ouverture du marché) Bourse de Varsovie (GPW) : Grupa Kęty

mBank 3 marchés à surveiller aujourd’hui : EUR/USD (FX) – La principale paire de devises évoluera en mode attentiste pendant la majeure partie de la journée (actuellement stable près de 1,1399). Toutefois, une forte hausse de la volatilité est attendue à 20 h 00 et 20 h 30. La décision du FOMC et la teneur des remarques de Kevin Warsh traceront la voie à suivre pour le dollar américain dans les semaines à venir.

– La principale paire de devises évoluera en mode attentiste pendant la majeure partie de la journée (actuellement stable près de 1,1399). Toutefois, une forte hausse de la volatilité est attendue à 20 h 00 et 20 h 30. La décision du FOMC et la teneur des remarques de Kevin Warsh traceront la voie à suivre pour le dollar américain dans les semaines à venir. US100 (contrat à terme Nasdaq 100) – L’indice technologique reste soumis à une forte pression baissière, alimentée par les craintes d’une bulle de l’IA et la situation au Moyen-Orient. La décision et le discours de la Fed, ainsi que les résultats des principaux poids lourds de l’indice (Meta et Microsoft), pourraient soit déclencher un rebond, soit entraîner une cassure en dessous des niveaux de soutien clés.

– L’indice technologique reste soumis à une forte pression baissière, alimentée par les craintes d’une bulle de l’IA et la situation au Moyen-Orient. La décision et le discours de la Fed, ainsi que les résultats des principaux poids lourds de l’indice (Meta et Microsoft), pourraient soit déclencher un rebond, soit entraîner une cassure en dessous des niveaux de soutien clés. Pétrole brut (OIL) – Cette matière première aura aujourd’hui toutes les raisons possibles d’être volatile. Outre la nouvelle escalade au Moyen-Orient et les fluctuations du dollar à la suite de la décision de la Fed, les investisseurs attendent le rapport de l’Agence américaine de l’énergie (EIA). Le consensus table sur une baisse des stocks de 1,3 million de barils. La paire EUR/USD évolue dans une tendance latérale depuis la mi-juin et vient de tester un support clé à 1,1355. Les incertitudes persistantes concernant le Moyen-Orient et l'évolution des prix de l'énergie ont maintenu les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique en état d'alerte « hawkish ». Néanmoins, ces dernières semaines, les anticipations concernant les hausses de taux aux États-Unis se sont considérablement écartées de celles observées en Europe, entraînant la paire EUR/USD à nouveau sous la barre des 1,1400. Source : xStation5

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