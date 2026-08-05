Calendrier économique : données macroéconomiques américaines et résultats des géants de la tech🔎

Le calendrier de ce mercredi est chargé, avec la publication de données macroéconomiques américaines clés et des résultats financiers des grandes entreprises américaines. Les principaux facteurs susceptibles d’influencer les marchés devraient être le rapport ADP sur l’emploi, l’indice ISM des services et l’annonce trimestrielle du Trésor américain sur le refinancement, qui présente les plans du gouvernement en matière d’emprunts et de rachat de dette. À Wall Street, les investisseurs se concentreront sur les résultats de Walt Disney, Eli Lilly, Uber et AppLovin. Calendrier macroéconomique À 14h15 , le rapport ADP sur l'emploi aux États-Unis sera publié. Le consensus table sur une hausse de l'emploi dans le secteur privé de 70 000 à 75 000 postes , contre 98 000 le mois précédent.

, le sera publié. Le consensus table sur une hausse de l'emploi dans le secteur privé de , contre le mois précédent. À 14h30 , le Trésor américain publiera son communiqué trimestriel sur le refinancement , suivi à 17h des détails concernant les prochaines adjudications de bons du Trésor à 3, 10 et 30 ans ainsi que les rachats de dette prévus.

, le publiera son , suivi à des détails concernant les prochaines ainsi que les rachats de dette prévus. À 16h GMT , l’ indice ISM des services aux États-Unis sera publié, ainsi que ses sous-indices relatifs aux prix payés et à l’ emploi . L’indice global devrait s’établir à 54,5 .

, l’ sera publié, ainsi que ses sous-indices relatifs aux et à l’ . L’indice global devrait s’établir à . À 16h30 , l’ EIA publiera son rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut américains . Plus tard dans la journée, les gouverneures de la Fed Lisa Cook et Mary Daly doivent également prendre la parole.

, l’ publiera son . Plus tard dans la journée, doivent également prendre la parole. Plus tôt dans la séance, les marchés prendront connaissance des chiffres définitifs de l’indice PMI des services pour la zone euro et le Royaume-Uni. Par ailleurs, la Banque centrale indienne a maintenu son taux directeur inchangé à 5,25 %. Entreprises américaines Walt Disney publiera ses résultats du 3e trimestre de l’exercice 2026 . Les investisseurs se concentreront sur les performances de son activité de streaming et sur les revenus de ses parcs d’attractions .

publiera ses résultats du . Les investisseurs se concentreront sur les performances de son et sur . Eli Lilly publiera ses résultats du deuxième trimestre , le marché suivant de près les ventes de médicaments à base de GLP-1 ainsi que les projets d’expansion de la production de la société.

publiera ses résultats du , le marché suivant de près les ainsi que les projets d’expansion de la production de la société. Uber publiera ses résultats du deuxième trimestre , avec notamment des informations sur la croissance du chiffre d’affaires brut de ses segments Mobilité et Livraison.

publiera ses résultats du , avec notamment des informations sur la de ses segments Mobilité et Livraison. AppLovin publiera les résultats de sa plateforme publicitaire basée sur l’IA .

publiera les résultats de sa . Western Digital et SanDisk publieront également leurs résultats, offrant un aperçu de la demande en mémoire NAND et des dépenses liées aux centres de données dédiés à l’IA.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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