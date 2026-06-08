Calendrier économique : Qu'est-ce qui influence le marché ce matin❓

Les marchés entament la nouvelle semaine sous une double pression : l'escalade du conflit entre l'Iran et Israël et le revirement de la Fed, qui passe d'un changement de cap à des hausses potentielles des taux d'intérêt. La conjoncture a fait grimper les cours du pétrole et entraîné une forte baisse des valeurs technologiques. Calendrier pour aujourd'hui et le reste de la semaine La publication de l'IPC mercredi et la décision de la BCE jeudi constituent les événements clés de la semaine ; associés à toute éventuelle escalade géopolitique, ils donneront le ton pour les semaines à venir. La semaine s'annonce chargée, en particulier pour le secteur technologique. Qu'est-ce qui anime les marchés ce matin ? L'escalade au Moyen-Orient L'Iran a tiré des roquettes en direction d'Israël pour la première fois depuis quatre semaines ; Israël a riposté en frappant une dizaine de cibles militaires, dont le complexe pétrochimique de Karoon, dans le Khuzestan. Le détroit d'Ormuz reste de fait fermé – l'OPEP+ ne produit plus que 33,19 millions de barils par jour, contre 42,77 millions en février. Résultat : WTI +4,93 % (~94,63 $), Brent +5,04 % (~97,60 $) – la plus forte hausse journalière depuis des mois. La Fed est de nouveau sur la voie des hausses de taux Le rapport NFP de vendredi (+172 000, troisième mois consécutif de forte croissance), combiné au choc énergétique, a fait passer la probabilité d’une hausse des taux de la Fed avant la fin de l’année au-dessus de 70 %. Goldman Sachs a repoussé les premières baisses de taux à 2027, et le marché anticipe pleinement un resserrement d’environ 30 points de base. Aujourd’hui, après 16 h, nous découvrirons les données de la Fed de New York sur les anticipations d’inflation : une hausse des anticipations à 3 et 5 ans pourrait jeter de l’huile sur le feu. Ouverture des marchés européens : Le DE40 et l'EU50 dans le rouge Les contrats à terme affichaient une baisse d'environ 1% avant l'ouverture du marché ; dès le début de la séance, le DE40 a reculé de 0,75% à 24 411 points, et l'EU50 de 0,70% à 5 972 points. Les données publiées aujourd'hui en Allemagne ont exercé une pression supplémentaire : les commandes industrielles d'avril ont reculé de 3,8% en glissement mensuel (prévisions : -2,0%), après un bond de 4,5% en mars, confirmant que la hausse de mars était un effet ponctuel lié à des commandes anticipées en prévision des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises présentant la plus forte volatilité Le secteur technologique reste au cœur des bouleversements après la « carte rouge » de vendredi à Wall Street : Semi-conducteurs : MU -13,25 %, INTC -11,28 %, AMD -10,86 %, AMAT -9,71 %, NVDA -6,2%

Géants de la tech : META -5,51 %, MSFT -2,66 %, AVGO -7,92 %

Rotation défensive évidente : UNP +13,19 %, WMT +4,09 %, JNJ +2,02 %, KO +3,46 % En Asie, le KOSPI a déclenché un circuit breaker (en baisse de 8% à son plus bas niveau, clôturant la séance en baisse d'environ 5%), le Nikkei a chuté de 3,7% et TSMC a reculé de 2,1%. Devises et métaux L'indice DXY oscille autour de 100, le dollar atteint son plus haut niveau depuis deux mois. EUR/USD à 1,1516, USD/JPY au-dessus de 160, le yen a effacé tout l'effet de l'intervention de la Banque du Japon en mai. L'or recule de 0,51% à 4 296$, la hausse des taux d'intérêt réels l'emporte sur son attrait en tant que valeur refuge ; l'argent recule de 1,67%. Le Bitcoin fait son retour Après être tombé sous la barre des 60 000$ vendredi (sa plus forte baisse hebdomadaire depuis l'effondrement de FTX), le Bitcoin a rebondi à environ 62 900$, en hausse de 2,03%.

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