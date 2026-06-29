Calendrier économique : quels facteurs pourraient influencer les marchés cette semaine ? (29.06.2026)

Les jours à venir seront riches en publications et en événements susceptibles d’accroître la volatilité sur les marchés mondiaux. Nous entamons la semaine avec quelques publications secondaires et l’ouverture du forum de Sintra, l’une des conférences les plus importantes de l’année réunissant les banquiers centraux, qui pourrait fournir des informations précieuses sur l’évolution des taux d’intérêt dans les plus grandes économies. Mardi, nous aurons la publication des données PMI de juin pour la Chine ainsi que des chiffres de l’inflation de différents pays du Vieux Continent. Mercredi, l’attention se tournera à nouveau vers Sintra, au Portugal, pour les discours de la présidente Lagarde et du président Warsh (14 h). Jeudi sera le dernier jour de cotation sur le marché américain en raison du long week-end marquant le 250e anniversaire de l’indépendance. Par conséquent, et de manière tout à fait atypique, le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) — la donnée la plus importante du marché du travail américain — sera publié ce jour-là. La journée de vendredi sera nettement plus calme, marquée principalement par les discours des responsables des banques centrales. Principales publications de la séance asiatique Japon Les ventes au détail du mois de mai ont dépassé les attentes, s’accélérant pour atteindre un niveau jamais vu depuis novembre 2023. Le renforcement de la consommation intérieure, dans un contexte de pression persistante sur les prix et d’affaiblissement du yen, pourrait constituer un argument de poids en faveur d’un nouveau resserrement de la politique monétaire par la Banque du Japon. Toutefois, une hausse des taux avant la fin de l’année n’est pas encore entièrement anticipée par les marchés (probabilité implicite d’environ 87 %), et la paire USDJPY semble se diriger inévitablement vers le niveau de 162. Calendrier macroéconomique Lundi Espagne : inflation IPCH (juin) Heure : 8 h 00 Consensus : 3 % Données précédentes : 3,2 %

Zone euro : indicateur de confiance économique Heure : 10 h 00 Dernière valeur : 93,5

Zone euro : ouverture du forum de Sintra – discours de la présidente Lagarde Heure : 20 h 00

Mardi (avant 10 h 00) Japon : taux de chômage (mai) Heure : 00 h 30 Consensus : 2,5 % Dernière publication : 2,5 %

Japon : Production industrielle (mai) Heure : 00 h 50 Consensus : 1,2 % Dernière publication : 2 %

Australie : Compte-rendu de la RBA Heure : 2 h 30

Chine : Données PMI (juin) Heure : 2 h 30 Dernière publication : 50,5

Royaume-Uni : Croissance du PIB (révision du 1er trimestre) Heure : 7 h 00 Chiffre préliminaire : 1,1 %

Suède : Ventes au détail (mai) Heure : 7 h 00 Chiffre précédent : 4,7 %

France : Inflation IPCH (juin) Heure : 7 h 45 Consensus : 2 % Chiffre précédent : 2,4 %

Pologne : inflation IPC (juin) Heure : 8 h 30 Consensus : 2,7 % Chiffre précédent : 3,1 %

Résultats financiers des entreprises AeroVironment ( AVAV.US ) – AMC (après la clôture du marché)

) – AMC (après la clôture du marché) Richtech Robotics ( RR.US ) – AMC (après la clôture du marché)

) – AMC (après la clôture du marché) Nuvve Holding ( NVVE.US ) – AMC (après la clôture) 3 marchés à surveiller Yen japonais (JPY) : La paire USDJPY s'approche de la barrière psychologique des 162, ce qui pourrait inciter la Banque du Japon à intervenir à nouveau. Par ailleurs, nous attendons les données macroéconomiques du Japon pour le mois de mai, qui pourraient entraîner une légère réévaluation des anticipations concernant la trajectoire future des taux d'intérêt.

: La paire USDJPY s'approche de la barrière psychologique des 162, ce qui pourrait inciter la Banque du Japon à intervenir à nouveau. Par ailleurs, nous attendons les données macroéconomiques du Japon pour le mois de mai, qui pourraient entraîner une légère réévaluation des anticipations concernant la trajectoire future des taux d'intérêt. L'argent : Son cours s'établit actuellement à moins de 59 dollars l'once troy, soit près de la moitié du pic atteint en janvier. Le ratio or/argent est revenu à environ 70.

: Son cours s'établit actuellement à moins de 59 dollars l'once troy, soit près de la moitié du pic atteint en janvier. Le ratio or/argent est revenu à environ 70. Pétrole et GNL : La pérennité de l’accord entre les États-Unis et l’Iran a été remise en question ce week-end. Toutefois, la situation s’est quelque peu apaisée, et un nouveau cycle de négociations entre les parties est prévu mardi. - Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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