Calendrier économique : la saison des décisions des banques centrales bat son plein

La saison des décisions des banques centrales bat son plein. Cette semaine a été dominée dès le début par les décisions et les communications des principales autorités monétaires mondiales. Tout a commencé avec la Banque du Japon, puis les marchés ont digéré la réunion du FOMC et le message de la Réserve fédérale, et aujourd’hui, l’attention se tourne vers l’Europe, où la BCE et la Banque d’Angleterre viennent clore une série dense d’événements majeurs. Il s'agit d'une situation rare où les décisions de politique monétaire de plusieurs grandes économies se concentrent sur une très courte période, obligeant les marchés à réévaluer en permanence leurs anticipations. Dans ce type d'environnement, les données macroéconomiques ne sont plus de simples statistiques. Chaque chiffre d'inflation, chaque chiffre de croissance ou chaque publication sur le marché du travail devient une pièce du puzzle qui vient soit renforcer, soit remettre en cause le discours des banques centrales. La question clé pour les marchés reste de savoir si la désinflation est véritablement stable ou si les économies entrent dans une phase plus inégale où la croissance et la dynamique des prix divergent. L'agenda d'aujourd'hui est particulièrement chargé en Europe, avec la publication simultanée de données sur l'inflation, le PIB et le marché du travail dans plusieurs économies, parallèlement aux décisions de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Parallèlement, les données américaines continuent de servir de référence mondiale pour les anticipations de taux. Calendrier économique du jour : 07h30 – France PIB corrigé des variations saisonnières (trimestre sur trimestre, T1) : 0,0% contre 0,2% / 0,2%

Dépenses de consommation (mois sur mois) : 0,7% contre 0,6% / -1,4% 08h00 – Allemagne Ventes au détail (en glissement mensuel) : -0,5% / -0,6%

Ventes au détail (en glissement annuel) : 0,4% / 0,7%

Prix à l'importation (en glissement mensuel) : 2,5% / 0,3%

Prix à l'importation (en glissement annuel) : -2,3% 08h30 – Hongrie PIB corrigé des variations saisonnières (trimestre sur trimestre) : 0,2%

PIB non corrigé des variations saisonnières (année sur année) : 1,0% contre 0,8%

PIB corrigé des variations saisonnières (année sur année) : 0,6%

Balance commerciale : 665 millions d'euros 08h45 – France IPC (en glissement annuel) : 2,0% contre 1,7%

IPCH (en glissement annuel) : 2,2% contre 2,0%

IPC (en glissement mensuel) : 0,9% contre 1,0%

IPP (en glissement annuel) : -2,4% 09h00 – République tchèque PIB corrigé des variations saisonnières (trimestre sur trimestre) : 0,5% contre 0,7%

PIB corrigé des variations saisonnières (année sur année) : 2,5% contre 2,7% 09h00 – Espagne PIB (trimestre sur trimestre) : 0,5% contre 0,8%

PIB (année sur année) : 2,7% contre 2,7% 09h00 – Suisse KOF : 96 contre 96,1 09h00 – Turquie Balance commerciale : -9,03 milliards de dollars 09h30 – Pologne IPC (en glissement annuel) : 2,9% contre 3,0%

IPC (en glissement mensuel) : 0,4% contre 1,1% 09h55 – Allemagne Taux de chômage : 6,3%, conforme aux prévisions 10h00 – Allemagne PIB (trimestre sur trimestre) : 0,2% contre 0,3%

PIB (année sur année) : 0,4% contre 0,6% 10 h 00 – Italie PIB (trimestre sur trimestre) : 0,1% contre 0,3%

PIB (année sur année) : 0,6% contre 0,8%

Taux de chômage : 5,3% Zone euro (chiffres clés) 11h Inflation IPCH (en glissement annuel) : 2,9% contre 2,6%

IPCH sous-jacent (en glissement annuel) : 2,3% contre 2,3%

PIB (en glissement trimestriel) : 0,2% contre 0,2%

PIB (en glissement annuel) : 0,8% contre 1,2%

Taux de chômage : 6,2% 14h15 – BCE Taux de refinancement : 2,15% (inchangé)

Taux de dépôt : 2,00% (inchangé) 14h45 / 16h15 Conférence de presse de la BCE

Discours de Christine Lagarde Royaume-Uni (BoE) 13h00 Taux d'intérêt : 3,75 % (inchangé) États-Unis 14h30 Dépenses de consommation : 0,9 % contre 0,5 %

PCE de base (en glissement annuel) : 3,2 % contre 3,0 %

PIB (annualisé) : 2,3 % contre 0,5 %

Déflateur du PIB : 3,8 % contre 3,7 %

PCE de base (trimestriel) : 4,1 % contre 2,7 %

Revenus : 0,3 %

Demandes d'allocations chômage : 214 000

ECI : 0,8 % contre 0,7 % 15h45 Indice PMI de Chicago : 53 contre 52,8 16h Indicateurs avancés : -0,1 % 16h30 Variation des stocks de gaz naturel : 83 milliards contre 103 milliards

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