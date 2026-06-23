Les marchés boursiers mondiaux restent sous pression aujourd’hui, non pas en raison des données économiques, mais plutôt en raison de l’énorme incertitude suscitée par l’endettement croissant des entreprises technologiques, principalement lié au développement de l’intelligence artificielle. Parallèlement, les cours du pétrole se maintiennent à des niveaux bas, ce qui témoigne des craintes d’un affaiblissement de la demande mondiale. Les investisseurs ont déjà intégré les données concrètes issues de la séance asiatique, mais l’attention du marché se concentre désormais sur les chiffres préliminaires des indices PMI du Vieux Continent et des États-Unis. Ces publications donneront le cap aux instruments les plus volatils, permettant de vérifier l’ampleur réelle d’un éventuel ralentissement économique. En fin de journée, la volatilité sur le marché des matières premières pourrait être amplifiée par la publication du rapport estimatif de l’API sur les stocks de carburant, et juste après la clôture de Wall Street, FedEx présentera ses résultats financiers, qui constituent l’un des principaux baromètres du commerce mondial 📊. Principales publications de la séance asiatique Japon : Les indicateurs PMI du matin ont signalé une amélioration. L’indice du secteur manufacturier s’est établi à 54,9, contre une prévision de 54,5 et au même niveau que la lecture précédente.

Australie : Les données préliminaires du PMI ont confirmé un tableau mitigé : d’une part, une amélioration dans le secteur manufacturier, passant de 50,7 à 51,2, mais d’autre part, l’indice du secteur des services est resté en dessous de 50 points (bien que l’indice lui-même se soit amélioré). Calendrier macroéconomique (fuseau horaire BST) 08h15 France - PMI manufacturier. Consensus : 50. Précédent : 49,7.

08h15 France - PMI des services. Consensus : 45,5. Précédent : 44,3.

08h30 Allemagne - PMI manufacturier. Consensus : 50,5. Précédent : 50,1.

08h30 Allemagne - PMI des services. Consensus : 49. Précédent : 48,1.

09h00 Zone euro - PMI composite. Consensus : 49,1. Précédent : 48,5.

09h30 Royaume-Uni - PMI des services. Consensus : 50,1. Précédent : 49,3.

14 h 45 États-Unis - PMI manufacturier. Consensus : 54,6. Dernière publication : 55,1.

14 h 45 États-Unis - PMI des services. Consensus : 51,1. Dernière publication : 50,7.

21 h 30 États-Unis - Rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut. Dernière publication : -8,3 millions de barils. Résultats d'entreprise Publication des résultats de FedEx (Wall Street) après la clôture. Rapport du quatrième trimestre de l'exercice fiscal. Il s'agit d'un grand classique et d'un véritable « test décisif » pour évaluer la santé globale de la consommation et du commerce. Il convient de noter qu'il s'agit du premier rapport publié depuis la scission très médiatisée du segment FedEx Freight, devenu une société cotée indépendante. Le marché sera à l'affût d'informations concernant les réductions de coûts et les prévisions pour le second semestre. Marchés à surveiller EURUSD : La principale paire de devises sera extrêmement sensible dans les prochaines heures aux écarts entre les chiffres préliminaires de l'indice PMI de la zone euro (notamment en Allemagne) et ceux des États-Unis.

Pétrole WTI : la faiblesse persistante des prix des matières premières pourrait se traduire par une volatilité accrue en réaction au rapport de l’API publié cette nuit. Toute surprise concernant la croissance des stocks pourrait accentuer encore davantage la pression à la baisse.

US500 (S&P 500) : l’indice de référence américain est sous le feu des vendeurs depuis ce matin. Son cours de clôture final sera fortement influencé par les données économiques américaines de l’après-midi et par les résultats de FedEx publiés dans la soirée.



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