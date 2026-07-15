Calendrier économique : ce mercredi, publication des résultats du deuxième trimestre et de l'inflation de l'IPP (15 .07.2026)

La saison des résultats aux États-Unis s'accélère. Les chiffres publiés hier par IBM ont entraîné la plus forte chute du cours de l'action de la société depuis 1986 (nous n'avons pas observé de baisse aussi brutale, même lors de l'éclatement de la bulle Internet). Nous avons également assisté à ce qui est sans doute la publication macroéconomique la plus importante du mois : l’indice des prix à la consommation (IPC) américain du mois de juin. Toutefois, les publications de données pertinentes pour les marchés ne s’arrêtent pas là, puisque l’indice des prix à la production (à 13 h 30) est encore à venir, ce qui viendra compléter le tableau esquissé par les données d’hier. Principales publications macroéconomiques Mardi États-Unis Face à la baisse des prix de l’énergie, nombreux étaient ceux qui s’attendaient à un recul de l’inflation américaine en juin. Son ampleur constitue toutefois une surprise de taille pour les marchés. En glissement mensuel, les prix ont baissé pour la première fois depuis 2020, période marquée par la pandémie de COVID-19, et ce, de pas moins de 0,4 %. Plus important encore peut-être, l’inflation sous-jacente (2,6 %), qui exclut les prix les plus volatils de l’énergie et des denrées alimentaires, s’est avérée bien inférieure aux prévisions.

Le président de la Fed a comparu devant le Congrès dans le cadre d’une audition semestrielle de routine. Il a déclaré que « l’inflation est, d’une certaine manière, un choix », assumant l’entière responsabilité de la stabilité des prix au nom de la Fed. Interrogé sur d’éventuelles pressions de la part du président Donald Trump (notamment concernant des baisses de taux d’intérêt), il a répondu fermement qu’il avait l’intention de « simplement faire son travail » et qu’il n’y avait « aucune place pour la politique » au sein de la banque centrale. Mercredi Chine La croissance du PIB a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis 2022. L’économie chinoise a progressé de 4,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre. Cette évolution est pénalisée par la crise du marché immobilier, la faiblesse de la demande intérieure et une baisse des investissements (en recul de 5,7 % en glissement annuel au premier semestre). Les exportations restent toutefois solides, en particulier dans le secteur technologique.

Les données relatives aux ventes au détail (+1 % en glissement annuel) et aux ventes au détail (+5,3 %) se sont révélées légèrement meilleures. Calendrier macroéconomique Mercredi Zone euro : production industrielle (mai) Heure : 10 h 00 Précédent : 0,3 % Consensus : -0,4 %

États-Unis : inflation de l'IPP (juin) Heure : 13 h 30 Précédent : 6,5 % Consensus : 6,2 %

Canada : décision sur les taux d’intérêt Heure : 14 h 45 Précédent : 2,25 % Consensus : 2,25 %

Corée du Sud : décision sur les taux d’intérêt Heure : 23 h 30 Précédent : 2,5 % Consensus : 2,75 %

Jeudi Royaume-Uni : Production industrielle (mai) Heure : 7 h 00 Précédent : -0,2 % Consensus : 1,3 %

Publication des résultats Johnson & Johnson (JNJ.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Morgan Stanley (MS.US) – Avant l'ouverture du marché (BMO)

Blackrock (BLK.US) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

United Airlines (UAL.US) – Après la clôture du marché (AMC)

BitMine Immersion (BTCM.US) – Après la clôture du marché (AMC)

Kinder Morgan (KMI.US) – Après la clôture du marché (AMC) 3 marchés à surveiller Le pétrole : Les investisseurs ne semblent pas accorder beaucoup d’attention aux déclarations du président américain, qui est revenu sur sa proposition d’imposer une taxe de 20 % sur le fret transitant par le détroit. Les cours du pétrole restent toutefois élevés, car le trafic dans le détroit reste très fortement restreint par rapport à la situation observée au début du mois de juillet.

Les investisseurs ne semblent pas accorder beaucoup d’attention aux déclarations du président américain, qui est revenu sur sa proposition d’imposer une taxe de 20 % sur le fret transitant par le détroit. Les cours du pétrole restent toutefois élevés, car le trafic dans le détroit reste très fortement restreint par rapport à la situation observée au début du mois de juillet. US500 : Le début de la saison des résultats a réservé quelques surprises très marquantes (notamment de la part d’IBM). D’autres publications importantes sont attendues aujourd’hui. De plus, le marché va assimiler les données sur l’inflation publiées hier ainsi que les déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh. EURNOK : Depuis le début du mois, la couronne norvégienne s’est déjà appréciée de plus de 1,5 % face au dollar. Le principal facteur est, bien sûr, la hausse des prix des matières premières énergétiques. En arrière-plan, la réunion de la Norges Bank prévue en août pourrait déboucher sur une hausse des taux d’intérêt.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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