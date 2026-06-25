Calendrier économique 🔼 Les marchés attendent les données macroéconomiques clés aux États-Unis

La séance de jeudi sera principalement rythmée par la publication de données macroéconomiques clés aux États-Unis, qui pourraient déterminer l'orientation du dollar, des obligations et des indices boursiers. L'attention se portera principalement sur le rapport sur l'inflation PCE, l'indicateur de croissance des prix privilégié par la Réserve fédérale, tant en termes globaux qu'en termes sous-jacents. Parallèlement, les investisseurs prendront connaissance des chiffres définitifs de la croissance économique du premier trimestre, des données sur les revenus et les dépenses des Américains, ainsi que du nombre hebdomadaire de demandes initiales d’allocations chômage. La série de publications devrait donner une image plus claire de la santé de l’économie américaine et de la persistance des pressions inflationnistes. Des données supérieures aux prévisions pourraient tempérer les anticipations d’une baisse rapide des taux d’intérêt par la Fed ; des chiffres plus faibles pourraient plaider en faveur d’une orientation plus accommodante de la politique monétaire. Compte tenu de la concentration de plusieurs publications importantes à 14h30, on peut s’attendre à une volatilité accrue sur la plupart des classes d’actifs. Calendrier économique 7h Japon : indicateur avancé, chiffre définitif – prévision : –, précédent : 0,5 8h45 France : confiance des consommateurs – prévision : 83, précédent : 82 9h Espagne : inflation IPCH en glissement annuel – prévision : 2,7 %, précédent : 2,7 % 9h Espagne : PIB en glissement trimestriel – prévision : 0,6 %, précédent : 0,6 % 10h Italie : Production industrielle en glissement mensuel – prévision : – 10h Royaume-Uni : Adjudication d’obligations d’État à 7 ans, rendement – prévision : –, précédent : 4,419 % 10h Royaume-Uni : adjudication d’obligations d’État à 7 ans, ratio de couverture – prévision : –, précédent : 3,6 12h Zone euro : données de la BCE sur les prêts des banques centrales – prévision : -40 milliards d’euros, précédent : -46 milliards d’euros 14h30 États-Unis : indice des prix PCE en glissement annuel – prévision : 3,8 %, précédent : 4,1 % 14h30 États-Unis : indice des prix PCE en glissement mensuel – prévision : 0,4 %, précédent : 0,5 % 14h30 États-Unis : demandes initiales d'allocations chômage – prévision : 226 000, précédent : 225 000 14h30 États-Unis : PIB, chiffre final annualisé en glissement trimestriel – prévision : 1,8 %, précédent : 1,6 % 14h30 États-Unis : Commandes de biens durables – prévision : 8,0 %, précédent : -5,0 % 14h30 États-Unis : Indice des prix PCE de base en glissement annuel – prévision : 3,3 %, précédent : 3,4 % 14h30 États-Unis : indice des prix PCE de base en glissement mensuel – prévision : 0,2 %, précédent : 0,31 % 14h30 États-Unis : dépenses de consommation en glissement mensuel – prévision : 0,5 %, précédent : 0,6 % 14h30 États-Unis : déflateur des prix du PIB, chiffre définitif – prévision : 3,5 %, précédent : 3,5 % 14h30 États-Unis : revenus des particuliers en glissement mensuel – prévision : 0,0 %, précédent : 0,4 % 14h30 États-Unis : Consommation personnelle réelle en glissement mensuel – prévision : 0,1 %, précédent : 0,2 % 14h30 États-Unis : Déflateur du PIB, chiffre définitif – prévision : 3,5 %, précédent : 3,5 % 14h30 États-Unis : Commandes de biens durables (core) – prévision : 1,1 %, précédent : 0,6 % 14h30 États-Unis : Indice des prix PCE (core), chiffre définitif – prévision : 4,4 %, précédent : 4,4 % 14h30 États-Unis : demandes d’allocations chômage en cours – prévision : 1,810 million, précédent : 1,801 million 14h30 États-Unis : indice des prix PCE, chiffre définitif – prévision : 4,5 %, précédent : 4,5 % 14h30 États-Unis : Variation des stocks de gaz naturel (EIA) – prévision : 73 milliards de pieds cubes, précédent : 69 milliards de pieds cubes 17h États-Unis : Indice d’activité manufacturière de la Fed de Kansas City – prévision : 9, précédent : 7 17h États-Unis : Indice composite de la Fed de Kansas City – prévision : 8, précédent : 6 Discours des responsables des banques centrales 11h Zone euro : intervention de Philip Lane (BCE) 12h Zone euro : intervention d’Isabel Schnabel (BCE) 14h Zone euro : intervention de Piero Cipollone (BCE) 21h40 États-Unis : intervention de Williams (Fed) Source: xStation5

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