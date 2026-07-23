Calendrier économique : les géants de la tech, les tensions autour de l'Iran et la décision de la BCE ⏰

Aujourd’hui, le marché est influencé par trois facteurs clés : les résultats des géants de la tech, les tensions autour de l’Iran et la décision de la BCE. Qu'est-ce qui anime le marché ? Les dépenses des géants de la tech effraient les investisseurs : Alphabet et Tesla ont annoncé des chiffres d'affaires solides, mais le marché a sanctionné les deux entreprises pour leurs dépenses d'investissement colossales (jusqu'à 205 milliards de dollars pour Alphabet d'ici 2026, +142% en glissement annuel pour Tesla), provoquant une chute du cours de leurs actions. Dans les prochains jours, Meta, Microsoft, Amazon et Apple publieront leurs résultats : le marché s’intéressera tout autant à leurs plans d’investissement dans l’IA qu’à leurs bénéfices proprement dits.

: Alphabet et Tesla ont annoncé des chiffres d'affaires solides, mais le marché a sanctionné les deux entreprises pour leurs dépenses d'investissement colossales (jusqu'à 205 milliards de dollars pour Alphabet d'ici 2026, +142% en glissement annuel pour Tesla), provoquant une chute du cours de leurs actions. Dans les prochains jours, Meta, Microsoft, Amazon et Apple publieront leurs résultats : le marché s’intéressera tout autant à leurs plans d’investissement dans l’IA qu’à leurs bénéfices proprement dits. Les cours du pétrole remontent suite aux menaces de Trump contre l’Iran : le président américain a annoncé une frappe contre les infrastructures nucléaires iraniennes (Pickaxe Mountain), et une nouvelle attaque a également visé un pétrolier au large des côtes saoudiennes. Goldman Sachs prévient que le Brent pourrait dépasser les 120 dollars le baril au quatrième trimestre si les perturbations dans le détroit d’Ormuz persistent.

: le président américain a annoncé une frappe contre les infrastructures nucléaires iraniennes (Pickaxe Mountain), et une nouvelle attaque a également visé un pétrolier au large des côtes saoudiennes. Goldman Sachs prévient que le Brent pourrait dépasser les 120 dollars le baril au quatrième trimestre si les perturbations dans le détroit d’Ormuz persistent. La BCE doit annoncer sa décision sur les taux d’intérêt à 14 h 15 : le marché s’attend à ce que les taux restent inchangés (taux de refinancement à 2,40%, taux de dépôt à 2,25%), mais la situation « extrêmement volatile » liée à la guerre en Iran pourrait influencer le ton de la conférence de presse prévue à 14 h 45.

: le marché s’attend à ce que les taux restent inchangés (taux de refinancement à 2,40%, taux de dépôt à 2,25%), mais la situation « extrêmement volatile » liée à la guerre en Iran pourrait influencer le ton de la conférence de presse prévue à 14 h 45. UniCredit dépasse les prévisions : 2,9 milliards d’euros de bénéfice net au deuxième trimestre ; le PDG Andrea Orcel a qualifié l’avancement des négociations avec la Commerzbank de « meilleur scénario possible ». Calendrier macroéconomique du jour Le marché du travail australien a réservé une bonne surprise : l'emploi a progressé de 76 300 postes, contre une prévision de 15 100, ce qui constitue un signal « hawkish » pour la RBA. Le reste de la journée aux États-Unis et au Canada sera marqué par la publication des chiffres des ventes au détail et des données sur le marché du travail, mais ce sont la BCE et la situation géopolitique autour de l'Iran qui resteront les principaux facteurs de volatilité sur le marché pétrolier et les indices boursiers. Avant l'ouverture des marchés européens, Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX et Lockheed Martin doivent publier leurs résultats aujourd'hui, SAP et Intel les publieront après la clôture des marchés américains.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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