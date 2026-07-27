Calendrier économique : ce qu'il faut suivre de près cette semaine❓ (27/07/2026)

Le marché débute la semaine dans le sillage d’une forte chute des cours du pétrole, suite à des informations selon lesquelles les États-Unis et l’Iran auraient mis fin aux attaques dans le détroit d’Ormuz – c’est le principal facteur déterminant de la séance d’aujourd’hui. Le brut WTI recule de plus de 7 %, tandis que le Brent a chuté de près de 5 % dimanche, s’éloignant ainsi des plus hauts niveaux atteints depuis deux mois à la suite du conflit au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui fait bouger le marché ? En ce début de semaine, le marché des matières premières semble mener la danse : OIL.WTI (-7,38 %) et OIL (Brent, -6,54 %) sont clairement en tête des baisses, tandis que NATGAS recule de près de 4 %. À l’autre extrémité du marché, l’argent (+2,57 %), l’US100 (+1,41 %) et l’EU50 (+1,36 %) affichent les plus fortes hausses, ce qui suggère un rebond face aux risques géopolitiques et un retour de l’appétit pour les actifs risqués. Les principaux indices européens (DE40 +1,32 %, SPA35 +1,25 %, ITA40 +1,20 %) et l’US500 (+0,96 %) progressent à l’ouverture, tout comme les indices asiatiques JP225 (+1,31 %) et CHN.cash (+1,33 %). Les données macroéconomiques du jour À 10 h 00, nous découvrirons l’indice Ifo allemand pour juillet, et à 14 h 30, les commandes de biens durables aux États-Unis pour juin – ce sont les seules données macroéconomiques concrètes au programme aujourd’hui. En arrière-plan, cependant, les développements géopolitiques et commerciaux dominent l’actualité : vendredi, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane au titre de la section 301 (10 à 12,5 %) à 60 partenaires commerciaux, ce qui alimente une nouvelle fois l’incertitude sur les marchés mondiaux. Au programme cette semaine Lundi 27 juillet 10 h 00 Allemagne – Indice de l’Institut Ifo (climat des affaires) pour juillet

14 h 30 États-Unis – Commandes de biens durables (en glissement mensuel) pour juin Mardi 28 juillet 5 h 05 Australie – Discours du gouverneur de la RBA

22 h 40 États-Unis – Rapport de l’API sur l’évolution des stocks de pétrole brut Mercredi 29 juillet 03 h 30 Australie – Inflation IPC (en glissement annuel et trimestriel) pour le deuxième trimestre

16 h 30 États-Unis – Variation des stocks de pétrole brut et d’essence, selon l’EIA

20 h 00 États-Unis – Décision de la Fed sur les taux d’intérêt

20 h 30 États-Unis – Conférence de presse du FOMC Jeudi 30 juillet 09h00 Espagne – Inflation IPC pour juillet et PIB pour le deuxième trimestre

11h00 Zone euro – PIB (en glissement annuel et trimestriel) pour le deuxième trimestre

13h00 Royaume-Uni – Décision de la BoE sur les taux d’intérêt

14h00 Allemagne – Inflation IPC (en glissement annuel et mensuel) pour juillet

14h30 États-Unis – PIB (annualisé) du deuxième trimestre

14h30 États-Unis – Inflation PCE de juin

16h30 États-Unis – Chiffres de l'EIA sur les stocks de gaz naturel Vendredi 31 juillet 00h00 Japon – Décision de la Banque du Japon (BoJ) sur les taux d'intérêt et conférence de presse

01h50 Japon – Production industrielle et ventes au détail de juin

03h30 Chine – Indices PMI CFLP (pour l'industrie manufacturière et les services) pour juillet

09h30 Pologne – Inflation IPC (en glissement annuel et mensuel) pour juillet

11h00 Zone euro – Inflation IPCH et IPCH sous-jacente (en glissement annuel et mensuel) pour juillet L'événement phare de la semaine sera la décision de la Fed mercredi (20 h), accompagnée de la conférence de presse de Jerome Powell : le marché anticipe actuellement une probabilité de 35 à 40 % d'une hausse des taux, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux quelque 10 % enregistrés encore en juin, en raison de la flambée des cours du pétrole et des craintes inflationnistes. Par ailleurs, nous allons assister à un marathon de résultats des « Mag7 » : Microsoft et Meta mercredi après la clôture, Apple et Amazon jeudi, tandis qu’en dehors du secteur des géants de la tech, Visa, Samsung et ExxonMobil seront également sous les feux de la rampe. Sur le plan macroéconomique, la semaine s’achève par une série de publications clés : les chiffres du PIB du deuxième trimestre aux États-Unis et dans la zone euro (jeudi), la décision de la BoE et l’inflation mesurée par l’IPC allemand (jeudi), puis vendredi, la décision de la BoJ, l’indice PMI chinois et les chiffres de l’inflation mesurée par l’IPC en Pologne et dans l’UE pour le mois de juillet. Source : XTB

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