Calendrier économique : la décision de la Fed sous la direction de Kevin Warsh occupe le devant de la scène

La séance de mercredi sur les marchés financiers est marquée par l'attente de la déclaration de politique monétaire que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) doit publier dans la soirée. Les investisseurs se concentrent tout particulièrement sur les projections économiques de la Réserve fédérale et sur la conférence de presse du nouveau président, Kevin Warsh, qui devraient déterminer l'orientation du dollar américain et des indices boursiers mondiaux. La situation géopolitique reste stable alors que le sommet du G7 bat son plein. Outre la décision de la Fed, les marchés assimilent une série de chiffres clés sur l'inflation en Europe (Royaume-Uni, zone euro) ainsi que des données importantes sur les ventes au détail aux États-Unis, ce qui entraîne une forte volatilité sur les paires de devises impliquant la livre sterling et l'euro, ainsi que sur les rendements des bons du Trésor américain. Principales publications de la séance asiatique Dans la nuit, la banque centrale du Chili a maintenu ses taux d'intérêt à leur niveau actuel de 4,50 %.

Les données néo-zélandaises ont révélé un déficit de la balance courante inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, s’établissant à -1,01 milliard de NZD.

Des signaux mitigés sont venus du Japon, où la balance commerciale de mai a déçu les attentes à -378,7 milliards de JPY, bien que la croissance des exportations se soit accélérée à 17 % à/a et que les commandes de machines d’avril aient très fortement rebondi de 8,7 % en glissement mensuel. Calendrier macroéconomique 08h00 Royaume-Uni : inflation IPC en glissement mensuel. Consensus : 0,4 %. Chiffre précédent : 0,7 %.

08h00 Royaume-Uni : inflation sous-jacente IPC en glissement mensuel. Consensus : 0,4 %. Chiffre précédent : 0,7 %.

08h00 Royaume-Uni : inflation IPC a/a. Consensus : 3 %. Chiffre précédent : 2,8 %.

08h00 Royaume-Uni : inflation sous-jacente IPC a/a. Consensus : 2,7 %. Chiffre précédent : 2,5 %.

08h00 Royaume-Uni : inflation IPP en glissement mensuel. Consensus : 0,5 %. Dernière publication : 1,5 %.

08 h 30 Hongrie : Évolution des salaires en glissement a/a. Consensus : aucune donnée disponible. Dernière publication : 9,2 %.

09 h 00 Suisse : Prévisions économiques du SECO. Consensus : aucune donnée disponible. Dernière publication : aucune donnée disponible.

09h00 Slovaquie : inflation IPCH a/a. Consensus : 4,1 %. Chiffre précédent : 4 %.

09h30 Suède : décision sur les taux d’intérêt. Consensus : 1,75 %. Chiffre précédent : 1,75 %.

11 h 00 Zone euro : inflation définitive IPCH en glissement mensuel. Consensus : 1,0 %. Dernière publication : 0,1 %.

11 h 00 Zone euro : inflation définitive IPCH en glissement annuel. Consensus : 3,0 %. Dernière publication : 3,2 %.

13 h 00 États-Unis : demandes de prêts immobiliers. Consensus : aucune donnée disponible. Chiffre précédent : 10,8 %.

14 h 30 États-Unis : ventes au détail (m/m). Consensus : 0,5 %. Chiffre précédent : 0,5 %.

14 h 30 États-Unis : ventes au détail hors automobiles (m/m). Consensus : 0,7 %. Chiffre précédent : 0,5 %.

14 h 30 Canada : indice des prix des logements neufs (m/m). Consensus : -0,4 %. Chiffre précédent : -0,1 %.

16 h 00 États-Unis : ventes de logements en attente (m/m). Consensus : 1,4 %. Chiffre précédent : 0,9 %.

16h00 États-Unis : Stocks des entreprises (mois sur mois). Consensus : 0,9 %. Chiffre précédent : 0,5 %.

16h30 États-Unis : Variation hebdomadaire des stocks de pétrole. Consensus : -7,23 millions de barils. Chiffre précédent : -4,5 millions de barils.

20 h 00 États-Unis : décision du FOMC sur les taux d’intérêt. Consensus : 3,50-3,75 %. Chiffre précédent : 3,50-3,75 %.

20 h 00 États-Unis : projections économiques du FOMC. Consensus : aucune donnée. Chiffre précédent : aucune donnée.

20 h 30 États-Unis : conférence de presse du FOMC. Consensus : aucune donnée. Chiffre précédent : aucune donnée. Calendrier des résultats Jabil Inc. avant l’ouverture de la séance Trois marchés à surveiller : EUR/USD – cette paire de devises majeure réagira avec une volatilité accrue tant aux données définitives de l’IPC de la zone euro qu’au communiqué de la Fed prévu dans la soirée, ainsi qu’au ton des commentaires de Kevin Warsh. GBP/USD – les données sur l’inflation des prix à la consommation et à la production au Royaume-Uni, publiées ce matin, détermineront la tendance à court terme de la livre sterling avant les décisions attendues ce soir aux États-Unis. Or (XAU/USD) – le métal précieux reste extrêmement sensible aux changements de ton (hawkish ou dovish) dans les nouvelles projections économiques du FOMC (le « dot plot ») ainsi qu’aux variations des rendements obligataires américains.

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