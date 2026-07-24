Calendrier économique : la situation du secteur industriel face aux cours du pétrole

Le climat sur les marchés mondiaux est influencé par l’escalade du conflit au Moyen-Orient et par les résultats mitigés du secteur technologique. Une nouvelle série de frappes américaines contre l’Iran et les attaques des Houthis contre des pétroliers saoudiens ont renforcé les craintes d’une perturbation simultanée du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et en mer Rouge. L’Iran aurait par ailleurs rejeté à plusieurs reprises les tentatives de médiation des États du Golfe. Le Brent se maintient au-dessus de 100 dollars le baril. La hausse des prix de l’énergie fait à nouveau grimper les anticipations d’inflation et les rendements obligataires. Le marché anticipe une probabilité de 30 à 40 % d’une hausse des taux de la Fed. Dans le même temps, les ventes massives sur les titres d’Alphabet et de Tesla, liées à l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle et à la détérioration des flux de trésorerie, maintiennent la pression sur le secteur technologique. Les baisses massives enregistrées lors de la séance d’hier, combinées à l’absence de nouvelles informations négatives à intégrer, conduisent les contrats à terme sur les principaux indices à récupérer une partie des pertes subies hier. L'agenda d'aujourd'hui est axé sur les indices PMI préliminaires pour l'Europe et les États-Unis. Ces données permettront d'évaluer si la flambée des prix de l'énergie commence déjà à freiner l'activité économique. Principales publications en Asie L'inflation mesurée par l'IPC japonais s'est établie à 1,7 % en glissement annuel en juin, contre 1,5 % précédemment, conformément au consensus. L'inflation sous-jacente est passée de 1,4 % à 1,6 %.

Le PMI manufacturier japonais s’est établi à 54,7 en juillet, contre une prévision de 54,5. Le PMI des services a toutefois reculé de 52,2 à 51,9.

En Australie, le PMI composite a progressé de 50,4 à 52,6. Le PMI des services a atteint 53,0 et celui du secteur manufacturier 51,7.

En Inde, l’indice PMI a reculé de 57,1 à 54,3, son plus bas niveau depuis plus de quatre ans. L’indice PMI des services a chuté de 57,4 à 53,1. Agenda du jour 08h00 – Allemagne : Confiance des consommateurs : -29,6 (Prévision : -28,5, Précédent : -29,3)

08h00 – Royaume-Uni : ventes au détail (juin) : 1,0 % en glissement mensuel et 4,2 % en glissement annuel (prévision : -0,3 % en glissement mensuel et 2,3 % en glissement annuel ; précédent : 1,2 % en glissement mensuel et 3,5 % en glissement annuel)

09h15 – France : indices PMI (préliminaires) (juillet) : Industrie manufacturière : 50,0 pts (prévision : 51,0) Services : 49,8 pts (prévision : 47,5) Composite : 49,6 pts (prévision : 47,8)

09h30 – Allemagne : PMI (préliminaire) (juillet) : Industrie manufacturière : 52,2 pts (Prévision : 50,5) Services : 49,6 pts (Prévision : 49,0) Composite : 51,2 pts (Prévision : 49,8)

10 h 00 – Zone euro : PMI (juillet) (préliminaire) : Industrie manufacturière : (Prévision : 51,5 pts ; Précédent : 51,4) Services : (Prévision : 49,8 ; Précédent : 49,4) Composite : (Prévision : 50,3 ; Précédent : 50,0)

10 h 30 – Royaume-Uni : PMI (juillet) (préliminaire) : Industrie manufacturière : (Prévision : 52,0 ; Précédent : 52,5) Services : (Prévision : 49,4 ; Précédent : 48,8)

14 h 30 – Canada : IPP (juin) : (Prévision : -0,4 % ; Précédent : 1,2 %)

15 h 45 – États-Unis : PMI (juillet) (préliminaire) : Industrie manufacturière : (Prévision : 54,3 ; Précédent : 53,9) Services : (Prévision : 51,5 pts ; Précédent : 51,2)

16h00 – États-Unis : ventes de logements neufs (juin) (Prévision : 610 000 ; Précédent : 580 000) Calendrier des résultats Avant l’ouverture du marché américain : American Express

Verizon Communications

NextEra Energy

HCA Healthcare

SLB 3 marchés à surveiller Brent : Le pétrole reste le principal vecteur des risques géopolitiques et inflationnistes. Un maintien au-dessus de 100 USD pourrait pousser davantage à la hausse les rendements obligataires et les anticipations de hausses de taux.

DE40 : L’indice réagira à l’indice PMI manufacturier allemand étonnamment solide, mais ce soutien est contrebalancé par les prix élevés de l’énergie et la faiblesse du secteur des services. L’indice PMI composite de la zone euro sera déterminant.

USD/JPY : La paire reste proche de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années grâce à la hausse des rendements américains. Un nouveau renforcement du dollar augmente la probabilité d’une intervention sur le marché des changes de la part des autorités japonaises.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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