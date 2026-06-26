Calendrier économique : la confiance des consommateurs américains et les discours de la Fed au centre de l'attention (26.06.2026)

Le calendrier macroéconomique de ce vendredi est relativement peu chargé, et le volume des échanges pourrait baisser sensiblement alors que le marché achève une semaine marquée par de fortes baisses, tandis que les investisseurs assimilent les données d’hier sur l’inflation PCE et les commentaires « bellicistes » des membres de la Fed. La séance d’aujourd’hui se déroulera sans publication de données « de poids ». Les seules publications prévues aujourd’hui sont les enquêtes de l’université du Michigan sur la confiance des consommateurs et les anticipations d’inflation, ainsi que les discours de deux autres membres de la Fed : Williams et Kashkari. Outre les indices boursiers, la paire EUR/USD devrait également être sous les feux de la rampe, après avoir franchi à la baisse le seuil de soutien clé de 1,14 en fin de semaine. Principales publications de la séance asiatique Japon : L’IPC sous-jacent de juin pour la région de Tokyo s’est établi à 1,6 % en glissement annuel. Bien que ce résultat soit parfaitement conforme au consensus du marché (1,6 % en glissement annuel), il indique une nette accélération de la dynamique des prix par rapport au mois précédent (1,3 % en glissement annuel). Cela maintient la pression sur la Banque du Japon concernant de nouvelles hausses de taux.

L’IPC sous-jacent de juin pour la région de Tokyo s’est établi à 1,6 % en glissement annuel. Bien que ce résultat soit parfaitement conforme au consensus du marché (1,6 % en glissement annuel), il indique une nette accélération de la dynamique des prix par rapport au mois précédent (1,3 % en glissement annuel). Cela maintient la pression sur la Banque du Japon concernant de nouvelles hausses de taux. Nouvelle-Zélande et États-Unis : La séance de nuit a également été marquée par des discours de représentants des banques centrales — la présidente de la RBNZ, Mme Breman, et le membre du FOMC, M. Goolsbee — qui ont influencé le sentiment du marché en début de matinée sur les paires de devises liées au dollar américain (USD) et au dollar néo-zélandais (NZD). Calendrier macroéconomique 08h00 Norvège - Ventes au détail hors automobiles, corrigées des variations saisonnières (m/m) (mai). Chiffre réel : -2,1 % | Précédent : 0,3 %

| Précédent : 0,3 % 08h00 Suède - Indice des prix à la production (y/y) (mai). Chiffre réel : 6,6 % | Précédent : 4,7 %

| Précédent : 4,7 % 09h00 Suède - Indice de confiance des consommateurs (juin). Précédent : 92,4

09h00 Suède - Indice de confiance dans le secteur manufacturier (juin). Précédent : 100,5

09h00 Slovaquie - Indice des prix à la production (IPP) (en glissement annuel) (mai). Précédent : 2,6 %

10h30 Allemagne - Discours de Joachim Nagel, président de la Bundesbank

14 h 30 États-Unis - Balance commerciale des biens (mai). Consensus : -85,1 milliards USD | Précédent : -82,4 milliards USD

16 h 00 États-Unis - Indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan (juin). Consensus : 50 | Précédent : 44,8

16 h 00 États-Unis - Anticipations d'inflation à court terme (juin). Consensus : 4,6 % | Précédent : 4,8 %

16 h 00 États-Unis - Anticipations d’inflation à long terme (juin). Consensus : 3,4 % | Précédent : 3,9 %

16 h 30 États-Unis - Discours de John Williams, président de la Fed de New York

17 h 30 États-Unis - Discours de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis 3 marchés à surveiller aujourd’hui EURUSD – Cette paire de devises majeure sera fortement influencée par les publications économiques américaines de cet après-midi. L’indice de l’Université du Michigan pour juin (consensus : 50) et, surtout, ses sous-composantes relatives aux anticipations d’inflation à court et à long terme des Américains seront déterminantes pour l’évolution du dollar. Une volatilité accrue à l’approche du week-end pourrait être déclenchée par des propos « hawkish » (restrictifs) ou « dovish » (accommodants) dans les discours à venir des responsables de la Fed, Williams et Kashkari. Pétrole Brent (OIL) – Les cours des matières premières évoluent près de leurs niveaux de résistance locaux en raison de la situation géopolitique tendue au Moyen-Orient. À 19 h, les investisseurs prendront connaissance du rapport hebdomadaire de Baker Hughes sur le nombre d’appareils de forage aux États-Unis (le consensus table sur une légère hausse à 436). Toute baisse de l’activité de forage aux États-Unis pourrait servir de catalyseur à un rebond des cours avant la fin de la semaine. Nasdaq 100 (US100) – Les contrats à terme sur l’indice technologique américain sont à nouveau sous pression suite à une vague de ventes sur les actions Apple et à l’annonce par Microsoft d’une hausse des prix de la Xbox en raison de l’augmentation des coûts des composants. Outre les inquiétudes liées au « AI Trade », le Nasdaq pourrait être encore davantage pénalisé par des messages « hawkish » de la part de la Fed.

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