Les ventes au détail britanniques bondissent de 3,2% sur un an en mai, propulsant la livre sterling sur le marché des devises.

Les volumes d'échanges s'effondrent en l'absence des opérateurs américains, dont les marchés sont fermés pour le jour férié de Juneteenth.

Le cours du pétrole de qualité Brent franchit les 80 dollars le baril (+1,3%), soutenu par les incertitudes au Moyen-Orient.

Les volumes d'échanges chutent ce vendredi sur les places financières mondiales. La fermeture de Wall Street pour le jour férié de Juneteenth ampute le marché de sa principale source de liquidité. Dans ce contexte d'attentisme, le cours du pétrole gagne 1,3% et repasse les 80 dollars le baril face aux frictions diplomatiques au Moyen-Orient. Le marché des devises concentre l'attention, notamment sur les paires liées à la livre sterling après de très bons chiffres économiques au Royaume-Uni.

Tensions internationales et évolution du cours du pétrole

L'or noir soutenu par l'instabilité au Moyen-Orient

Le cours du pétrole de qualité Brent repasse la barre des 80 dollars le baril ce vendredi, affichant une progression de 1,3% en séance. Cette appréciation soudaine découle directement des récentes frictions diplomatiques. Le report de la visite du vice-président américain en Suisse retarde la signature d'un protocole d'accord attendu entre les États-Unis et l'Iran.

Les marchés intègrent également les frappes israéliennes continues au Liban. Ces événements ravivent les craintes de perturbations sur les chaînes d'approvisionnement au Moyen-Orient. La prime de risque géopolitique, qui s'était contractée lors des séances précédentes, refait son apparition dans les valorisations des actifs pétroliers.

Pour les investisseurs particuliers, l'exposition à cette classe d'actifs passe généralement par des ETF liés au secteur de l'énergie ou par des actions de compagnies productrices. La corrélation entre les annonces géopolitiques et le prix du baril oblige les opérateurs à surveiller l'actualité en temps réel pour ajuster leurs portefeuilles. Les déclarations officielles attendues ce week-end dicteront la tendance de l'ouverture lundi.

Une liquidité réduite par les jours fériés

L'activité boursière mondiale tourne au ralenti ce 19 juin. La fermeture de Wall Street, qui célèbre le jour férié national de Juneteenth, prive les indices de leur principale force motrice. Cette pause s'ajoute aux fermetures des places chinoises pour le festival des bateaux-dragons et des marchés suédois pour la fête de la Saint-Jean.

Cette conjonction de jours fériés entraîne une baisse mécanique des volumes de transactions. Dans ce type de configuration, le manque de contreparties peut déclencher des variations de cours plus abruptes qu'à l'accoutumée. Un ordre de marché de taille moyenne suffit parfois à créer un décalage de prix significatif.

Le billet vert profite de ce climat attentiste pour maintenir sa domination sur le marché des devises. Cette force du dollar américain exerce une pression continue sur les métaux précieux, pénalisant mécaniquement le cours de l'or et de l'argent dont les valorisations se libellent dans cette monnaie. Ce billet vert conquérant limite les perspectives de rebond des métaux à court terme.

Statistiques macroéconomiques et marché des devises

Le dynamisme des ventes au détail au Royaume-Uni

Les chiffres de la consommation britannique surprennent positivement les analystes. Les ventes au détail au Royaume-Uni affichent une croissance de 3,2% en mai sur un an, pulvérisant le consensus qui tablait sur 1,9%. Sur un mois, l'indicateur progresse de 1,2%, effaçant largement la contraction de 1,0% enregistrée le mois précédent.

Les opérateurs intègrent cette dynamique de consommation qui éloigne la perspective d'un ralentissement économique brutal. L'apaisement du climat politique intérieur, consécutif aux récentes élections partielles, offre un soutien supplémentaire à la monnaie britannique face au franc suisse. La paire GBP/CHF capte ainsi une part importante des flux acheteurs ce matin.

L'attention des cambistes se tourne désormais vers le continent nord-américain, avec la publication des ventes au détail canadiennes prévue à 14h30. Le consensus table sur une hausse mensuelle de 0,6%, contre 0,9% le mois précédent. En l'absence de données statistiques en provenance des États-Unis, la santé du consommateur canadien monopolisera l'attention des opérateurs actifs sur les matières premières et les indices boursiers nord-américains.

L'inflation japonaise sous stricte surveillance

L'indice des prix à la consommation au Japon s'établit à 1,5% en glissement annuel pour le mois de mai. Ce chiffre dépasse légèrement la lecture précédente de 1,4%. L'inflation de base, qui exclut les produits volatils, se maintient à 1,4% sur un an pour le deuxième mois consécutif, s'alignant parfaitement sur les anticipations des économistes.

La devise nippone reste sous la menace d'une intervention des autorités. Le compte-rendu de la réunion d'avril de la Banque du Japon (BoJ) ne livre aucune indication de rupture dans sa politique monétaire. Ce statu quo maintient le yen sous pression face au dollar, obligeant le ministère des Finances à rester en alerte.

Sur le Vieux Continent, la matinée est rythmée par les interventions de Philip Lane et Frank Elderson, membres du directoire de la BCE, respectivement à 09h10 et 12h30. En Allemagne, les prix à la production augmentent de 2,2% sur un an et de 0,3% sur un mois, témoignant d'une normalisation des coûts industriels. Du côté de l'Asie-Pacifique, la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande déçoit avec un excédent de 800 millions de dollars néo-zélandais, loin du consensus de 875 millions et de la lecture précédente de 1 598 millions.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent le cours du pétrole aujourd'hui ? Le cours du pétrole réagit directement à l'actualité géopolitique au Moyen-Orient. Les frappes au Liban et le retard dans la signature d'un accord diplomatique entre les États-Unis et l'Iran ajoutent une prime de risque au prix du baril, le poussant au-delà des 80 dollars.

Pourquoi les volumes d'échanges sont-ils faibles sur les marchés ? La liquidité est réduite en raison de la fermeture simultanée de plusieurs places financières majeures. Les marchés américains observent le jour férié de Juneteenth, tandis que la Chine et la Suède célèbrent également des fêtes nationales, retirant de nombreux opérateurs institutionnels des carnets d'ordres.

Comment la monnaie britannique réagit-elle aux ventes au détail ? La livre sterling s'apprécie fortement suite à la publication de ventes au détail très supérieures aux attentes (+3,2% sur un an). Ce chiffre rassure sur la santé de l'économie britannique et renforce l'attrait de la devise face aux autres monnaies européennes.