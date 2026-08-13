Graphique du jour : la paire GBP/USD recule en raison du ralentissement de la croissance britannique !

La livre sterling met fin à sa série de hausses suite à la publication des dernières données sur le PIB britannique. La croissance économique a nettement ralenti, même si les chiffres de juin indiquent une relative résilience des consommateurs. Les rendements obligataires britanniques restent globalement inchangés, mais la paire GBP/USD — en phase de consolidation — a trouvé une raison de reprendre sa baisse après avoir rebondi sur une résistance immédiate. Analyse technique : GBP/USD (D1) La paire GBP/USD évolue dans une tendance latérale bien ancrée, reflétant en partie l'incertitude liée à la politique monétaire dans les deux économies, le taux de change se situant actuellement exactement au niveau où il avait commencé l'année. Après avoir franchi hier le sommet local à 1,3545, les cours testent actuellement le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % (1,3480), qui coïncide avec la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA10 ; en jaune). Le maintien du cours au-dessus du groupe de moyennes mobiles (EMA10, EMA30 et EMA100 entre 1,3400 et 1,3470) sera crucial pour préserver le rebond récent et tenter de sortir de la tendance latérale. Le RSI (14), à 58,2, laisse entrevoir un potentiel de hausse, même si l’absence d’impulsion macroéconomique haussière signifie également qu’il n’y a pas de tremplin pour un rebond marqué. La principale résistance reste le pic local à 1,3545, tandis que le support clé se situe à 1,3440 (niveau de Fibonacci de 38,2 %). Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent la paire GBP/USD aujourd’hui ? Ralentissement de la croissance du PIB britannique : la croissance du PIB britannique a ralenti à 0,4 % au deuxième trimestre, contre 0,6 % au premier trimestre. Le mois de juin a toutefois affiché des résultats meilleurs que prévu, l’économie ayant progressé de 0,3 % alors que les prévisions tablaient sur un recul de 0,1 %.

Une expansion tirée par les services : la croissance a été très largement portée par un bond de 0,5 % dans le secteur des services, sous l’impulsion d’une hausse de 2,7 % dans les secteurs de l’information et de la communication. La production dans le secteur de la construction a progressé de 0,3 %, tandis que la production industrielle est restée stable tout au long du trimestre.

Résilience des consommateurs face à des vents contraires qui se profilent : la résilience économique du Royaume-Uni a été principalement soutenue par les consommateurs, qui ont maintenu leurs dépenses, portés par un temps ensoleillé et l’ambiance de la Coupe du monde — ce qui a profité au petit commerce de détail, à l’hôtellerie-restauration et à la publicité. Toutefois, cette résilience pourrait progressivement s’estomper à mesure que les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient et une hausse de 13 % du plafond des prix de l’énergie pèseront sur le budget des ménages. Le chancelier John Healey a souligné la nécessité de stimuler la croissance à l’échelle nationale face à ces défis persistants.

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