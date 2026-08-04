Points clés Correction technique en cours : Après avoir touché un sommet à 1,168 $, la paire euro/dollar est engagée dans une phase de retracement.

Après avoir touché un sommet à 1,168 $, la paire euro/dollar est engagée dans une phase de retracement. Supports clés à surveiller : Les ratios de Fibonacci mettent en évidence un niveau intermédiaire à 1,11 $ ainsi qu'un support majeur à 1,09 $.

Les ratios de Fibonacci mettent en évidence un niveau intermédiaire à 1,11 $ ainsi qu'un support majeur à 1,09 $. Impact sur le portefeuille : La trajectoire des devises demeure essentielle à analyser pour les investisseurs exposés aux marchés américains.

La trajectoire des devises demeure essentielle à analyser pour les investisseurs exposés aux marchés américains. Perspectives à long terme : Un repli vers la zone des 1,09 $ d'ici la fin d'année 2026 pourrait ouvrir la voie à un rebond en 2027.

Sur les marchés financiers, les fluctuations de la parité euro/dollar constituent un baromètre fondamental pour l'ensemble des investisseurs. Qu'il s'agisse de gérer un portefeuille d'actions internationales ou de comprendre les grands flux de capitaux, les variations du marché des devises exercent un impact direct sur la performance des actifs. Dans une analyse proposée par Antoine, Responsable de la Recherche chez XTB France, la tendance récente de l'EUR/USD est décortiquée afin d'identifier les niveaux techniques stratégiques et d'anticiper la trajectoire de la devise européenne sur des horizons de temps plus longs. 📊 Analyse des tendances historiques et unité mensuelle 🏛️ L'héritage de la tendance baissière depuis 2008 L'observation du graphique mensuel montre que l'euro/dollar reste inscrit par la grande tendance baissière initiée lors de la crise financière de 2008. Antoine souligne que la paire de devises a longtemps éprouvé des difficultés à s'affranchir durablement de ce canal de long terme. Bien que le repli du dollar américain observé en 2025 ait permis une nette traversée de plusieurs zones de résistance, les cours sont venus buter contre une ancienne ligne de support devenue résistance vers le seuil des 1,20 $. 📈 Les cibles de long terme et obstacles majeurs Malgré la récente baisse, le franchissement de certaines zones de résistance laisse entrevoir des scénarios haussiers à très long terme pour l'euro. Les analystes conservent à l'esprit la possibilité d'un retour vers des niveaux plus élevés, voire 1,35 $ dans les années à venir, si les configurations de fond se confirment. Néanmoins, pour le moyen terme, le marché doit d'abord purger sa dynamique récente à travers une phase de retracement technique rigoureuse. 📉 Retracements de Fibonacci et objectifs de cours 🎯 Les niveaux supports majeurs à 1,11 $ et 1,09$ En observant le graphique en unité hebdomadaire, la hausse précédente jusqu'à 1,168 $ laisse désormais place à une consolidation. L'application des ratios de Fibonacci sur le mouvement haussier fait ressortir deux zones d'appui particulièrement importantes : le niveau des 50% à 1,11 $ et le retracement des 61,8% situé vers 1,09 $. Selon Antoine, un prolongement du mouvement baissier vers ce seuil de 1,09 $ reste tout à fait envisageable d'ici la fin de l'année 2026. 🔁 Scénario d'anticipation pour 2027 et invalidation Un retour sur la zone support des 1,09 $ permettrait de tester la solidité de l'Euro face au Dollar avant de construire un éventuel socle de rebond pour l'année 2027, avec en ligne de mire un retour potentiel vers 1,25 $. À l'inverse, une cassure nette de la zone des 1,085 $ constituerait un signal d'invalidation majeur, traduisant une reprise de force très importante du billet vert et un affaiblissement prononcé de l’euro. 💡 Enjeux stratégiques pour les investisseurs particuliers 🇺🇸 L'influence de l'EUR/USD sur les actions américaines Comprendre la trajectoire du taux de change est indispensable pour les investisseurs détenant des titres étrangers, notamment des actions cotées sur l'indice américain S&P 500. Lorsque le dollar se renforce ou que l'euro s'affaiblit, la conversion de la valeur des actifs en euros modifie directement la performance globale du portefeuille, indépendamment de la variation propre de l'action. ⚡ Structure technique à court terme sur le Forex À plus courte échéance, les mouvements mesurés et les zones dites "Golden Zone" (notamment vers 1,182 $) guident les anticipations des traders. La présence de sous-mouvements baissiers intermédiaires (ciblant par exemple 1,125 $) illustre à quel point le marché des changes exige une lecture précise des zones pour ajuster la gestion du risque. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Pourquoi le niveau de 1,09 $ est-il particulièrement suivi sur l'euro/dollar ? Le niveau de 1,09 $ correspond au retracement de Fibonacci de 61,8% calculé sur le dernier grand mouvement haussier hebdomadaire. En analyse technique, ce niveau est considéré comme une zone de support clé où les acheteurs sont susceptibles de réapparaître. 2. Quel est l'impact d'une baisse de l'euro/dollar pour un investisseur en actions américaines ? Une baisse de la parité euro/dollar signifie que le dollar américain s'apprécie face à l'euro. Pour un investisseur européen détenant des actions libellées en dollars (comme les composantes du S&P 500), cette hausse du dollar augmente la valeur de ses actifs une fois convertis en euros. 3. Qu'est-ce qu'un retracement de Fibonacci en analyse technique ? Les retracements de Fibonacci sont des ratios mathématiques (tels que 38,2%, 50% ou 61,8%) utilisés par les analystes pour identifier des zones potentielles de support ou de résistance au sein d'une tendance établie, afin d'évaluer la profondeur d'une correction. 4. Que se passerait-il en cas de cassure sous le support des 1,085 $ ? Une cassure sous 1,085 $ constituerait un signal baissier majeur pour l'euro, indiquant que le dollar reprend le contrôle de la tendance globale et remettant en cause les scénarios de rebond à moyen terme.





Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 77% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."