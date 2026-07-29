Graphique du jour : l'AUDUSD recule parallèlement à l'inflation ! Le plus fervent partisan d'une politique monétaire restrictive serait-il en train de faire marche arrière ?

Le dollar australien recule aujourd’hui face à toutes les devises du G10, en réaction à la publication de chiffres de l’inflation (IPC) en Australie inférieurs aux prévisions (AUD/USD, AUD/NZD : -0,3 %). Tant le dernier chiffre pour le mois de juin que le rapport complet du deuxième trimestre se sont situés en dessous de 4 %, offrant ainsi à la Banque centrale australienne (RBA) les premiers fruits de plusieurs mois de hausses agressives des taux d’intérêt.
Analyse technique : AUDUSD (D1)
L'AUDUSD teste des niveaux clés dans un contexte de pression à la vente qui s'intensifie. Il est essentiel de défendre les niveaux de retracement de Fibonacci à 50,0 % et 61,8 % pour éviter une baisse plus marquée vers la zone des 0,6900. Un passage sous la zone tampon jaune (0,68800–0,69000) signalerait un retour décisif de la tendance baissière, potentiellement exacerbé par une nouvelle désinflation en Australie. Le RSI reste proche du niveau neutre de 50, laissant place à une nouvelle pression baissière.
Le seul espoir pour les haussiers réside dans un signal très accommodant de la part de la Fed et un retour au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (violet foncé). Toutefois, ce scénario semble peu probable compte tenu de la solidité du marché du travail américain (chômage stable, demandes d’allocations chômage à un niveau historiquement bas), de la hausse des indices PMI et de la position intransigeante de Warsh face à une inflation supérieure à l’objectif.
Source: xStation5
Qu'est-ce qui explique la baisse de la paire AUDUSD aujourd'hui ?
L'inflation passe sous la barre des 4 % : le taux d'inflation annuel mesuré par l'IPC australien est tombé à 3,8 % en glissement annuel en juin, contre 4,0 % en mai, soit une baisse de 0,1 % en glissement mensuel. Au deuxième trimestre, l'inflation a ralenti à 0,6 % en glissement trimestriel (4,0 % en glissement annuel), contre 1,4 % en glissement trimestriel au premier trimestre. Élément crucial pour la RBA, l’inflation moyenne tronquée s’est établie à 3,6 % en glissement annuel (0,8 % en glissement trimestriel), passant ainsi sous la prévision de la banque centrale (3,8 %).
La baisse du prix des carburants sauve les chiffres : Le principal facteur de ralentissement a été la chute de près de 11 % des prix des carburants en juin, qui s’est traduite par une désinflation dans les secteurs des transports et des biens. En revanche, le secteur du logement a pesé lourdement (+6,8 % en glissement annuel), les coûts de construction des logements neufs ayant bondi de 5,8 % en glissement annuel en raison de la hausse des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre. De plus, l’inflation des services s’est accélérée pour atteindre 4,0 % en glissement annuel, ce qui témoigne de la persistance des pressions sur les prix intérieurs dans l’économie.
Le marché écarte les anticipations de hausse des taux : La probabilité implicite sur le marché des swaps d’une hausse des taux en août en Australie est tombée à zéro. En effet, les anticipations ont baissé sur tous les horizons temporels. Les taux d’intérêt en Australie sont actuellement les plus élevés de toutes les économies du G10 (4,35 %). La dernière hausse des taux remonte au mois de mai, tandis que les mois suivants ont été marqués par des signaux accommodants de la part du gouverneur de la RBA, qui a indiqué que le niveau actuel des taux constituait un bon moment pour marquer une pause.
Le marché n'anticipe plus de hausse complète des taux d'intérêt en Australie avant mars 2027. Les anticipations de la semaine dernière laissaient entrevoir une hausse en février avec une quasi-certitude (ligne bleue), alors qu'actuellement, nous nous rapprochons de la courbe plate observée il y a un mois, qui signalait une pause parallèlement aux espoirs, à l'époque, d'une fin du conflit au Moyen-Orient. Source : XTB Research.
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