Calendrier économique : des chiffres solides sur le marché du travail britannique, l'indice ZEW allemand au centre de l'attention

Points clés Les chiffres du marché du travail britannique ont surpris à la hausse.

L'enquête ZEW sur le climat économique en Allemagne est au centre de l'attention aujourd'hui.

3M, Charles Schwab et General Motors s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels.

L'agenda macroéconomique d'aujourd'hui est relativement peu chargé, l'enquête ZEW sur le climat économique en Allemagne devant constituer la principale publication de la journée. Par ailleurs, les dernières données sur le marché du travail britannique ont fait preuve d'une résilience surprenante, ce qui suggère que les conditions d'emploi restent solides malgré des taux d'intérêt élevés. La croissance de l'emploi a largement dépassé les attentes, la hausse du chômage a été bien moins importante que prévu et le taux de chômage s'est maintenu à 4,9o%. Bien que la croissance des salaires se soit avérée légèrement inférieure aux prévisions, le rapport dans son ensemble renforce l'idée que le marché du travail britannique reste en bonne santé. Calendrier économique 08h00 Royaume-Uni, Variation de l'emploi (mai) : -4 000, contre -8 000 attendus et +2 000 précédemment. Taux de chômage : 4,9% , conforme aux attentes ( 4,9% ) et inchangé par rapport à la lecture précédente ( 4,9% ).

, conforme aux attentes ( ) et inchangé par rapport à la lecture précédente ( ). Variation du nombre de chômeurs : 6 700 , contre 29 400 attendus et 31 200 précédemment.

, contre attendus et précédemment. Variation de l'emploi (3 mois sur 3 mois) : 147 000 , contre 80 000 attendus et 100 000 précédemment.

, contre attendus et précédemment. Rémunération hebdomadaire moyenne en glissement annuel : 4,3% , en dessous des 4,5% prévus et des 4,4% enregistrés précédemment.

, en dessous des prévus et des enregistrés précédemment. Rémunération hebdomadaire moyenne (hors primes) en glissement annuel : 3,4%, conforme aux prévisions (3,4%) et inchangée par rapport à la lecture précédente (3,4%). 08h00 Suisse, Balance commerciale : 5,224 milliards de CHF, contre 6,110 milliards de CHF précédemment (aucune prévision consensuelle). 10h00 Zone euro : Enquête de la BCE sur les prêts bancaires 11h00 Allemagne : Indice ZEW du climat économique : 15,3 attendu contre 10,5 précédemment. 11 h 00 Allemagne : Indice ZEW des conditions actuelles : -77,7 prévu contre -81,0 précédemment.

prévu contre précédemment. 11 h 00 Zone euro : Indice ZEW du climat économique : 9,5 précédemment. 14 h 15 États-Unis : Variation hebdomadaire de l’emploi (ADP) : 19 750 précédemment. 22 h 30 États-Unis : Rapport hebdomadaire de l’API sur les stocks de pétrole Stocks d’essence : +8,2% précédemment

précédemment Stocks de distillats : -1,664 million de barils précédemment

précédemment Stocks de Cushing : +2,3 millions de barils précédemment

précédemment Stocks de pétrole brut : -0,564 million de barils précédemment Calendrier des résultats Vers 12 h 30 (heure de l'Est) : General Motors, 3M et Charles Schwab devraient publier leurs résultats du deuxième trimestre 2026. Graphique GBPUSD (D1) La livre sterling s'est raffermie à la suite de la publication d'un rapport optimiste sur le marché du travail et se rapproche de sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), proche de 1,3440. Un mouvement soutenu au-dessus de 1,3500 pourrait signaler le début d'une impulsion haussière plus forte, tandis que la zone de 1,3420 reste un niveau de soutien important. Source: xStation 5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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