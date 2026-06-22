Calendrier économique : la publication de l'IPC canadien occupe le devant de la scène 💡

Les indices européens démarrent la séance de ce matin sur une légère tendance haussière, faisant fi de certains risques géopolitiques apparus ce week-end. Le DAX (DE40) s'échange à 25 182 points (+0,07%), le CAC 40 français (FRA40) progresse de +0,14% à 8 441 points, et l'indice Eurostoxx50, plus large, gagne +0,22% à 6 325 points. Le FTSE MIB italien (ITA40, +0,11%) et le SMI suisse (SUI20, +0,22%) affichent également de bons résultats, ce qui suggère que les investisseurs considèrent la réouverture du détroit d’Ormuz et l’accord préliminaire entre les États-Unis et l’Iran comme un signal clairement positif pour le sentiment du marché. Agenda du jour La première partie de la journée a été relativement calme. Principales publications : 03h00 – Chine : taux de prêt à 1 an (3,00% – conforme aux prévisions et au chiffre précédent), taux de prêt à 5 ans (3,50% – inchangé)

– Chine : taux de prêt à 1 an (3,00% – conforme aux prévisions et au chiffre précédent), taux de prêt à 5 ans (3,50% – inchangé) 09h30 – Pologne : salaires, en glissement annuel, mai (prévision 6,0% contre 5,4% précédemment), ventes au détail, en glissement annuel, mai (prévision 5,3% contre 2,8% précédemment)

13 h 00 – Discours du président de la Bundesbank, M. Nagel

– Discours du président de la Bundesbank, M. Nagel 14 h 30 – Canada : IPC de mai en glissement annuel (prévision : 3,0% contre 2,8% précédemment) et IPC de mai en glissement mensuel (prévision : 0,8% contre 0,4% précédemment) – publication clé

14 h 30 – Discours du président de la BCE

– Discours du président de la BCE 15 h 00 – Discours de M. Waller, membre de la Fed Résultats des entreprises cette semaine Cette semaine, la saison des résultats s’articule autour de quelques annonces clés : Mardi 23 juin – FedEx (bénéfice par action (BPA) prévu par le consensus : 5,96 contre 6,07 précédemment ; chiffre d’affaires : 23,54 milliards contre 22,2 milliards précédemment) – résultats attendus ce soir, très significatifs en tant que baromètre de l’état de la logistique mondiale ; Carnival (BPA de 0,46 contre 0,35)

– (bénéfice par action (BPA) prévu par le consensus : 5,96 contre 6,07 précédemment ; chiffre d’affaires : 23,54 milliards contre 22,2 milliards précédemment) – résultats attendus ce soir, très significatifs en tant que baromètre de l’état de la logistique mondiale ; (BPA de 0,46 contre 0,35) Mercredi 24 juin – Micron Technology ⭐ – un résultat clé pour l’ensemble du secteur des puces électroniques (BPA consensuel de 10,81 contre 1,91 il y a un an ; chiffre d’affaires de 22,51 milliards contre 9,3 milliards) – résultats attendus ce soir

– ⭐ – un résultat clé pour l’ensemble du secteur des puces électroniques (BPA consensuel de 10,81 contre 1,91 il y a un an ; chiffre d’affaires de 22,51 milliards contre 9,3 milliards) – résultats attendus ce soir Jeudi 25 juin – Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands – tous avant l’ouverture du marché C’est pour Micron que l’on s’attend à la plus forte volatilité mercredi – ses résultats pourraient avoir un impact significatif sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs dans le contexte de l’essor de l’IA.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."