Calendrier économique : les chiffres de l'indice Ifo allemand et les résultats de Micron à l'honneur (24.06.2026)

Calendrier économique 4h30 Australie : IPC en glissement annuel, résultat réel 4,0 %, prévision 4,3 %, précédent 4,3 %

4h30 Australie : IPC en glissement annuel (moyenne lissée), résultat réel 3,6 %, prévision 3,5 %, précédent 3,4 %

8h Japon : ventes des chaînes de magasins en glissement annuel, chiffre réel 3,0 %, prévision 1,0 %

10h Allemagne : indice IFO des anticipations, prévision 84,8 pts, précédent 83,8 pts

10h Allemagne : indice IFO des conditions actuelles, prévision 86,3 pts, précédent 86,1 pts

10h Allemagne : climat des affaires IFO, prévision : 85,5 pts, précédent : 84,9 pts

10h Suisse : prévisions ZEW, aucune prévision, précédent : -11,1 pts

14h États-Unis : demandes de prêts hypothécaires MBA, précédent : -3,8 %

14h30 États-Unis : Solde de la balance courante, prévision : -180,9 milliards de dollars, précédent : -190,7 milliards de dollars

16h États-Unis : Ventes de logements neufs, prévision : 622 000, précédent : 639 000

16h États-Unis : Ventes de logements neufs (var. mensuelle), prévision : 3,2 %, précédent : -6,2 %

16h États-Unis : stocks de pétrole brut de l’EIA, prévision : -3,6 millions de barils, précédent : -8,263 millions de barils

16h30 États-Unis : stocks d’essence de l’EIA, prévision : -1,097 million de barils, précédent : -0,906 million de barils

16h30 États-Unis : stocks de distillats de l’EIA, prévision : -1,05 million de barils, précédent : +0,951 million de barils

16h30 États-Unis : stocks de pétrole brut à Cushing de l’EIA, précédent : -1,606 million de barils

20h30 Canada : compte-rendu de la réunion de la Banque du Canada

Après la clôture des marchés américains : résultats de Micron Technology (MU.US) Interventions des responsables des banques centrales 9h30 Suisse : intervention de Martin Schlegel, président de la BNS

10h Allemagne : intervention de Joachim Nagel, président de la Bundesbank

14h15 Canada : intervention du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem

14h20 Royaume-Uni : intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey

16h35 Zone euro : intervention de Philip Lane (BCE)

18h Royaume-Uni : intervention de Megan Greene (Banque d'Angleterre)

23h Japon : intervention du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda Graphiques du pétrole et du DE40 Source: xStation5 Source: xStation5

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