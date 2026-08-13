Calendrier économique : l'IPP américain, les demandes d'allocations chômage et les discours de la Fed devraient apporter davantage d'éclaircissements après la publication d'un IPC sans surprise

Les données publiées hier concernant l'indice des prix à la consommation (IPC) américain n'ont pas suscité autant d'enthousiasme chez les investisseurs qu'on aurait pu s'y attendre, surtout après la publication vendredi du rapport sur l'emploi non agricole (NFP), qui n'a pas été en phase avec le ton « hawkish » adopté par la Fed. En l'absence de surprises du côté de l'IPC, les prochains rapports macroéconomiques pourraient retenir davantage l'attention des investisseurs, qui cherchent à se faire une idée plus précise de la politique monétaire américaine. L'inflation reste au centre des préoccupations, même si l'indice des prix à la production (IPP) occupe aujourd'hui le devant de la scène : nous pourrions y déceler des indices concernant la répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur certains secteurs spécifiques. Aux États-Unis, les chiffres des demandes initiales d'allocations chômage et le rapport sur les stocks de gaz naturel seront également publiés. Principales publications de la séance asiatique et de la matinée Japon : l’inflation de l’indice des prix à la production (IPP) de juillet a enregistré un ralentissement notable. En glissement annuel, l’indice a reculé à 7,2 % (contre 7,4 % attendus et 7,3 % précédemment), tandis qu’en glissement mensuel, il n’a progressé que de 0,1 % m/m (contre un consensus de 0,6 %).

Royaume-Uni : La vague de données de ce matin a envoyé des signaux mitigés concernant l’économie britannique. Le PIB mensuel de juin a progressé de manière inattendue de 0,3 % en glissement mensuel (prévision : -0,1 %), tandis que le PIB du deuxième trimestre s’est maintenu à un rythme de 0,4 % en glissement trimestriel (1,2 % en glissement annuel). En revanche, le secteur industriel a déçu : la production industrielle a reculé de -0,2 % m/m (-0,2 % a/a), et l’industrie manufacturière s’est contractée de -0,5 % m/m. Le déficit commercial s’est creusé pour atteindre -23,01 milliards de livres sterling. Calendrier macroéconomique (toutes les heures sont indiquées en CET) : 08h00 Royaume-Uni - PIB (m/m) (juin). Chiffre réel : 0,3 % | Consensus : -0,1 % | Précédent : 0,0 %

08h00 Royaume-Uni - PIB corrigé des variations saisonnières (q/q) (2e trimestre). Chiffre réel : 0,4 % | Consensus : 0,4 % | Précédent : 0,6 %

08h00 Royaume-Uni - PIB corrigé des variations saisonnières (en glissement annuel) (2e trimestre). Chiffre réel : 1,2 % | Consensus : 1,1 % | Précédent : 0,9 %

08h00 Royaume-Uni - Production industrielle (en glissement mensuel) (juin). Chiffre réel : -0,2 % | Consensus : 0,1 % | Précédent : -0,7 %

08h00 Royaume-Uni - Production manufacturière (m/m) (juin). Chiffre réel : -0,5 % | Consensus : -0,3 % | Précédent : -0,2 %

08h00 Royaume-Uni - Balance commerciale (juin). Chiffre réel : -23,01 milliards de livres sterling | Consensus : -20,4 milliards de livres sterling | Précédent : -21,08 milliards de livres sterling

09h30 Pologne - PIB corrigé des variations saisonnières (trimestriel) (estimation préliminaire du 2e trimestre). Consensus : 1,0 % | Précédent : 0,6 %

09h30 Pologne - PIB non corrigé des variations saisonnières (en glissement annuel) (estimation préliminaire du 2e trimestre). Consensus : 3,8 % | Précédent : 3,5 %

09h30 Pologne - Inflation IPC (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 3,0 % | Précédent : 2,5 %

09h30 Pologne - Inflation IPC (mois sur mois) (juillet). Consensus : 0,8 % | Précédent : -0,5 %

11h00 Zone euro - Production industrielle corrigée des variations saisonnières (mois sur mois) (juin). Consensus : 0,0 % | Précédent : -0,2 %

14h00 Pologne - Solde de la balance courante (juin). Consensus : -850 millions d'euros | Précédent : -1 071 millions d'euros

14h15 États-Unis - Discours de Beth Hammack, membre du FOMC

14h30 États-Unis - Inflation de l'IPP (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 4,9 % | Précédent : 5,5 %

14h30 États-Unis - Inflation de l'IPP (m/m) (juillet). Consensus : 0,2 % | Précédent : -0,3 %

14h30 États-Unis - Inflation de l'IPP sous-jacente (en glissement annuel) (juillet). Consensus : 4,2 % | Précédent : 4,7 %

14h30 États-Unis - Inflation de l'IPP de base (m/m) (juillet). Consensus : 0,3 % | Précédent : 0,2 %

14h30 États-Unis - Demandes initiales d'allocations chômage. Consensus : 202 000 | Précédent : 199 000

14h40 États-Unis - Discours de Thomas Barkin, membre du FOMC

16h30 États-Unis - Variation des stocks de gaz naturel (EIA). Consensus : 31 milliards de pieds cubes | Précédent : 33 milliards de pieds cubes Principales publications de résultats JD.com (avant l'ouverture du marché) – publication importante pour évaluer la situation des consommateurs chinois.

Applied Materials (après la clôture du marché) – fournisseur clé d'équipements pour semi-conducteurs ; le rapport révélera la demande en matière d'expansion des infrastructures technologiques.

Nu Holdings (avant l'ouverture du marché)

Globant (après la clôture du marché) 3 marchés à surveiller aujourd'hui GBP/USD (FX) – La livre sterling réagit aujourd'hui à deux stimuli importants. Après la publication d'un PIB mensuel britannique supérieur aux attentes pour le mois de juin (0,3 % en glissement mensuel), l'après-midi s'annonce décisif pour le dollar américain. À 14h30, l’indice des prix à la production (IPP) américain de juillet et le rapport hebdomadaire sur le marché du travail (demandes d’allocations chômage) seront publiés, définissant la trajectoire de la paire d’ici la fin de la journée. WIG20 / EUR/PLN (Pologne) – Une matinée décisive pour le marché national. À 9 h 30 CET, l’Office central des statistiques (GUS) publiera l’estimation préliminaire du PIB pour le deuxième trimestre (accélération attendue à 3,8 % en glissement annuel) ainsi que l’indice des prix à la consommation (IPC) de juillet (consensus : 3,0 % en glissement annuel). Ces données, combinées au rapport financier de PKO, la plus grande banque polonaise en termes de capitalisation boursière, détermineront le sentiment au sein du secteur bancaire polonais. Nasdaq 100 / contrat à terme US100 (Indices boursiers) – Après le soulagement et l’optimisme observés hier sur les marchés, alimentés par les résultats des entreprises du secteur des infrastructures d’IA, l’attention se porte désormais sur la publication de l’indice des prix à la production (IPP) américain (14 h 30). Une baisse attendue du taux annuel à 4,9 % en glissement annuel (contre 5,5 %), conjuguée aux discours de responsables de la Fed (Hammack, Barkin), donnera aux investisseurs un prétexte pour anticiper la trajectoire future des taux de la Fed.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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