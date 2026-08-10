Le yen renoue avec les baisses, le dollar sous pression (10.08.2026)

À la suite d'une intervention record du ministère japonais des Finances et du département américain du Trésor, le yen s'est apprécié de plus de 5 %, rattrapant ainsi les pertes subies au cours des cinq derniers mois, depuis le début de la guerre en Iran. Après avoir atteint un plus bas local sous la barre des 156, la paire USDJPY a renoué avec la hausse.

Figure 1 : Performance hebdomadaire de certaines devises [face au dollar américain] (31/07 - 07/08)

Source : XTB Research, 10/08/2026

Yen japonais (JPY)

Les fondamentaux n’ont pas connu de changement significatif et continuent d’exercer une pression sur la devise japonaise. La question centrale reste le « carry trade », c’est-à-dire les opérations spéculatives basées sur l’écart de taux d’intérêt. Tant que l’écart entre les niveaux de taux d’intérêt prévus aux États-Unis et au Japon restera important, même des interventions s’élevant à près de 90 milliards de dollars pourraient s’avérer insuffisantes pour inverser définitivement la tendance.

Figure 2 : USDJPY (31/10/2025 - 10/08/2026)

Source : xStation, 10/08/2026

Actuellement, l'écart de taux d'intérêt entre les deux côtés de l'océan s'élève à 2,675 %. Les valorisations du marché laissent entrevoir un léger resserrement de cet écart dans les mois à venir, pour atteindre environ 2,35 % en juillet 2027. Il semble toutefois que les investisseurs s'attendent à une action plus décisive de la part de la Banque du Japon, la prochaine occasion ne se présentant que le 18 septembre. Une décision de relever les taux d'intérêt à cette date pourrait constituer un signal fort pour le marché, entraînant une augmentation des paris sur de nouvelles hausses au cours des mois suivants. Actuellement, une telle mesure est évaluée à environ 60 %.

Figure 3 : Trajectoire implicite de la politique monétaire de la Banque du Japon (hausses/baisses) (2026-2027)

Source : XTB Research, 10 août 2026

D'ici là, l'attention du marché se concentrera sur les États-Unis et l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Le Japon dépend presque entièrement des importations pour ses besoins énergétiques et, en temps normal, près de 90 % de son pétrole brut provient du Moyen-Orient.

Figure 4 : Structure des importations de pétrole brut du Japon (2024)

Source : OEC, 10 août 2026

Toutefois, on ne peut exclure de nouvelles interventions, ce que les marchés semblent redouter. Le positionnement sur le yen a considérablement évolué après que de nombreux investisseurs ont liquidé leurs positions courtes spéculatives, craignant de nouvelles mesures visant à défendre le taux de change.

Figure 5 : Positionnement sur le yen (2000 - 2026)

Source : XTB Research, 10/08/2026

Dollar américain (USD)

Le rapport NFP du mois de juillet vient d’être publié. Le nombre de nouveaux emplois créés dans l’économie américaine a reculé de 23 000, manquant les prévisions de 5 écarts-types. Bien que les phénomènes extrêmes soient beaucoup plus fréquents dans le monde de la macroéconomie (ce que l'on appelle les « queues épaisses »), en supposant que les données suivent une distribution normale, il faudrait attendre 290 000 ans pour observer à nouveau un tel résultat.

Figure 6 : NFP et composante « emploi » de l'indice PMI de l'ISM (2016 - 2026)

Source : XTB Research, 10 août 2026

La réaction du marché a certes été perceptible, mais pas aussi forte que beaucoup auraient pu s'y attendre. Les baisses du dollar ont été limitées, entre autres, par une baisse du taux de chômage (à 4,1 %) et par des problèmes d'ajustement saisonnier des données (cette baisse résultait principalement d'une diminution du nombre d'emplois dans le secteur de l'enseignement public).

Graphique 7 : NFP et taux de chômage (1980 - 2026)

Source : XTB Research, 10/08/2026

Il convient toutefois de noter que la hausse des prix de l’énergie a affecté les entreprises des secteurs de la distribution, des loisirs et de l’hôtellerie (et ce, malgré la fin de la Coupe du monde en juillet). Les investisseurs ne savent pas encore quelle orientation prendra la Fed en septembre ; au vu des valorisations boursières, les chances d’un relèvement des taux s’apparentent à un tirage au sort.

Tous les regards sont tournés vers les chiffres de l'inflation de juillet, dont la publication est prévue mercredi. Si, malgré la hausse des prix du pétrole et du gaz, ceux-ci s'avèrent similaires à ceux de juin, nous nous attendons à ce que le comité présidé par Kevin Warsh s'abstienne de relever les taux jusqu'à la prochaine réunion.

Figure 8 : Inflation de l'IPC américain (2004 - 2026)

Source : XTB Research, 10 août 2026

Pour Warsh lui-même, ce serait une situation particulièrement confortable. En cas d’intensification des craintes inflationnistes, le comité serait pratiquement contraint de relever ses taux, notamment face à la reprise des débats concernant l’indépendance de la Fed. Le sujet est revenu sur le tapis après de nouvelles menaces de Donald Trump à l’encontre de Lisa Cook, l’une des décideuses du FOMC. Celles-ci sont survenues plus d’un mois après que la Cour suprême a jugé illégales les récentes actions du président dans ce domaine.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB