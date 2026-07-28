Calendrier économique : PayPal, Visa et Coca-Cola vont faire de l'ombre aux données macroéconomiques (28/07/2026)

Le début de la semaine a été rythmé par l'actualité au Moyen-Orient. Toutefois, l'attention devrait désormais se porter sur les résultats des entreprises et les réunions des banques centrales. Parmi les résultats attendus figurent ceux de Microsoft et Meta (tous deux mercredi, heure de New York), ainsi que ceux d'Apple et d'Amazon (tous deux jeudi, heure de New York).

Par ailleurs, la Fed (mercredi) et la BoE (jeudi) rendront leurs décisions concernant les taux d'intérêt.

La semaine s’achèvera avec la réunion de la Banque du Japon (dans la nuit de jeudi à vendredi), les chiffres de l’inflation du mois de juillet dans les pays européens (jeudi/vendredi) et l’indice PCE américain de juin (jeudi).

Nous ne prévoyons aucun changement des taux d’intérêt de la part de ces banques. Toutes devraient toutefois maintenir un discours restrictif, orientant les marchés vers une hausse lors de leur prochaine réunion (ce qui constitue actuellement le scénario de base pour chacune d’entre elles). La journée d’aujourd’hui s’annonce un peu plus calme. Avant l’ouverture des marchés, nous attendons les publications de PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P et Unilever.

Après la clôture, les résultats trimestriels seront publiés par Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA et Ford.

De notre point de vue, les données macroéconomiques significatives seront peu nombreuses. Nous nous concentrerons exclusivement sur le rapport de l’API concernant l’évolution des stocks de pétrole brut, prévu à 21 h 30. 🌏 Principales publications macroéconomiques Lundi Allemagne Malgré l’incertitude persistante dans la région du golfe Persique, l’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé à 86,6, tandis que les anticipations des entreprises ont grimpé à 86,7. Cette amélioration résulte non seulement d’une demande plus forte, mais aussi de la résolution de goulots d’étranglement majeurs dans la chaîne d’approvisionnement. Ces données concordent largement avec les récents indicateurs PMI, qui suggèrent une certaine reprise économique, en particulier dans le secteur industriel. En revanche, aucune amélioration n’a été constatée dans l’évaluation de la situation actuelle. États-Unis Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,3 % en glissement mensuel en juin, un rythme nettement plus lent que les 2,5 % attendus. Les marchés espéraient un rebond plus marqué après la baisse de 4 % enregistrée en mai. Ce résultat plus faible s’explique principalement par un affaiblissement de la demande dans le secteur des transports. Les commandes de biens d’équipement de base se sont montrées résistantes, ce qui a quelque peu stabilisé le climat de confiance. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux composants liés à l’IA était clairement perceptible ; les principaux moteurs du rebond de juin ont été les ordinateurs et les équipements électroniques (+3,1 % en glissement mensuel). Les performances ont également été honorables dans le secteur des métaux de base (+1,1 % en glissement mensuel) ainsi que dans celui des équipements et appareils électriques (+0,9 % en glissement mensuel). Mardi Australie Lors de la réunion de la Fondation Anika à Sydney, Michele Bullock, gouverneure de la Banque de réserve d’Australie, a prononcé un discours. Elle a souligné que, bien que l’inflation sous-jacente augmente globalement conformément aux projections de la RBA de mai, elle reste à un niveau inacceptable. Un nouvel affaiblissement de la demande intérieure et un ralentissement du marché du travail seront probablement nécessaires. Pour le marché, ces déclarations ont été jugées insuffisantes. Les anticipations de hausses de taux ont diminué, et la prochaine hausse n’est plus entièrement prise en compte par les cours. 📆 Calendrier macroéconomique Mardi États-Unis : Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (juillet) Heure : 15 h 00 Précédent : 91,2 Consensus : 92,4

Rapport de l’API sur les variations des stocks de pétrole brut Heure : 21 h 30 Précédent : +2,6 millions Consensus : -1,5 million

Jeudi Australie : inflation IPC (T2) Heure : 2 h 30 Précédent : 4,1% Consensus : 4,1%

🗂️ Publication des résultats Boeing ($ BA.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) SNDL ($ SNDL.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) PayPal ($ PYPL.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) Coca-Cola ($ KO.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) Royal Caribbean ($ RCL.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) UPS ($ UPS.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) Corning ($ GLW.US ) – Avant l’ouverture du marché (BMO)

) – Avant l’ouverture du marché (BMO) Ford ($ F.US ) – Après la clôture du marché (AMC)

) – Après la clôture du marché (AMC) Tilray ($ TLRY.US ) – Après la clôture du marché (AMC)

) – Après la clôture du marché (AMC) Visa ($ V.US ) – Après la clôture du marché (AMC)

) – Après la clôture du marché (AMC) Bloom Energy ($ BE.US ) – Après la clôture du marché (AMC)

) – Après la clôture du marché (AMC) EA ($ EA.US ) – Après la clôture (AMC)

) – Après la clôture (AMC) Seagate ($ STX.US ) – Après la clôture (AMC) 3 marchés à surveiller Pétrole brut : Le début de la semaine a été marqué par des informations faisant état d’une suspension des hostilités entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a entraîné une baisse significative des cours des principales matières premières énergétiques. Ces dernières heures, nous avons reçu des informations concernant des discussions entre l’Iran et Oman, un médiateur clé dans ce conflit. Leur objectif est de mettre en place des « mécanismes de circulation maritime » dans le détroit d’Ormuz. Néanmoins, le détroit reste de fait fermé (selon les données de Kpler, le trafic maritime est limité à une douzaine de navires par jour au maximum, contre environ 80 à 140 en conditions normales).

Le début de la semaine a été marqué par des informations faisant état d’une suspension des hostilités entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a entraîné une baisse significative des cours des principales matières premières énergétiques. Ces dernières heures, nous avons reçu des informations concernant des discussions entre l’Iran et Oman, un médiateur clé dans ce conflit. Leur objectif est de mettre en place des « mécanismes de circulation maritime » dans le détroit d’Ormuz. Néanmoins, le détroit reste de fait fermé (selon les données de Kpler, le trafic maritime est limité à une douzaine de navires par jour au maximum, contre environ 80 à 140 en conditions normales). US500 : L’indice a clôturé lundi pratiquement inchangé. D’un côté, il a été soutenu par la baisse des cours du pétrole, tandis que de l’autre, il a été pénalisé par les mauvaises performances du secteur des semi-conducteurs. Avant l’ouverture des marchés américains, plusieurs publications importantes de la part de géants du monde des affaires (Boeing, PayPal et Coca-Cola) sont attendues.

: L’indice a clôturé lundi pratiquement inchangé. D’un côté, il a été soutenu par la baisse des cours du pétrole, tandis que de l’autre, il a été pénalisé par les mauvaises performances du secteur des semi-conducteurs. Avant l’ouverture des marchés américains, plusieurs publications importantes de la part de géants du monde des affaires (Boeing, PayPal et Coca-Cola) sont attendues. EURUSD : La paire reste très sensible aux fluctuations du sentiment du marché. Après l’ouverture de lundi, elle a franchi le seuil de 1,141, mais oscille actuellement autour de 1,137. La conférence de mercredi du président Warsh sera déterminante pour son évolution future.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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